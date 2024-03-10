«Сильнее тот, кто смел поднять белый флаг»: чем папа Римский разозлил Украину Ватикан объяснил, что папа не говорил о капитуляции на Украине

Папа Римский призвал Украину «поднять белый флаг» и начать переговоры. Он подчеркнул, что это не капитуляция, а «смелость не довести страну до самоубийства». На Украине слова назвали шокирующими и оскорбительными. Посольство при Ватикане заявило, что это то же, что вывесить белый флаг перед Гитлером.

Папа Римский Франциск не имел в виду капитуляцию, говоря в свежем интервью, что Украина должна найти мужество поднять белый флаг, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни порталу Vatican News.

«Папа использует термин «белый флаг», предложенный журналистом, чтобы обозначить прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров. В другом месте интервью... Папа ясно заявил: «Переговоры никогда не являются капитуляцией». Слова папы... о важности диалога против безумия войны и заботы о судьбе гражданского населения», — разъяснил Бруни.

Глава Римско-католической церкви надеется на дипломатическое решение и достижение справедливого и прочного мира на Украине, добавил он. Папа глубоко привязан к украинскому народу и всегда называет Украину «мученической», подчеркнул Бруни.

«Поскольку я... молюсь за всех, особенно за многих невинных жертв, я умоляю найти немного человечности, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира», — процитировал глава службы печати недавние слова Франциска по поводу второй годовщины конфликта.

Что сказал папа

Спорное мнение он высказал в интервью швейцарской Radio Télévision Suisse, оно было опубликовано накануне. Ведущий передачи сказал, что на Украине некоторые считают смелым сдаться и поднять белый флаг, а другие говорят, что это «узаконит сильнейшего». Журналист попросил главу Ватикана высказать мнение на этот счет.

«Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры... Слово «переговоры» — смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями [иначе] это закончится?» — ответил папа.

Он призвал решить конфликт на Украине диалогом, пока «ситуация не ухудшилась». Франциск отметил, что можно найти посредника и договариваться через сторонние страны, например через Турцию.

«Переговоры никогда не являются капитуляцией. Это смелость не довести страну до самоубийства», — отрезал папа.

Некоторые «сильные мира сего» соглашаются с аргументами о мирных переговорах, но парируют необходимостью защищаться, указал Франциск. Священнослужитель обратил внимание, что любая война кому-то приносит деньги.

«Есть те, кто говорит: это правда, но мы должны защищаться… И тогда понимаешь, что у них есть авиазавод, чтобы бомбить других. Защищаться, нет. Разрушать. Как заканчивается война? Смертями, разрушениями, сиротами. Всегда существует какая-то географическая или историческая ситуация, которая вызывает войну... Это может быть война, которая кажется правильной по практическим соображениям. Но за войной стоит военная промышленность, а это значит деньги», — отметил Франциск.

Сам он считает войны «безумием» и «силой тьмы».

При этом глава Ватикана назвал украинцев «беднягами». Папа отметил, что у них тяжелая история и народ Украины «настрадался при Сталине».

Реакция на призыв папы

Посольство Украины при Ватикане поинтересовалось, почему тогда никто не просил о мирных переговорах с Адольфом Гитлером.

«Когда мы говорим о третьей мировой войне, которая у нас есть сейчас, необходимо извлечь уроки из Второй мировой войны: кто-нибудь тогда всерьез говорил о мирных переговорах с Гитлером и о белом флаге, чтобы удовлетворить его? Так что урок только один: если мы хотим положить конец войне, мы должны сделать все, чтобы убить Дракона!» — подчеркнуло посольство.

Христианская ассоциация украинцев в Италии назвала слова главы Ватикана «шокирующими, смущающими и оскорбительными». Президент организации Олеся Городецкая заявила, что сегодняшняя Россия — это зло, которому христиане не должны поддаваться.

«На просьбу [Путина] сдаться мы отвечаем сопротивлением. Никогда бы не подумали, что получим такую ​​же просьбу от нашего папы... Защита своей жизни и дома — священный долг каждого гражданина... Украина не побеждена, и мы не видим у нашего народа желания сдаться... Мы ожидаем, что папа будет сторонником справедливого мира, а не моральным союзником агрессора», — подчеркнула президент.

Она добавила, что сегодня слова папы звучат особенно «обидно», потому что Украина в сложной ситуации. Вместо этого, лучше бы глава Ватикана призвал Кремль остановить агрессию, покинуть Украину и осудил русские прегрешения, сказала Городецкая.

Папа обращался не к Киеву, а к Западу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала, что Россия никогда «не блокировала» переговоры. Захарова добавила, что ситуация на Украине «зашла в тупик» .

«Я это вижу так: папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку», — сказала дипломат.