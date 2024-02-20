«Австралийский казак» показал «пасынка Сырского». Тот надел Z-футболку и поздравил РФ со взятием Авдеевки

Послание от «сына»
Приемный сын главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван, будучи на территории российского консульства в Австралии поздравил россиян со взятием Авдеевки, написала газета «Известия», опубликовав видео.
Как пишет издание, на кадрах запечатлен австралийский казак Семен Бойков, который представил мужчину в футболке с буквой Z как Ивана Сырского и попросил его сказать «пару слов» о взятии Авдеевки «для украинского телевидения».
«Слава России», — не громко, поправляя шапку, сказал мужчина.
По данным «Известий», Бойков спросил у собеседника, планирует ли тот получить российское гражданство, на что тот ответил утвердительно.
Бойков попросил Ивана повернуться спиной, чтобы продемонстрировать надпись на футболке, в которой он приехал в консульство. «Слава Богу, мы казаки», — гласит надпись. По словам мужчины, казаки планируют следить за порядком в посольстве России в Австралии в ходе выборов президента РФ.
Российские СМИ сразу после назначения нового главкома ВСУ написали о его родственниках в России: брат Олег и родители проживают во Владимире. Отец — полковник ВС РФ в отставке, брат — работает охранником.
9 февраля он рассказал агентству ТАСС, что не поддерживает связь со своим родственником уже много лет.
«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю», — сказал брат главкома ВСУ агентству.
По его словам, Александр Сырский уехал на Украину очень давно и живет там всю жизнь, «он там начал службу и продолжает ее, у него там семья».
11 февраля появился ролик с комментарием человека, которого называют отцом Сырского. На видео мужчина, скрывающий лицо, рассказал, что почувствовал по поводу назначения сына.
«То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего. Переживает ли сын по поводу назначения? Это вы у него спрашивайте», — ответил мужчина на вопросы журналистов.
Украина призывает не верить
О наличии пасынка у Сырского сообщают только российские СМИ, в украинских источниках нет информации о связи Ивана с Александром Сырским.
В России этого молодого человека называют неродным сыном главкома от первого брака, также у него есть родной младший сын Антон от той же женщины. После развода родителей Иван и Антон переехали в Австралию вместе с матерью. «Лента.ру» пишет, что, по словам Ивана, они с братом давно прекратили всякое общение с Александром.
В генштабе ВСУ 11 февраля призвали расценивать сообщения, согласно которым главком армии Украины Александр Сырский является «русским человеком с советским прошлым», как дезинформацию.
Александр Сырский родился во Владимирской области в 1965 году. Переехал на Украину после 1991 года. В 1996 году с отличием окончил обучение в Академии Вооруженных Сил Украины. В 2007 году его назначили начальником штаба и первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием ВСУ, а в 2017-м — командующим операцией на востоке Украины. После начала спецоперации России генерал-полковник Сырский отвечал за организацию защиты Киева, за что 5 апреля 2022 года был награжден званием Героя Украины и орденом «Золотая Звезда». В сентябре 2022 года он командовал наступлением ВСУ в Харьковской области.
В 2022 году Следственный комитет начал уголовное расследование в отношении Сырского по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).