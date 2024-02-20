Военная операция на Украине, день 727-й

Южная Корея с 24 февраля начнет ужесточать экспортный контроль в отношении России и Белоруссии, сообщает «Рёнхап».
23 тыс. человек пропали без вести в ходе конфликта между Россией и Украиной, говорят сведения Красного Креста.
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса Южной группировки войск рассказал ТАСС, что в самой Авдеевке остаются «небольшие группы» украинцев – «по три-четыре человека».
Остатки украинских военных скрываются в подземельях Авдеевского коксохимического завода, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Накануне же Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» «полностью освободили» территорию предприятия.
Законодатели палаты представителей конгресса США — республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден — предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, включающую меры по защите границы с Мексикой. Документом предлагается выделить Украине $47 млрд.
Взрывы произошли в подконтрольных властям Украины Днепре, Запорожье, Кременчуге и Херсоне. Об этом сообщает «Страна.ua».