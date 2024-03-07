Макрон заявил, что у Франции больше нет красных линий на Украине. Что ему ответили в России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии «пределов» для поддержки Украины со стороны Парижа, сообщает Le Monde.
«Позиция Франции изменилась: красных линий больше нет, ограничений больше нет», — заявил изданию национальный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель после сегодняшней встречи Макрона с лидерами партий, на которой обсуждалась ситуация на Украине.
Другой участник встречи — президент Национального объединения (RN) Джордан Барделла — тоже подтвердил, что президент объяснил лидерам партии, что у французской поддержки Украины больше «нет пределов».
«Меня очень беспокоит позиция Эммануэля Макрона», — отметил Барделла, добавив, что Париж, по его мнению, наоборот, должен выступить тем, кто устанавливает «красные линии».
«Мы рассматриваем возможность отправки французских солдат <...> в такую ядерную державу, как Россия. Это безответственно и крайне опасно для мира во всем мире», — заключил он.
Координатор партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар констатировал, что приехал на встречу «с беспокойством по поводу ситуации» и уехал «с еще большим беспокойством». «Эммануэль Макрон не осознает риска своего военного упрямства», — считает политик.
Le Monde уточняет, что на встрече Макрон обрисовал возможный сценарий развития событий, приложив карту, на которой российские силы продвигаются «в сторону Одессы или в сторону Киева».
Реакция Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Макрон продолжает повышать вовлеченность Франции в военный конфликт, что «не соответствует интересам французов».
«Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну. С нашей точки зрения это никоим образом не соответствует интересам французов», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Представитель Кремля заявил, что власти Франции озвучивают противоречащие друг другу идеи: президент говорит о возможности отправки французских военнослужащих на Украину, а МИД страны категорически отрицает возможность направления таких контингентов.
«Идет очень активная внутрифранцузская и внутриевропейская дискуссия», — заключил пресс-секретарь.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев тоже прокомментировал сегодняшние слова Макрона, отметив, что если у президента Франции больше нет «красных линий» для поддержки Украины, то их нет и у России.
«Макрон заявил, что «больше нет красных линий, больше нет границ» в плане поддержки Украины (Le Monde). Тогда это означает, что у России больше нет красных линий для Франции», — написал политик в соцсетях.
Завершил свой пост он фразой из Римского права: In hostem omina licita (По отношению к врагу все дозволено).
Отправка военных
Макрон 26 февраля, выступая после саммита по поддержке Украины в Париже, допустил отправку французских войск на Украину.
«Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но мы ведем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего [непосредственно] на украинской территории», — уточнил он.
4 марта политик заявил французским журналистам, что какого-то соглашения о размещении французских войск на Украине нет, как нет и «консенсуса» относительно этого.