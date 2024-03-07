Эммануэль Макрон во время встречи с французскими военнослужащими, 2023 год

Макрон заявил, что у Франции больше нет красных линий на Украине. Что ему ответили в России Медведев заявил, что у России нет красных линий для Франции после слов Макрона

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в вопросах поддержки Украины больше не должно быть никаких ограничений. Эти слова вызвали бурную реакцию как в России, так и в его собственной стране. В Кремле подчеркнули, что политика Макрона «не соответствует интересам французов». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если у Парижа больше нет «красных линий» для поддержки Украины, то у России больше нет красных линий для Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии «пределов» для поддержки Украины со стороны Парижа, сообщает Le Monde.

«Позиция Франции изменилась: красных линий больше нет, ограничений больше нет», — заявил изданию национальный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель после сегодняшней встречи Макрона с лидерами партий, на которой обсуждалась ситуация на Украине.

Другой участник встречи — президент Национального объединения (RN) Джордан Барделла — тоже подтвердил, что президент объяснил лидерам партии, что у французской поддержки Украины больше «нет пределов».

«Меня очень беспокоит позиция Эммануэля Макрона», — отметил Барделла, добавив, что Париж, по его мнению, наоборот, должен выступить тем, кто устанавливает «красные линии».

«Мы рассматриваем возможность отправки французских солдат <...> в такую ​​ядерную державу, как Россия. Это безответственно и крайне опасно для мира во всем мире», — заключил он.

Координатор партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар констатировал, что приехал на встречу «с беспокойством по поводу ситуации» и уехал «с еще большим беспокойством». «Эммануэль Макрон не осознает риска своего военного упрямства», — считает политик.

Le Monde уточняет, что на встрече Макрон обрисовал возможный сценарий развития событий, приложив карту, на которой российские силы продвигаются «в сторону Одессы или в сторону Киева».

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Макрон продолжает повышать вовлеченность Франции в военный конфликт, что «не соответствует интересам французов».

«Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну. С нашей точки зрения это никоим образом не соответствует интересам французов», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля заявил, что власти Франции озвучивают противоречащие друг другу идеи: президент говорит о возможности отправки французских военнослужащих на Украину, а МИД страны категорически отрицает возможность направления таких контингентов.

«Идет очень активная внутрифранцузская и внутриевропейская дискуссия», — заключил пресс-секретарь.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев тоже прокомментировал сегодняшние слова Макрона, отметив, что если у президента Франции больше нет «красных линий» для поддержки Украины, то их нет и у России.

«Макрон заявил, что «больше нет красных линий, больше нет границ» в плане поддержки Украины (Le Monde). Тогда это означает, что у России больше нет красных линий для Франции», — написал политик в соцсетях.

Завершил свой пост он фразой из Римского права: In hostem omina licita (По отношению к врагу все дозволено).

Отправка военных

Макрон 26 февраля, выступая после саммита по поддержке Украины в Париже, допустил отправку французских войск на Украину.

«Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но мы ведем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего [непосредственно] на украинской территории», — уточнил он.

4 марта политик заявил французским журналистам, что какого-то соглашения о размещении французских войск на Украине нет, как нет и «консенсуса» относительно этого.