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Политика

Военная операция на Украине, день 746-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 746-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Четыре дрона уничтожено над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Украинский беспилотник «упал и загорелся» на территории нефтебазы в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Ночью взрывы произошли в Хмельницкой области Украины и Одессе, сообщили местные СМИ. Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм, пишет украинское издание «Зеркало недели». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:55

Генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона украинской армии Сергей Мельник с позывным Марсель исчез после того, как призвал в социальных сетях прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги, прозвучавшей в Харькове 17 февраля. Больше он не выходил на связь в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

08:33

35 ударных дронов было сбито над территорией Украины за ночь – командование Воздушных сил ВСУ

08:32

Четыре человека пострадали при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

08:29

Под обстрел ранее попало село Кульбаки Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

08:25

⚡️ Украинский беспилотник «упал и загорелся» на территории нефтебазы в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

08:22

Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм, пишет украинское издание «Зеркало недели».

«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии», — говорится в публикации.

08:14

В Хмельницкой области Украины ночью произошли взрывы, сообщило издание «Общественное».

О взрывах в Одессе проинформировало агентство «РБК-Украина».

08:07

⚡️ Четыре дрона самолетного типа уничтожено над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 746-го дня специальной военной операции России на Украине.

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