За Авдеевкой — Крынки: Шойгу обсудил с Путиным продвижение российских войск Шойгу: операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об успехах российских военных в Авдеевке. По словам министра обороны, ВС РФ удалось взять территории при минимальных потерях — под контроль России перешел коксохимический завод, а теперь российские военные двигаются на Запад. Шойгу также рассказал Путину о «зачистке» села Крынки, которое «ставит точку в украинском контрнаступлении».

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом России Владимиром Путиным и сообщил подробности взятия Авдеевки российскими войсками.

По словам министра, территория «полностью зачищена». ВС РФ также овладели коксохимическим заводом в Авдеевке. Генеральному штабу удалось провести операцию по взятию территории при «минимальных потерях», заявил Шойгу. При этом, по словам министра, за последние двое суток ВСУ потеряли под Авдеевкой 2,4 тыс. военных.

«Операция войдет в учебники Минобороны», — сказал он.

Шойгу заявил, что укрепрайон с подземными линиями в Авдеевке создавался девять лет, поэтому слом сопротивления ВСУ здесь — это успех. Теперь российская армия продвигается на запад, уже заняты 72 кв. км вглубь.

По оценке российского ведомства, ВСУ оставили в Авдеевке много раненых военных и бесхозного оружия. Путин на встрече с министром обороны оценил решение ВСУ об отходе из Авдеевки, сказав, что «это было бегство», а заявление об отступлении было сделано по политическим соображениям. Взятие Авдеевки глава государства охарактеризовал как «особую страницу истории боевых действий России».

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения ВСУ выведут из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. В тот же день Шойгу доложил президенту России о полном взятии города, что составляет 31,75 кв. км. В Минобороны пояснили, что Авдеевка была важным оборонным узлом украинской армии. Ведомство заявило, что противник потерял не менее 1,5 тыс. военных. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тыс. человек, продолжались несколько месяцев.

«Зачистка» в Крынках

По словам Путина, командующий группировкой «Днепр» Михаил Теплинский ранее доложил ему, что в Крынках (495 км от Авдеевки, Херсонская область) остаются несколько человек, которые прячутся «то ли в лесах, то ли в вырытых норах».

«Это действительно так, Крынки зачищены», — подтвердил Шойгу. При этом часть украинских военных еще сидит в подвалах.

«Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты – там стоят войска», — сказал министр.

Шойгу заявил со ссылкой на командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Михаила Теплинского, что Крынки полностью находятся под контролем ВС РФ. Оставшимся там единичным украинским военным предлагают сдаться. Для этого российские солдаты используют громкоговорители, а также листовки и СМС-сообщения.

«Я бы не хотел, чтобы у коллег сложилось впечатление, что Крынки это маленький населенный пункт, в котором ничего особенного не происходило», — добавил министр.

После разговора с Путиным в интервью ТАСС Шойгу заявил, что взятие Крынок «ставит точку в украинском контрнаступлении».

Министр сообщил, что информацию о летнем украинском контрнаступлении российская разведка получила еще в начале 2023 года. По его словам, идея контрнаступления была посвящена тому, чтобы выйти к Азовскому морю. Однако, заявил Шойгу, за все время контрнаступления Украина потеряла 166 тыс. военных убитыми и ранеными, а также более 800 танков.

В ходе контрнаступления Украина задействовала огромные силы, но не смогла продвинуться даже до первой линии обороны РФ, заявил глава Минобороны и добавил: «А дальше их еще две».

Он также сказал, что ВС РФ уничтожили больше половины всех танков Leopard, которые есть у ВСУ.

Шойгу также обратил внимание, что в интересах украинских войск задействованы 260 космических спутников.

«Только натовских спутников работают 67, специальных спутников разведки», — сказал Шойгу, отметив, что если брать всю спутниковую группировку стран НАТО — то получается 260 спутников, которые работают против РФ и «практически в режиме онлайн передают информацию о передвижении и многих других вещах».

Тем не менее, по его словам, чем дольше продолжаются боевые действия, тем оснащеннее и опытнее становится российская армия:

«Даже по итогам 2023 года мы видим, насколько вырос уровень всех командиров, всех наших подразделений. Здесь мы можем сказать, что сегодня это уже другая армия».