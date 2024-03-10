«Солдаты уже на Украине». В НАТО спорят об отправке войск на помощь ВСУ Глава МИД Польши Сикорский: ряд стран НАТО уже отправили военных на Украину

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что на Украине уже присутствуют военные НАТО. Накануне он также отказался считать «немыслимой» отправку сил альянса на Украину, тем самым поддержав президента Франции Эммануэля Макрона, который в конце февраля не исключил подобный сценарий. При этом не все в НАТО согласны с такой позицией: генсек альянса Столтенберг исключил переброску войск на Украину, а министр обороны Италии Крозетто счел подобное решение «шагом к односторонней эскалации».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину, но отказался раскрыть, о каких именно государствах речь. С таким заявлением он выступил на конференции по случаю 25-й годовщины вступления Польши в Североатлантический альянс.

«Солдаты из НАТО уже на Украине. <...> В отличие от других политиков, я не буду перечислять эти страны», — сказал министр.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с РИА Новости прокомментировала заявление польского министра словами «дальше скрывать это они уже не могли».

9 марта Сикорский заявлял, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя «считать немыслимой». Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который 26 февраля не исключил возможность отправку войск стран НАТО на Украину.

Глава МИД Польши также отметил, что слова Макрона о войсках НАТО на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию.

Нет единства мнений

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 8 марта заявил, что Варшава не станет направлять своих военных на Украину. При этом возможность оказания дальнейшей помощи Украине он не отверг.

Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто раскритиковал заявления Макрона и Сикорского об отправке военных на Украину. По мнению Крозетто, французский и польский лидеры не могут говорить от имени всего военного блока, который с самого начала формально и добровольно не вмешивался в конфликт. Министр выразил мнение, что вмешательство Североатлантического альянса не станет лучшим решением конфликта.

«Ввод войск в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая перечеркнет путь дипломатии», — заявил Крозетто.

По его мнению, нет смысла рассуждать об отправке войск НАТО спустя два года конфликта. При этом министр выразил мнение, что союзникам следует продолжать поддержку Украины, в том числе активизировав дипломатические каналы.

Что думают остальные?

Президент Чехии Петр Павел 5 марта призвал к поиску новых вариантов помощи ВСУ, в том числе он не исключил присутствия военного контингента стран Европы на Украине. Об этом он заявил после переговоров с Макроном.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 27 февраля заявил, что НАТО не планирует отправлять боевые подразделения на Украину.

В Германии даже отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus объяснили тем, что в таком случае придется направлять в страну немецких военных. По словам канцлера Олафа Шольца, это сделает Германию стороной конфликта.

Министр обороны США Ллойд Остин же заявлял, что при поражении Украины в конфликте с Россией есть высокая вероятность столкновения военных НАТО и ВС РФ. По его мнению, в случае поражения ВСУ российское руководство «не остановится» и будет «предпринимать более агрессивные действия в регионе».