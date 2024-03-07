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В Генштабе РФ предупредили о возможности начала европейской войны

Генерал Зарудницкий: конфликт на Украине может привести к войне в Европе

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Станислав Красильников/РИА Новости

В результате эскалации конфликта на Украине не исключены начало боевых действий и крупномасштабной войны в Европе. Такие соображения изложены в концептуальной статье начальника академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого, сообщает РИА Новости.

По мысли генерал-полковника, грядущее окончание конфликта на Украине не прекратит конфронтацию России и Запада в силу того, что начавшийся процесс трансформации существующего мироустройства сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых «фактически всегда приводит к применению военной силы».

Варианты развития конфликта могут быть разными — от участия в боестолкновениях прокси-сил западных стран до реальной европейской войны.

По мнению Зарудницкого, США и их западные союзники любыми методами пытаются сохранить свою гегемонию, нанести России «стратегическое поражение» и дестабилизировать обстановку на ее территории.

Генерал-полковник полагает, что это является прямой угрозой существования Российской Федерации и требует принятия незамедлительных мер в рамках обеспечения военной безопасности страны.

6 марта стало известно, когда Швеция официально станет членом НАТО.

В тот же день Захарова заявила, что у России нет планов по нападению на кого-либо, а в Кремле раскрыли причину для применения Россией ядерного оружия.

Ранее в Крыму назвали психозом создание Киевом крымской военной администрации.

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Операция на Украине
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