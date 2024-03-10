Военная операция на Украине, день 746-й

Генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона украинской армии Сергей Мельник с позывным Марсель исчез после того, как призвал в социальных сетях прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги, прозвучавшей в Харькове 17 февраля. Больше он не выходил на связь в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
Четыре человека пострадали при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
Под обстрел ранее попало село Кульбаки Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги», — написал в своем Telegram-канале глава региона.
⚡️ Украинский беспилотник «упал и загорелся» на территории нефтебазы в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм, пишет украинское издание «Зеркало недели».
«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии», — говорится в публикации.
В Хмельницкой области Украины ночью произошли взрывы, сообщило издание «Общественное».
О взрывах в Одессе проинформировало агентство «РБК-Украина».
⚡️ Четыре дрона самолетного типа уничтожено над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.