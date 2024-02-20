«Сакральная жертва»: потеряет ли Зеленский власть на Украине? Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский стал опасен для Байдена

Владимиру Зеленскому вновь предрекают потерю власти на фоне провала ВСУ в Авдеевке. Политические оппоненты считают, что президент может стать нелегитимным из-за отказа от выборов. При этом, согласно опросам, сейчас украинцы больше доверяют главе разведки Кириллу Буданову и экс-главкому армии Валерию Залужному. Ждать ли отставку Зеленского и при чем тут США — в материале «Газеты.Ru».

Освобождение Авдеевки российской армией может создать серьезные проблемы для украинского президента, написало интернет-издание Asia Times. По мнению автора статьи, бывшего сотрудника Пентагона Стивена Брайена, политик требовал держать город любой ценой, рискнув своей репутацией.

«Потеря Авдеевки ставит Зеленского в плохую ситуацию. Он практически лишился своих самых ярых сторонников в армии, унизил бывшего главнокомандующего [ВСУ Валерия] Залужного и заменил его [Александром] Сырским, имеющим репутацию неудачника. Он потерял лицо перед европейцами — и, возможно, перед Соединенными Штатами», — говорится в тексте.

С точки зрения Брайена, провал Зеленского в Авдеевке может стоить ему поста главы государства, поскольку это спровоцирует гнев армии. Он добавил, что расположение военных играет важную роль на Украине, вероятно, рано или поздно они могут выбрать себе нового президента в лице Залужного.

Украинский кризис

Успех российской армии на Авдеевском направлении лишь одна из проблем Зеленского. Ситуация на фронте снова вызвала критику его решения отстранить Залужного. Как отметило агентство Bloomberg, высокая популярность генерала создала политические риски для украинского лидера.

Негативный кейс с отстранением главкома ВСУ дополняет отмена президентских и парламентских выборов под предлогом военного положения. Хотя решение было принято еще в прошлом году, оно продолжает вызывать сопротивление политических оппонентов Зеленского, поднимающих вопросы о его легитимности без голосования.

Как считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Киев решил свернуть избирательную кампанию, потому что не хочет увидеть поражение главы государства.

Решение его незаконно, и 21 мая 2024 года [когда истекают полномочия президента] он становится никем. Ты можешь ссылаться на что угодно: на военное положение, на войну. Кстати, войну-то он не объявил. Формально, официально войны нет. Так в связи с чем ты отложил выборы? Только в связи с одним — боязнью эти выборы проиграть. Николай Азаров Экс-премьер Украины

Дальнейшее пребывание Зеленского у власти без выборов кажется нелегитимным и бывшему спикеру Рады Дмитрию Разумкову. По его мнению, после 21 мая необходимо передать полномочия главы государства председателю парламента Украины. А главы оппозиционных партий «Батькивщина» и «Европейская солидарность» Юлия Тимошенко и Петр Порошенко вовсе призывают к коалиционному правительству, чтобы не допустить кризиса во власти ввиду отказа от выборов.

Масло в огонь подливают проблемы Зеленского с рейтингами. По февральскому исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), больше всего украинцы доверяют Залужному и главе ГУР (Главного управления разведки Министерства обороны Украины) Кириллу Буданову — первый набрал 94%, а второй 66%. Зеленский же занял лишь третью строчку с 64% доверия респондентов, а выбранный им новый главком ВСУ Сырский получил 40%.

Кроме того, по опросу КМИС, 43% украинцев считают, что нынешний глава государства не должен идти на второй срок. При этом 69% респондентов согласны с тем, чтобы он исполнял обязанности до конца военного положения, и только 15% требуют новых выборов, несмотря на действующие ограничения.

Что будет с Зеленским

По украинскому законодательству проводить выборы, в том числе президентские, в условиях военного положения действительно запрещено. А вопрос о легитимности Зеленского после официального истечения президентского срока формально снимает 108-я статья конституции Украины, согласно которой глава государства продолжает исполнять обязанности до инаугурации своего преемника.

Как заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник, несмотря на это, положение Зеленского все же достаточное шаткое. По его словам, тут могут быть три варианта.

«Во-первых, Зеленский продолжает быть президентом, мешать парламенту и американцам, потому что все время идет дележ власти.

Второй вариант, его убеждают уйти по состоянию здоровья, тогда его полномочия переходят к спикеру Рады. Большинство в парламенте получит возможность сформировать новое правительство. Не исключено, что возглавит его Залужный, как самый рейтинговый кандидат. Это человек войны, а не мира.

Третий сценарий — Зеленского могут сделать сакральной жертвой и уничтожить», — полагает политик.

Он добавил, что убрать действующего лидера могут, потому что он стал опасен и слишком много знает. Олейник подчеркнул, что президент может нанести серьезный удар по мировой репутации президента США Джо Байдена, подтвердив отказ Украины от переговоров с Россией в обмен на обещания денег и оружия со стороны Запада.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер говорит о том, что ни выборов, ни нового «майдана» на Украине в ближайшее время ждать не стоит:

«Зеленский будет смещен только в тот момент, когда в Вашингтоне посчитают нужным пойти на соответствующий шаг. Они могут внутреннюю ситуацию на Украине раскачать до необходимого градуса, чтобы сделать ее причиной его ухода. Как США обычно и делают. Ключи от «майданов» у них в руках. Они могут их задействовать или снять Зеленского и без этого».