«Человек, которому я доверял, стал иудой»: Сальдо рассказал, как его отравили рицином Губернатор Сальдо назвал иудой человека, отравившего его рицином в 2022 году

Главу Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года отравил человек, которому он доверял, признался сам политик. По словам чиновника, отравитель сделал это за крупную сумму денег, но его ждет «печальная» судьба. СМИ писали, что за покушением мог стоять повар Сальдо.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в 2022 году его отравил знакомый «иуда» по заказу Киева. Об этом он написал в Telegram.

«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял — за большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален», — сказал Сальдо.

Он добавил, что установленное вещество отравления, рицин, очень опасно. По словам чиновника, это «опасный боевой химикат в несколько раз токсичнее цианистого калия». Рицин — белковый яд растительного происхождения, запрещен международной Конвенцией о химическом оружии.

«Все, что я успел сделать — сказать, что мне плохо, потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве», — рассказал Сальдо.

По его мнению, так Украина хочет запугать на фоне отсутствия реальных успехов на фронте. Сальдо пообещал, что у Киева ничего не выйдет, так как «есть управа на их незаконные методы».

В покушении на Сальдо подозревали его повара и горничную, говорили источники Telegram-канала Baza. Повар был новый, его привела горничная, уже работавшая в доме губернатора. Он приготовил еду, чиновник поел и спустя полчаса почувствовал себя плохо. У него началось помутнение рассудка, онемение пальцев, через несколько часов Сальдо потерял сознание и уже не приходил в себя.

Ранее губернатор говорил, что его отравителя «купили за очень большие деньги». О его задержании или какой-то дальнейшей судьбе неизвестно.

Минобороны РФ накануне заявило, что Украина отравила и главу ЛНР Леонида Пасечника. «5 декабря 2023 года Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями», — заявило ведомство.

Об этом случае ранее ничего не сообщалось. В Telegram-канале Пасечника в декабре выходили видео и фото с ним, например, как он 6 декабря ведет экскурсию для школьников, а 7 декабря участвует в совещании. Постов в день предполагаемого отравления нет. Информацию Минобороны о своем отравлении Пасечник пока не комментировал.

Как отравили Сальдо

Перед отравлением губернатор заявил, что Киев устроил на него «настоящую охоту». О госпитализации чиновника стало известно 4 августа 2022-го из поста в его Telegram.

«После очередного совещания ... ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации», — говорилось в сообщении от имени Сальдо.

На следующий день в канале появился еще один пост, в котором утверждалось, что дело в последствиях перенесенного коронавируса. «В целом, чувствую себя хорошо. Врачи говорят о позитивной динамике», — отмечалось в сообщении.

Однако спустя несколько часов канал сообщил, что Сальдо отвезли в больницу в Симферополе, а теперь переводят в московский НИИ им. Склифосовского. Baza в это время выяснила, что губернатор лежит в медикаментозной коме на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

Сначала врачи предполагали инфаркт, потом инсульт, но исследования опровергали это. Тогда заподозрили отравление. К 6 августа Сальдо перевезли в реанимацию токсикологического отделения Склифософского с диагнозом «отравление неизвестным веществом», указывал Baza. Минобороны 20 августа признало, что губернатор пострадал от «боевых отравляющих веществ».

Пациент пришел в сознание 9 августа, то есть, спустя пять дней после официального объявления о госпитализации. Он оставался в тяжелом состоянии на ИВЛ. Диагноз «отравление неизвестным веществом», по информации Baza, сменился на неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию. Из института Сальдо выписали только 30 августа. Впервые он вновь вышел на связь 12 сентября, а 19 числа снова начал выполнять свои обязанности.