«Боятся, что передумает»: Киев грубо нарушил дипломатическую этику, назначая Залужного послом

МИД Украины нарушил все нормы дипломатической этики, когда объявил Залужного британским послом до формального одобрения Лондона, пишет украинская газета. Это первый раз в истории, когда украинский МИД идет на такой грубый шаг, причина — давление в офисе Зеленского. Там торопятся и боятся, что Залужный передумает.

Киев объявил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного новым послом в Великобритании с «беспрецедентным нарушением дипломатических норм», поскольку сделал это слишком заранее, пишет украинская газета «Зеркало недели». Об этом говорится в колонке редактора отдела политики Инны Ведерниковой под названием «Лондонские каникулы генерала Залужного».

Раньше МИД Украины никогда заранее публично не сообщал о «направлении агремана» — запроса к другой стране о согласии на кандидатуру посла, пишет Ведерникова. В этот раз ведомство опубликовало на своем сайте информацию, что украинский лидер Владимир Зеленский согласовал новую должность Залужного, и МИД «направил британской стороне соответствующий запрос на агреман».

«Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии. Даже если непубличные консультации и согласования между сторонами уже состоялись», — поясняет Ведерникова.

По ее мнению, это офис Зеленского заставил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу действовать таким образом. В Киеве опасаются, что Залужный передумает. А глава МИД не способен сказать Зеленскому, что такое поведение «неприлично», подытоживает журналист.

«На должность посла в Лондоне кого только ни пророчили: и [бывшего министра обороны Алексея] Резникова, и Кулебу, и [генпрокурора Андрея] Костина, но куш сорвал Зеленский. А вот станет ли он хорошим послом — большой вопрос», — отмечает Ведерникова.

Во-первых, у бывшего главкома нет «абсолютно никакого» представления, что такое работа посла. Ведь почти любое посольство — это «террариум», где «давят, душат, режут за каждый лишний фунт». Так что Залужному предстоит столкнуться с ежедневными доносами на него, предостерегает Ведерникова.

Кроме того, на каждое значимое действие, как выезд из Великобритании, замена сотрудника посольства или рабочая встреча, генералу понадобится разрешение МИД. У него же Залужному придется выбивать «копеечки» на содержание посольства — например, покупку канцелярии. Клерки украинского МИД, по мнению Ведерниковой, «выпьют ему столько крови, сколько он для солдат отродясь не сдавал».

«Для карьерного дипломата это привычные условия жизни, а для генерала, командовавшего сотнями тысяч, — это плен», — указала автор колонки.

Есть опасения и в том, насколько хорошо Залужный сработается с Зеленским на новой должности. Послу нужно иметь возможность всегда позвонить президенту, донести и отстоять свою точку зрения. Не факт, что Зеленский сможет спокойно слушать рекомендации Залужного, ведь в ставке они плохо ладили.

«Снимет ли Зеленский трубку, если ему будет звонить Залужный? Большие сомнения... Чудес не бывает», — пишет Ведерникова.

Если ли же британская сторона увидит, что в Киеве Залужного не слушают, Лондон потеряет к нему интерес, пусть он и «герой войны».

Сам Залужный ждет покоя, считает Ведерникова. Генерал не хочет злить Зеленского и его «цепных псов» в виде разных силовых служб, типа СБУ. Последние, как утверждает журналист, уже открыли тайные уголовные дела, по которым можно привлечь опального военного.

«Это не политический герой. Он [Залужный] военный человек. И у него просто разъезжаются ноги на раскатанном предательством и жадностью политическом льду. Смелость гражданская и смелось военная — это разные смелости», — заявила Ведерникова.

В итоге она говорит, что генерал все же может стать хорошим послом, если «переплавит свое сознание», научится мыслить государственно и сформируют команду. Получится ли это у Залужного — вопрос его личного выбора, который, возможно, повлияет на историю Украины.

Негоден к службе, годен к дипломатии

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного как посла 7 марта, МИД Украины в тот же день объявил о его новом месте работы. Источник ТАСС в ночь на 8 марта сообщил, что в Великобритании согласны на Залужного. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига 9 марта рассказал о начале оформления необходимых документов. Впереди ряд бюрократических процедур: получение агремана, президентский указ.

Накануне стало известно, что медицинская комиссия после отставки признала Залужного негодным к военной службе. Об этом сообщили источники «Зеркала недели», они же указали, что генерал подал рапорт на увольнение в феврале.

Бывший главком сам сказал Зеленскому, что хочет быть дипломатом, говорил украинский президент.

«Залужный сказал мне, что это то направление, в котором он хотел бы развиваться, — дипломатическое... Наш союз с Великобританией должен стать только крепче», — написал политик в Telegram.

Место украинского посла в Великобритании вакантно с июля прошлого года. Последним его занимал Вадим Пристайко, Зеленский уволил его без объяснений. Незадолго до отставки посол раскритиковал поведение президента на саммите НАТО в Вильнюсе. Тогда британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что странам Запада хотелось бы услышать слова благодарности со стороны Украины за помощь. В ответ Зеленский с иронией отметил, что может благодарить Уоллеса каждое утро.

«Я думаю, что в ответе [Зеленского] была некоторая доля сарказма... Я не думаю, что этот сарказм является здоровым», — сказал Пристайко в интервью телеканалу Sky News.