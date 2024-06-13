Канада повторно включила Третьяка в черный список. На этот раз с правильным годом рождения МИД Канады повторно объявил о санкциях против Владислава Третьяка

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк второй раз попал в опубликованный на официальном сайте правительства Канады санкционный список. Теперь он указан там с правильным годом рождения. При этом Третьяк был первым отечественным игроком, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто, куда ежегодно попадают лишь несколько человек. Подробности — в нашем материале.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк попал в санкционный список Канады. Фамилия прославленного вратаря в числе прочих значится в опубликованном на сайте правительства страны перечне.

Для Третьяка это уже второе попадание в санкционные списки страны. Впервые он был включен в них еще в феврале 2023 года как «соратник режима». При этом в обновленной версии указан правильный год рождения хоккеиста — 1952-й (раньше был 1962-й).

Интересно, что Третьяк был первым отечественным игроком, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто, куда ежегодно попадают всего несколько человек.

«Нельзя говорить, что сегодня Канада ввела санкции против Третьяка... Сегодня эту информацию просто повторили, в ней нет ничего нового. Сам Владислав Александрович в эти дни работает в Казани на Играх стран БРИКС. И его самое большое ожидание в плане хоккея связано только с тем, чтобы сборная России вернулась к международным соревнованиям, борясь за медали на чемпионатах мира и Олимпиадах», — прокомментировали новость в ФХР.

Лучший хоккеист XX века

Всю свою игровую карьеру хоккеист провел в московском ЦСКА, с которым по 13 раз выиграл чемпионат СССР и Кубок Европы, а также три раза взял Кубок страны.

Со сборной СССР он трижды побеждал на Олимпийских играх, десять раз выигрывал чемпионат мира, а также завоевал в 1989 году Кубок Канады. Голкипер неоднократно участвовал в матчах с клубами НХЛ, включая легендарную первую Суперсерию-1972, где он был одним из главных героев.

Третьяка неоднократно звали в Национальную хоккейную лигу, сначала в качестве игрока, а затем на позицию тренера. Какое-то время он консультировал голкиперов «Чикаго Блэкхоукс», а знаменитый в прошлом вратарь Эдди Белфор называл себя его учеником.

Именно Третьяк был признан Международной федерацией хоккея (IIHF) лучшим голкипером ХХ столетия.

Отстранение российского хоккея

Ситуация в российском хоккее в целом остается печальной. С момента введения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) санкций в отношении всего отечественного спорта, хоккей оказался в числе первых дисциплин, попавших под отстранение.

IIHF объявила о том, что сборные России всех возрастов, как мужские, так и женские, не смогут принимать участие в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления. Предполагается, что отстранение продлится до окончания специальной военной операции на Украине.

Сборные России пропустили уже несколько чемпионатов мира, а также не выступят на Олимпийских играх 2026 года, где в мужском турнире впервые за три последние Олимпиады сыграют все сильнейшие игроки из НХЛ.

Весной конгресс IIHF объявил о продлении отстранения России от международных соревнований еще на один год, а в следующий раз вопрос возвращения страны на мировую арену будет рассмотрен в мае 2025 года в отношении сезона-2025/26.

НХЛ без санкций

В то же время Национальная хоккейная лига с самого начала заняла жесткую позицию, что не будет отстранять игроков по национальному принципу, несмотря на довольно серьезное политическое давление.

Комиссионер Гэри Бэттмен твердо обозначил позицию лиги: игроки имеют дорогостоящие контракты с клубами и представляют именно их, а не свои страны, поэтому никаких отстранений не будет.

Один из самых ярких примеров — кейс Александра Овечкина. Лучший снайпер современности и капитан «Вашингтон Кэпиталз» продолжает погоню за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки по голам, хотя никогда не скрывал, что поддерживает президента России Владимира Путина и даже создал несколько лет назад Putin Team.

В финале Кубка Стэнли, проходящего в эти дни в составе «Флорида Пантерз» выступают сразу трое россиян: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. «Флорида» ведет в серии до четырех побед с «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2-0, и в случае ее успеха Бобровский будет одним из главных претендентов на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли — «Конн Смайт Трофи».

В то же время НХЛ не включила Россию в число долгожданного турнира сборных, который пройдет осенью перед стартом следующего сезона. Было принято решение создать соревнование только для четырех сборных: сыграют в нем Канада, США, Швеция и Финляндия.