Военная операция на Украине, день 746-й

08:55

Генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона украинской армии Сергей Мельник с позывным Марсель исчез после того, как призвал в социальных сетях прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги, прозвучавшей в Харькове 17 февраля. Больше он не выходил на связь в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.