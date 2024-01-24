Под Белгородом разбился самолет с украинскими пленными, все погибли. Что известно В Минобороны РФ подтвердили, что Украина сбила ИЛ-76 из Харьковской области

На территории России впервые сбит самолет с украинскими военнопленными. Их вез военно-транспортный Ил-76, никто на борту не выжил. Минобороны РФ указало, что самолет подбили двумя ракетами из Харьковской области. Украина официально пока не опровергает и не подтверждает информацию. Украинские СМИ писали со ссылкой на источники из ВСУ, что самолет действительно уничтожила украинская армия, однако позже материалы были исправлены.

Кто был на борту

Всего погибли 74 человека, из них 65 пленных украинских солдат, сообщило в Telegram Минобороны России.

«На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли», — передало ведомство.

Вслед за рухнувшим Ил-76 летел второй такой же самолет с пленными, он доставлял около 80 служащих ВСУ, сказал на заседании Госдумы глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Его успели развернуть», — пояснил депутат.

Позже в разговоре с журналистами Картаполов увеличил число военнопленных на втором, выжившем борту. По его словам, сегодня, 24 января должен был пройти обмен 192 на 192 .

«Вот первый [самолет] вез 65 человек, второй — остальных», — исправился Каратполов.

Один Ил-76 в базовой модификации может перевозить до 140 человек.

Обмен пленными должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе, уточнило Минобороны.

Список погибших украинских пленных опубликовала главред российского телеканала RT Маргарита Симоньян. В нем 65 человек от 1965-го до 2002 годов рождения.

Сегодня действительно был запланирован обмен пленными, подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. Киев проверяет информацию о гибели своих военных.

Где разбился самолет

Ил-76 летел с военного аэродрома Чкаловский (в Подмосковье) в Белгород, передало Минобороны. В Белгородской области в 11:15 мск его сбили, борт упал в пяти - шести километрах от села Яблонево Корочанского района, рассказал настоятель местного храма Георгий Боровиков. По соседству находится хутор Кривой, указал Telegram-канал Baza.

«Храм при падении самолета никак не пострадал. В селе ничего не повреждено, он упал за селом, в полях. Только кусочек дыма видно было», — уточнил священник.

Один из очевидцев рассказал, что самолет падал прямо на яблоневскую школу, но успел изменить курс. Telegram-канал Shot предполагает, что пилот уводил борт дальше от деревни в безлюдное поле.

От места падения Ил-76 до границы с Украиной менее 50 километров. Сейчас на месте идут следственные действия. Приезжали спасатели и пожарные, но на данный момент всем гражданским службам приказано уехать, работают только военные и силовики, вылетела для расследования комиссия военно-космических сил.

Там, где разбился самолет, оказались «разбросаны документы украинцев» утверждает Mash. Неподалеку от места падения в лесополосе найдено «множество документов», также сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. По его данным, район сразу оцепили, очевидцам запретили трогать бумаги, а прибывших полицейских отправили их собирать.

Кто сбил самолет

Ил-76 с военнопленными сбили ВСУ, заявило Минобороны России. Произошедшее там назвали терактом.

«Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет», — указало ведомство.

Синхронно с падением самолета в Белгороде объявляли о ракетной опасности. Согласно постам Гладкова, она действовала с 11:12 до 11:43 мск. Местные жители слышали перед крушением два мощных взрыва в воздухе.

«Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской армии написали, что ВСУ сбили российский Ил-76 под Белгородом . Собеседники обоих СМИ заявили, что он вез ракеты для комплексов С-300, из которых россияне «часто обстреливают Харьковскую область». Однако на фоне новостей, что самолет перевозил пленных, и то, и другое издание удалили из заметок информацию о причастности украинской армии.

Картаполов во время заседания Думы до официальной информации Минобороны предполагал, что Ил-76 подбили «тремя ракетами» американского зенитно-ракетного комплекса Patriot либо немецкого IRIS-T.

Транспортник разбился после взлета с белгородского аэродрома, утверждал ВЧК-ОГПУ. По его информации, «экипаж успел сообщить о существенном повреждении».

^^^Реакция российских политиков^^

Картаполов заявил, что украинская сторона знала, «каким образом пленные будут доставляться». Он заявил журналистам, что Россия часто перевозит пленных самолетами, а не грузовиками, потому что «всегда заботится о людях», и это «быстрее и проще». Депутат уточнил, что самолеты с военнопленными летели без сопровождения.

По мнению главы комитета по обороне, Киев решил «сорвать обмен и обвинить в этом Россию». «Сегодня пока об обмене, видимо, речь идти не может», — резюмировал депутат.

С этой версией солидарно Минобороны. Ведомство указало, что Киев «пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных». «Украинское руководство знало, что по сложившейся практике перевозка военнослужащих будет осуществлена военно-транспортным самолетом», — отметили в Минобороны.

То, что самолет сбили ВСУ, «ставит под вопрос» возможность любых договоренностей с Украиной, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Киев совершил акт безумного варварства. <...> Те гарантии что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений», — считает Мирошник.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты поручил узнать у конгресса США и бундестага Германии, какими ракетами сбили транспортник. По мнению Володина, это поможет депутатам этих стран «прозреть, кому они помогают».

Кремль от комментариев воздерживается. «Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.