«Человек, которому я доверял, стал иудой»: Сальдо рассказал, как его отравили рицином

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в 2022 году его отравил знакомый «иуда» по заказу Киева. Об этом он написал в Telegram.
«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял — за большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален», — сказал Сальдо.
Он добавил, что установленное вещество отравления, рицин, очень опасно. По словам чиновника, это «опасный боевой химикат в несколько раз токсичнее цианистого калия». Рицин — белковый яд растительного происхождения, запрещен международной Конвенцией о химическом оружии.
«Все, что я успел сделать — сказать, что мне плохо, потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве», — рассказал Сальдо.
По его мнению, так Украина хочет запугать на фоне отсутствия реальных успехов на фронте. Сальдо пообещал, что у Киева ничего не выйдет, так как «есть управа на их незаконные методы».
В покушении на Сальдо подозревали его повара и горничную, говорили источники Telegram-канала Baza. Повар был новый, его привела горничная, уже работавшая в доме губернатора. Он приготовил еду, чиновник поел и спустя полчаса почувствовал себя плохо. У него началось помутнение рассудка, онемение пальцев, через несколько часов Сальдо потерял сознание и уже не приходил в себя.
Ранее губернатор говорил, что его отравителя «купили за очень большие деньги». О его задержании или какой-то дальнейшей судьбе неизвестно.
Минобороны РФ накануне заявило, что Украина отравила и главу ЛНР Леонида Пасечника. «5 декабря 2023 года Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями», — заявило ведомство.
Об этом случае ранее ничего не сообщалось. В Telegram-канале Пасечника в декабре выходили видео и фото с ним, например, как он 6 декабря ведет экскурсию для школьников, а 7 декабря участвует в совещании. Постов в день предполагаемого отравления нет. Информацию Минобороны о своем отравлении Пасечник пока не комментировал.
Как отравили Сальдо
Перед отравлением губернатор заявил, что Киев устроил на него «настоящую охоту». О госпитализации чиновника стало известно 4 августа 2022-го из поста в его Telegram.
«После очередного совещания ... ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации», — говорилось в сообщении от имени Сальдо.
На следующий день в канале появился еще один пост, в котором утверждалось, что дело в последствиях перенесенного коронавируса. «В целом, чувствую себя хорошо. Врачи говорят о позитивной динамике», — отмечалось в сообщении.
Однако спустя несколько часов канал сообщил, что Сальдо отвезли в больницу в Симферополе, а теперь переводят в московский НИИ им. Склифосовского. Baza в это время выяснила, что губернатор лежит в медикаментозной коме на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.
Сначала врачи предполагали инфаркт, потом инсульт, но исследования опровергали это. Тогда заподозрили отравление. К 6 августа Сальдо перевезли в реанимацию токсикологического отделения Склифософского с диагнозом «отравление неизвестным веществом», указывал Baza. Минобороны 20 августа признало, что губернатор пострадал от «боевых отравляющих веществ».
Пациент пришел в сознание 9 августа, то есть, спустя пять дней после официального объявления о госпитализации. Он оставался в тяжелом состоянии на ИВЛ. Диагноз «отравление неизвестным веществом», по информации Baza, сменился на неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию. Из института Сальдо выписали только 30 августа. Впервые он вновь вышел на связь 12 сентября, а 19 числа снова начал выполнять свои обязанности.