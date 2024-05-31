«Ошеломительный сдвиг». Байден тайно разрешил Украине атаковать цели в РФ американским оружием

Джо Байден тайно разрешил Украине применять американское оружие для атак по целям на территории России, утверждают СМИ. Источники в Белом доме говорят, что запрет снят только для ударов недалеко от Харькова и для его защиты, а атаковать цели в глубине России американским оружием по-прежнему нельзя.

Администрация Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории России, которые «находятся вблизи Харькова», сообщили несколько источников Politico.

«Президент недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия ударам по Харькову, чтобы Украина могла нанести ответные удары по российским силам, наносящим или готовящимся нанести свои удары», — сказал американский чиновник. Однако он добавил, что запрет на дальние удары вглубь России «не изменился».

Украина обратилась к США с просьбой снять запрет на удары по целям на российской территории после весенних успехов ВС РФ в Харьковской области.

В последние несколько дней США приняли решение предоставить Украине «больше гибкости» для обороны под Харьковом.

Законодатели от Демократической и Республиканской партий также поддержали этот шаг публично и в частном порядке, в то время как высшие военные чиновники США проинформировали конгресс на закрытых слушаниях, что ослабление ограничений имеет «военное значение».

Фактически, пишет Politico, Украина теперь может использовать американские ракеты и ракетные установки, чтобы сбивать российские ракеты, направляющиеся в сторону Харькова, войска, скопившиеся прямо у российской границы возле Харькова, или российские бомбардировщики, запускающие бомбы в сторону Харькова.

Однако источник издания подчеркнул, что Украина не может использовать это оружие для поражения гражданской инфраструктуры или запуска ракет большой дальности для поражения военных целей в глубине России.

Politico называет изменение позиции администрации Байдена «ошеломительным сдвигом».

Ранее на этой неделе газета The New York Times сообщила, что Джо Байден приближается к «одному из его самых важных решений в войне на Украине». Президент США не хотел снимать запрет на использование американского оружия для атак по России, опасаясь эскалации и прямой конфронтации с Москвой, но из-за ситуации на фронте и под давлением союзников Белый дом начал «переоценку рисков».

Разрешение на использование ВСУ западного оружия для атак по целям на территории России публично поддерживают 13 стран: Дания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция, Эстония, Франция, Великобритания и Германия. Берлин, который ранее заявлял о недопустимости использования своего оружия для ударов по российской территории, начал менять свою позицию только на этой неделе: теперь, по его мнению, «оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией и могут распространяться на территорию агрессора».

Владимир Путин на этой неделе заявил, что представители стран НАТО, говоря об ударах по России, должны «отдавать себе отчет, с чем они играют». По его словам, Россия внимательно следит за дискуссией по этому вопросу, и в случае применения ВСУ дальнобойного оружия Москве вновь придется принимать решение о «санитарной зоне».