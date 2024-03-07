В бундестаге на следующей неделе снова обсудят поставку Taurus Украине

Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе снова вынесет на голосование в бундестаге резолюцию о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом газете Rheinische Post сообщил первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай.

«Фракция ХДС/ХСС поставит вопрос о поставках Taurus на поименное голосование в бундестаге на предстоящей сессионной неделе», — сказал он.

По словам Фрая, немецкий парламент «должен взять бразды правления в свои руки».

На этой неделе заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев призвал Германию предоставить Украине ракеты Taurus для атак по территории Крыма и по Крымскому мосту.

В феврале бундестаг проголосовал против резолюции с требованием поставить Taurus Киеву.

Против инициативы фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступили 480 парламентариев, поддержали 182 депутата, еще пять — воздержались.

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