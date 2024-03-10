«Только сине-желтый». На Украине отказались поднимать белый флаг по совету папы Римского Кулеба заявил, что Украина не поднимет белый флаг в конфликте с Россией

Глава МИД Украины Кулеба отверг предложение папы Римского Франциска «поднять белый флаг» и пойти на переговоры с Россией. По его словам, у Украины есть только один флаг — сине-желтый. Не согласился с папой и глава находящейся в его ведении Украинской греко-католической церкви Шевчук: он заверил, что ВСУ не сдадутся, и посоветовал тем, кто не верит в победу Киева, «идти к Исповеди».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не намерены поднимать «белый флаг» в рамках вооруженного конфликта с Россией. Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал слова папы Римского Франциска, который заявил, что для Украины было бы «мужественным поступком» поднять «белый флаг» и начать переговоры с российской стороной.

«Наш флаг — сине-желтый. <...> Мы не будем поднимать другие флаги», — написал министр на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Также глава украинского министерства иностранных дел призвал Ватикан «не повторять исторические ошибки». Кулеба не стал уточнять, о чем именно идет речь.

При этом министр выразил надежду, что в скором времени папа Римский Франциск найдет возможность для визита на Украину.

«Украина измучена, но стоит»

Также на слова папы Римского отреагировал глава Украинской греко-католической церкви (УГЦК) Святослав Шевчук. По его словам, у его страны есть травмы, но отступать она не собирается.

«Я вам хочу одно сказать от народа из Украины. Украина изранена, но не покорена! Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах», — сказал Шевчук во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке.

Считающим, что ВСУ не могут одержать победу, он порекомендовал «идти к Исповеди». Как отметил Шевчук, неверие в победу украинской армии означает малую степень доверия «присутствующему в теле украинского народа живому Богу». УГЦК находится в ведении папы Римского, Шевчук занимает пост главы церкви с 2022 года.

Слова папы

Папа Римский Франциск накануне дал интервью швейцарской Radio Télévision Suisse. Ведущий сказал, что на Украине некоторые считают смелым сдаться и поднять белый флаг, а другие говорят, что это «узаконит сильнейшего». В ответ Франциск назвал тех, кто способен видеть ситуацию, думать о людях, поднять белый флаг и сесть за стол переговоров, более сильными чем те, кто не способен этого сделать.

«Слово «переговоры» — смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры», — сказал папа.

Он призвал решить конфликт на Украине диалогом, пока «ситуация не ухудшилась». Франциск отметил, что можно найти посредника и договариваться через сторонние страны, например через Турцию.

После выхода интервью глава службы печати Святого престола Маттео Бруни пояснил, что папа Римский не имел в виду капитуляцию, говоря, что Украина должна найти мужество поднять белый флаг.

«Папа использует термин «белый флаг», предложенный журналистом, чтобы обозначить прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров. В другом месте интервью <...> папа ясно заявил: «Переговоры никогда не являются капитуляцией». Слова папы <...> о важности диалога против безумия войны и заботы о судьбе гражданского населения», — разъяснил Бруни.

Заявление понтифика раскритиковали украинское посольство в Ватикане и Христианская ассоциация украинцев в Италии. В России в свою очередь выразили уверенность, папа Римский со своей речью о мире на Украине обращался не в Киеву, а к западным государствам.

«Я это вижу так: папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку», — заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва никогда не блокировала возможность проведения переговоров с Украиной.