Зеленский: «Пока Украина держится, армия Франции может оставаться во Франции» Зеленский: Украине пока не требуется помощь французской армии

В интервью французскому телеканалу Владимир Зеленский отказался от идеи Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат — «пока Украина держится», а на призыв папы Римского к переговорам с Россией президент Украины ответил отказом, потому что «для Путина перерыв — это кислород». Меж тем американская разведка докладывает об успехах Москвы на фронте, а ЦРУ не исключает нового наступления ВСУ, но только при одобрении многомиллиардной помощи Киеву, которая, однако, не отражена в проекте нового бюджета США.

У ВСУ были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских дронов. Однако «наступление России остановлено», а ее армия теряет «много живой силы», заявил в интервью французскому телеканалу BFM Владимир Зеленский: «Ситуация намного лучше, чем в последние три месяца».

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину французских солдат, а на прошлой неделе подтвердил, что позиция Франции изменилась: теперь «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Сейчас Киев нуждается не в иностранных солдатах, а в инструкторах и техническом персонале из стран — членов НАТО, заочно ответил Макрону президент Украины.

«Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Ваши дети не умрут в Украине», — заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос об ужесточении риторики Макрона по отношению к Владимиру Путину, украинский президент сказал, что его французский коллега «понял, что Путин его обманул»: «Я думаю, он ему больше не доверяет».

Комментируя призыв папы Римского «набраться смелости поднять белый флаг и начать переговоры», Зеленский исключил любое перемирие: «Для Путина перерыв — это кислород. Это не переговоры, это способ восстановить боевые возможности своей армии и обучить своих молодых призывников» .

Хотя он и отказывается от какой-либо «паузы», Зеленский выступает за создание мирного плана, который, по его словам, мог бы быть разработан в Швейцарии во время «саммита мира». Страны, поддерживающие этот план, могли бы затем «передать его представителям Российской Федерации».

Преимущество на поле боя

Пока же Россия выигрывает от неопределенности в отношении военной помощи Запада, которая приводит к стратегическому преимуществу и «все больше сдвигает ситуацию в пользу Москвы».

«С конца 2023 года Москва добивается постоянных успехов на поле боя и получает преимущество из-за неопределенности относительно будущей западной военной помощи», — говорится в докладе директора национальной разведки США Эврил Хейнс, который она представила на слушаниях в специальном комитете сената США по разведке.

В докладе указывается, что Россия значительно нарастила темпы роста оборонной промышленности, наладила производство боеприпасов, дальнобойного оружия, что «позволяет ей в случае необходимости вести продолжительную и интенсивную войну».

«Уход Украины из Авдеевки и ее попытки не допустить дальнейших территориальных потерь в последние несколько недель вскрыли эрозию военного потенциала Украины, сопровождающуюся сокращением внешней военной помощи», — сказала Хейнс, выступая в сенате (цитата по ТАСС).

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В то же время в ЦРУ считают, что одобрение конгрессом застрявшего в палате представителей законопроекта о выделении Украине $60 млрд поможет Киеву не только удерживать нынешнюю линию фронта, но и на рубеже 2024-2025 годов вернуть себе «наступательную инициативу», наносить «проникающие удары», а также вести переговоры «с позиции значительной силы».

Отказ же США поставить дополнительную военную помощь грозит Украине значительными территориальными потерями в этом году, подчеркнул директор ЦРУ Уильям Бернс: «Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди — гораздо более мрачное будущее».

«У них заканчиваются боеприпасы, а у нас заканчивается время на оказание им помощи», — заявил глава ЦРУ.

Бюджет США

11 марта администрация Джо Байдена представила проект бюджета на 2025 финансовый год, который начинается 1 октября 2024 года. Он предусматривает выделение $850 млрд на оборону — это на 4,1%, или $34 млрд, больше, чем в текущем финансовом году.

В 188-страничном проекте бюджета предусмотрены расходы на помощь союзникам по НАТО и «другим европейским партнерам». Однако он не затрагивает «критически важную поддержку Украины», поскольку конгресс все еще не одобрил запрос Белого дома от октября 2023 года на дополнительное финансирование. «Приоритетным направлением финансирования является повышение потенциала и готовности сил США, союзников и партнеров перед лицом продолжающейся российской агрессии», — говорится в документе.

Всего в проекте бюджета указаны 23 статьи оборонных расходов, среди которых:

комплексное сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире (одним из приоритетных направлений для национальной обороны США указан Китай);

противодействие постоянным угрозам (речь о Китае, России, Северной Корее, Иране и «воинствующих экстремистских организациях»);

модернизация средств ядерного сдерживания;

строительство и обслуживание ударных подводных лодок;

наращивание возможностей для нанесения ударов на далекое расстояние (речь в том числе о гиперзвуковом оружии)

кибербезопасность.

«Бюджет основывается на дополнительном запросе администрации от октября 2023 года и предусматривает около $1,5 млрд на противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии. Данная сумма включает более $300 млн на закупку американского оборудования в регионе и $482 млн Украине для ее противостояния России»,— говорится в документе.