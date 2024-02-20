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Политика

Военная операция на Украине, день 727-й

Военная операция на Украине, день 727-й

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Станислав Красильников/РИА Новости
Взрывы произошли в подконтрольных властям Украины Днепре, Запорожье, Кременчуге и Херсоне. Три беспилотника сбито в небе над Брянской областью. Законодатели США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:32

Южная Корея с 24 февраля начнет ужесточать экспортный контроль в отношении России и Белоруссии, сообщает «Рёнхап».

09:30

23 тыс. человек пропали без вести в ходе конфликта между Россией и Украиной, говорят сведения Красного Креста.

09:23

⚡️ Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года.

09:08

ВСУ ночью сбили 23 ударных дрона, сообщает командование Воздушных сил.

08:38

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

08:36

08:34

Военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса Южной группировки войск рассказал ТАСС, что в самой Авдеевке остаются «небольшие группы» украинцев – «по три-четыре человека».

08:33

Остатки украинских военных скрываются в подземельях Авдеевского коксохимического завода, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

Накануне же Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» «полностью освободили» территорию предприятия.

08:25

Законодатели палаты представителей конгресса США — республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден — предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, включающую меры по защите границы с Мексикой. Документом предлагается выделить Украине $47 млрд.

08:10

08:08

Три беспилотника сбито в небе над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ.

08:05

Взрывы произошли в подконтрольных властям Украины Днепре, Запорожье, Кременчуге и Херсоне. Об этом сообщает «Страна.ua».

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 727-го дня специальной военной операции России на Украине.

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