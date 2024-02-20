«Документы были поддельными». Появились подробности убийства пилота Кузьминова

Испанское EFE со ссылкой на источники подтвердило гибель российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Собеседники издания, близкие к расследованию, сообщили, что установить его личность удалось не сразу из-за поддельных документов на имя 33-летнего украинца. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Застреленный 13 февраля в гараже в Вильяхойосе мужчина — российский летчик Максим Кузьминов, который угнал вертолет Ми-8 ВС РФ на Украину. Об этом сообщило испанское агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Изначально полиция рассматривала случившееся в Вильяхойосе как месть, объясняя это тем, что пострадавший получил около шести пулевых ранений, а затем машина, из которой производились выстрелы, проехала по его телу.

Поддельные документы

Издание Europa Press, ссылаясь на свои источники в гражданской гвардии, ранее сообщило о дополнительном расследовании, направленном на установление личности убитого мужчины.

СМИ писали о теле, которое, по их данным, принадлежало 33-летнему украинцу (в то время как Максиму Кузьминову, который является гражданином России, 28 лет). Источники EFE утверждают, что этот вывод основан на найденных при нем документах, которые, по их словам, «не соответствуют действительности».

Смерть подтвердили и на Украине

Смерть Кузьминова подтвердило Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Источник из «Украинской правды» также подтвердил, что пилот переехал в Испанию. «Известно, что он пригласил свою бывшую к себе, а его нашли застреленным», — сообщил собеседник издания.

В ГУР рассказали, что Кузьминов, изначально служивший на Дальнем Востоке, установил связь с украинской разведкой. Впоследствии, оказавшись в зоне боевых действий, он перегнал Ми-8 в Харьковскую область с аэродрома в Курске. В обмен на это ему предоставили гарантии безопасности, новые документы, а также денежное вознаграждение.

Не доживет до суда

В октябре 2023 года на канале «Россия 1» вышел репортаж, в котором неназванные бойцы спецназа ГРУ заявили, что летчик Кузьминов «не доживет до суда». Журналист за кадром отметил, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова уже получен и его исполнение — лишь вопрос времени. В ответ военные пообещали наказать летчика-перебежчика.

«Найдем человека и накажем по всей строгости закона нашего государства — за предательство, ну и за то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно», — сказал неназванный военный. Кроме Кузьминова, на борту находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления.

Представитель контрразведки по имени Андрей, чье лицо было размыто на видео, заявил, что в отношении Кузьминова проводится расследование по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны, поскольку на борту вертолета находились секретные документы. Он также отметил, что ведется активный поиск, и что «срок розыска не имеет давности».