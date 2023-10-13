«ЦАХАЛ не может подвергнуть Газу осаде»: Иран пригрозил Израилю открытием новых фронтов

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Израиль ответит за удары по сектору Газа, если они продолжатся. Министр также допустил открытие новых фронтов в зоне конфликта. На фоне происходящего Египет отправил тысячи силовиков к границе с Газой, власти страны пытаются предотвратить начало наземной операции ЦАХАЛ. Россия также предупредила о последствиях, к которым приведут действия Армии обороны Израиля.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян пригрозил, что ситуация на Ближнем Востоке изменится, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить удары по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

«Они не могут подвергнуть Газу полной осаде, бомбить гражданских лиц, совершать военные преступления и ожидать, что никакой реакции на эти преступления не будет», — цитирует слова министра Tasnim News Agency.

Абдоллахиян добавил, что Тегеран надеется на проведение экстренной встречи глав МИД исламских стран.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого иранский министр в эфире ливанского телеканала al-Mayadeen допустил открытие новых фронтов «в свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы».

Ирак в центре внимания

Абдоллахиян встретился в Багдаде с советником по национальной безопасности Ирака Касимом аль-Араджи.

«Сегодня роль Ирака в отношении Палестины — в центре внимания. Мы знаем о вашей поддержке Палестины», — отметил иранский министр в ходе встречи.

«Мы всегда поддерживали неотъемлемые права палестинцев, но то, что произошло во время операции «Буря Аль-Акса», было полностью палестинской акцией, спонтанным шагом в ответ на продолжающиеся и провокационные преступления», — добавил Амир-Абдоллахиян.

Аль-Араджи в свою очередь заявил, что происходящее в секторе Газа — преступление против женщин и детей.

Он призвал остановить кровопролитие и принять во внимание права палестинского народа.

Египет стягивает войска

Одновременно с Ираном и Ираком активизировал усилия и соседствующий с Израилем Египет. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя египетской службы безопасности, Каир отправил тысячи силовиков к границе с сектором Газа.

По словам источника, египтяне приняли «беспрецедентные меры» и стянули «тысячи сил» к границе с Израилем.

Власти Египта находятся в постоянном контакте с союзниками Израиля, включая США и страны ЕС, и пытаются предотвратить начало наземной операции ЦАХАЛ в Газе.

О чем предупреждает Россия

Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в Бишкеке призвал к «реализации ооновской формулы «двух государств», предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем».

close Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Во время одного из ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Жители сектора Газа, которые пострадали во время ударов по городу, 11 октября 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Формула о создании двух государств на территории Палестины закреплена Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1947 года резолюцией №181.

Путин признал, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту. В то же время политик предупредил, что наземная операция в Газе приведет к тяжелым последствиям. Потери среди мирного населения будут огромными, поскольку в Газе проживают почти два миллиона человек:

«Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Но мы с вами так понимаем, если совсем уже сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники в тех же самых жилых застройках проводить те же самые операции еще сложнее».

Глава государства также выразил готовность России быть посредником при урегулировании ситуации в регионе, потому что у нее хорошие отношения с обеими сторонами конфликта и ее не будут подозревать в желании «кому-то подыгрывать».