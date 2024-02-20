«Австралийский казак» показал «пасынка Сырского». Тот надел Z-футболку и поздравил РФ со взятием Авдеевки Живущий в Австралии пасынок главкома ВСУ планирует получить гражданство России

«Известия» показали видео с, как утверждается, пасынком главкома ВСУ Сырского. Тот, находясь в консульстве России в Австралии в окружении «австралийских казаков», поздравил Москву со взятием Авдеевки и выразил желание принять гражданство РФ. Есть ли на самом деле пасынок у Сырского, неизвестно. О его существовании пишут только российские СМИ. Украинцы же утверждают, что сообщения о связях родственников главкома ВСУ с Россией — дезинформация.

Послание от «сына»

Приемный сын главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван, будучи на территории российского консульства в Австралии поздравил россиян со взятием Авдеевки, написала газета «Известия», опубликовав видео.

Как пишет издание, на кадрах запечатлен австралийский казак Семен Бойков, который представил мужчину в футболке с буквой Z как Ивана Сырского и попросил его сказать «пару слов» о взятии Авдеевки «для украинского телевидения».

«Слава России», — не громко, поправляя шапку, сказал мужчина.

По данным «Известий», Бойков спросил у собеседника, планирует ли тот получить российское гражданство, на что тот ответил утвердительно.

Бойков попросил Ивана повернуться спиной, чтобы продемонстрировать надпись на футболке, в которой он приехал в консульство. «Слава Богу, мы казаки», — гласит надпись. По словам мужчины, казаки планируют следить за порядком в посольстве России в Австралии в ходе выборов президента РФ.

Кто такой «Австралийский казак»? Семен Бойков, который публикует посты в соцсетях под ником «Австралийский казак», в сентябре прошлого года получил российское гражданство. Россия не допускает двойного гражданства с Австралией, так что Бойко, вероятно, придется выбирать.



В Австралии Бойкова знают благодаря пророссийской деятельности. «Атаман австралийских казаков» проводил акции против жестких мер властей во время пандемии COVID-19, а затем — в поддержку позиции России. Он также подрался с 76-летним участником митинга в поддержку Украины, назвав свое поведение «самозащитой».



Местные власти пытались арестовать Бойкова, но он укрылся в дипмиссии РФ в Сиднее.

Российские СМИ сразу после назначения нового главкома ВСУ написали о его родственниках в России: брат Олег и родители проживают во Владимире. Отец — полковник ВС РФ в отставке, брат — работает охранником.

9 февраля он рассказал агентству ТАСС, что не поддерживает связь со своим родственником уже много лет.

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю», — сказал брат главкома ВСУ агентству.

По его словам, Александр Сырский уехал на Украину очень давно и живет там всю жизнь, «он там начал службу и продолжает ее, у него там семья».

11 февраля появился ролик с комментарием человека, которого называют отцом Сырского. На видео мужчина, скрывающий лицо, рассказал, что почувствовал по поводу назначения сына.

«То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего. Переживает ли сын по поводу назначения? Это вы у него спрашивайте», — ответил мужчина на вопросы журналистов.

Украина призывает не верить

О наличии пасынка у Сырского сообщают только российские СМИ, в украинских источниках нет информации о связи Ивана с Александром Сырским.

В России этого молодого человека называют неродным сыном главкома от первого брака, также у него есть родной младший сын Антон от той же женщины. После развода родителей Иван и Антон переехали в Австралию вместе с матерью. «Лента.ру» пишет, что, по словам Ивана, они с братом давно прекратили всякое общение с Александром.

В генштабе ВСУ 11 февраля призвали расценивать сообщения, согласно которым главком армии Украины Александр Сырский является «русским человеком с советским прошлым», как дезинформацию.

Александр Сырский родился во Владимирской области в 1965 году. Переехал на Украину после 1991 года. В 1996 году с отличием окончил обучение в Академии Вооруженных Сил Украины. В 2007 году его назначили начальником штаба и первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием ВСУ, а в 2017-м — командующим операцией на востоке Украины. После начала спецоперации России генерал-полковник Сырский отвечал за организацию защиты Киева, за что 5 апреля 2022 года был награжден званием Героя Украины и орденом «Золотая Звезда». В сентябре 2022 года он командовал наступлением ВСУ в Харьковской области.

В 2022 году Следственный комитет начал уголовное расследование в отношении Сырского по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).