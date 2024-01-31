Российские военнослужащие, освобожденные из плена после переговорного процесса с властями Украины, 31 января 2024 года

Россия и Украина обменяли пленных после падения Ил-76. Как это было Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 195 на 195

Россия и Украина провели первый обмен пленными по схеме «195 на 195» после падения самолета Ил-76. Российские политики ранее утверждали, что обмены теперь могут быть под вопросом, но Владимир Путин подчеркнул, что они все равно продолжатся. В Думе заявили, что для возвращения «своих ребят» Россия готова «разговаривать хоть с чертом». При этом, по словам президента, у России пленников намного больше, чем в руках Украины.

Кого обменяли

Первой об обмене сообщила российская сторона. Москва и Киев обменялись военнопленными по схеме «195 на 195», передало Минобороны РФ в Telegram.

«Возвращены 195 российских военнослужащих... Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — указало Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что Украина вернула 207 своих граждан . Среди них сотрудники Нацгвардии, пограничники и полицейские.

«Возвращаем, несмотря ни на что. <...> Удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов, 27 офицеров. Почти половина — защитники Мариуполя», — рассказал украинский президент.

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными утверждает, что «не знает, почему Россия называет цифру 195»: «Среди 207 возвращенных все военные, гражданских нет».

Украинская сторона смогла вернуть «многих» бойцов из тех, кто удерживал «Азовсталь» в Мариуполе и остров Змеиный, также воевавших на Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях, рассказал глава офиса президента страны Андрей Ермак.

Минобороны России не раскрывает, каких именно россиян обменяли на украинцев. Ведомство заявило, что им «грозила в плену смертельная опасность». Украина со своей стороны не раз отмечала, что соблюдает Женевские конвенции о гуманном обращении с военнопленными.

Среди освобожденных россиян пять человек из Свердловской области, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Один военный находится в более тяжелом состоянии, чем остальные. Бойцам будет оказана вся необходимая помощь», — сказала она.

Всего за январь Россия вернула с Украины больше 400 военных, рассказал в Telegram депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«Только за январь 2024 года нами возвращено из украинского плена 443 российских бойца», — написал он.

31 января прошел второй большой обмен после долго перерыва. До этого Россия и Украина обменивались пленными 3 января. Тогда Украина отпустила 248 российских военнослужащих, а взамен получила 230 человек. Из 248 россиян 75 вернули по старым договоренностям, в обмен на пятерых командиров «Азова» (организация запрещена в России).

До января стороны обменивались пленниками только прошлым летом, в меньшем количестве. В августе Украина вернула 22 украинских солдата (по словам Ермака, Минобороны РФ это не комментировало), в июле состоялся взаимный обмен военнопленными по формуле «45 на 45».

Если бы не крушение Ил-76 в Белгородской области, Украина и Россия обменялись бы военнопленными еще 24 января. Тогда был запланирован обмен по схеме «192 на 192». Российские власти заявляют, из 192 согласованных на обмен украинцев 65 были в разбившемся самолете и погибли. Никого из списка этого сорвавшегося обмена Россия 31 января не отпустила, сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

Путин — об обменах пленными

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва собирается обменивать пленных и дальше.

«Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать. <...> Если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы — пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», — сказал Путин на встрече с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании.

Российский лидер утверждает, что у России намного больше военнопленных, чем у Украины. По его словам, соотношение «один к десяти, может даже больше».

«У нас тысячи, у них несколько десятков, сотен, может быть», — сказал политик.

На ноябрь 2023 года в российском плену было 3574 военных и 763 гражданских с Украины, по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Глава ДНР Денис Пушилин в октябре 2023-го заявил, что в украинском плену остаются около 500 российских военных.

Почему обмены были под угрозой

После падения Ил-76 с российской стороны были заявления о том, что обмены пленных теперь под вопросом. В частности, депутат Госдумы Андрей Картаполов подчеркивал, что «теперь об обмене речь идти не может». Однако уже на следующий день он сообщил, что обмены продолжатся, потому что Россия «не может бросить своих ребят».

«Поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать», — обещал депутат.

Из-за ситуации с Ил-76 к обмену нужно привлекать нейтральные страны в качестве посредников, предлагал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Потому что, по его мнению, Украина — это ненадежные «наперсточники», и там «договариваться не с кем».

«Обмен пленными по всем правилам военного времени — он должен осуществляться. <...> Продолжать переговоры нужно, ... должны быть гаранты от других стран, которые являются нейтральными. Не участниками, не поддерживающими ту или иную сторону, а просто нейтральными», — описал Сальдо.

Сегодняшнему обмену поспособствовали ОАЭ, уточнило российское Минобороны. Это не первый раз, когда стороны прибегают к посреднической помощи Абу-Даби. Как посредник выступал и Катар, осенью прошлого года вместе с Турцией и Саудовской Аравией он помог договориться о первом возвращении на Украину детей, которых Россия вывезла на свою территорию. Тогда домой вернули четырех несовершенолетних.

Договариваться с Украиной об обменах «тяжело», сообщил 31 января первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Они все время в адрес российской стороны ставят все новые и новые условия», — заявлял он.