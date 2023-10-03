«Наверстывает время». Вернувшийся из плена Денис Прокопенко снова возглавил «Азов»**

Командир «Азова» Денис Прокопенко снова возглавил это подразделение и уже «входит в курс дел», сообщили в МВД Украины. Военный с сентября прошлого года жил в закрытом поселении в Турции, но в июле 2023-го был возвращен на родину. 17 августа Нацгвардия заявила, что «Азов» возобновил выполнение задач в зоне боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Военнослужащий подразделения «Азов» (признано террористическим, запрещено в РФ) Денис Прокопенко вернулся на фронт и вновь стал его командиром, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Подразделение «Азов» возглавляет Денис Прокопенко», — сказал Клименко в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, Прокопенко уже «полностью интегрирован в процесс». «Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было», — уточнил министр.

В настоящее время Прокопенко отвечает за подготовку личного состава.

В плену

Пять оборонявших «Азовсталь» командиров «Азова» — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега — были отправлены в Турцию в рамках обмена пленными в сентябре 2022 года.

Украинский министр рассказал, что военные жили в Турции на закрытой территории, определенной Анкарой. Все это время у них не было доступа к интернету.

При этом условия были «приемлемыми для проживания». Украинские врачи могли без каких-либо ограничений лечить бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля 2023-го прилетел в Турцию, откуда вернулся вместе с «азовцами». Кремль в тот же день обвинил турецкую сторону в нарушении договоренностей. Анкара имеет абсолютное право развивать отношения с Киевом, но Москва надеется, что они не будут направлены против нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После возвращения часть военных попросили восстановить их в университетах, где они до этого учились на заочном обучении, уточнил Клименко. Большая часть заявила, что вернется в зону боевых действий в ближайшее время. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко подтвердил, что запрета на участие переданных Турцией бойцов в боевых действиях нет.

«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные. <..> Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те — нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет», — сказал Пивненко.

17 августа представитель Нацгвардии сообщил, что «Азов» возобновил выполнение задач в зоне боевых действий.

Кто такой Прокопенко

Денис Прокопенко родился в Киеве в 1991 году. После школы поступил на факультет германской филологии Киевского национального лингвистического университета по специальности «преподаватель английского языка». Во время учебы был членом ультраправой группировки «White Boys Club» киевского футбольного клуба «Динамо».

С 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

С сентября 2017 года — командир полка «Азов».

20 мая по приказу Зеленского сдался в плен вместе с остальными заблокированными на территории «Азовстали» военными. За оборону Мариуполя Прокопенко присвоено звание Героя Украины.