В Израиле погибли четверо россиян, 12 пропали. Посольство РФ посоветовало улетать самостоятельно

Мужчина с собакой на фоне дома, пострадавшего после обстрела, Ашкелон, Израиль, 11 октября 2023 года

С начала войны Израиля и ХАМАС 12 россиян числятся пропавшими без вести, следует из заявлений их родственников. Сейчас граждан РФ ищут полиция Израиля и России. Как минимум четверо россиян погибли. В российском посольстве заявили, что это число продолжает расти. Известно об одном погибшем гражданине России в секторе Газа. Есть также россияне, которые постоянно живут на севере региона, регулярно подвергающемся ответным бомбардировкам ЦАХАЛ. Информации об их состоянии нет.

За шесть дней нового палестино-израильского конфликта пропали 12 россиян, пишет «Ъ» со ссылкой на российское посольство в Израиле. Как сообщает Telegram-канал Mash, главный штаб израильской полиции и МВД РФ устанавливают местонахождение граждан России. Уточняется, что с ними потеряна связь.

Пресс-секретарь посольства РФ в Тель-Авиве Марина Рязанова в разговоре с ТАСС, сообщила, что четверо россиян, имеющих двойное гражданство, погибли.

«Продолжают поступать обращения от родственников прибывших ранее в Израиль россиян с просьбами помочь установить их местонахождение. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы им помочь», — сказала Рязанова.

При этом в посольстве россиянам посоветовали улетать из Израиля самостоятельно регулярными рейсами.

«На сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться», — говорится в сообщении посольства, которое есть у «Ъ».



Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точной информации о россиянах среди заложников в зоне палестино-израильского конфликта пока нет.

«Нет точной информации. Сейчас ни израильтяне не понимают, ни палестинцы точно не знают. Никто не знает, где они находятся. Поэтому там, конечно, можно понять, что во время активных боевых действий какой-то систематизированной информации вряд ли приходится ожидать. На месте наши посольства работают, они докладывают в МИД, и МИД докладывает дальше», — сказал Песков журналистам.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские туристы, которые уехали в Израиль отдыхать, вернутся обратно в ближайшее время, передает ТАСС.

«По словам туроператоров, в ближайшие неделю--две все организованные туристы должны вернуться в Россию. Пока же те, кто находится в Израиле, не обращались к туроператорам с просьбой прервать отдых», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, сейчас в Израиле находятся как минимум 100 российских туристов, купивших тур. Многие уже вернулись домой. Около 150 россиян только собирались полететь в Израиль, но решили перенести поездку на другое время. Президент АТОР Артур Мурадян в беседе с НСН заверил, что стоимость путевки будет возмещена.

«Те туристы, которые планировали поездки и купили туры, по большей части проходят процедуру отказа и получения стопроцентной компенсации. Всего 150 россиян планировали именно туристическое путешествие, то есть купили путевку у туроператоров», — пояснил Мурадян.

В АТОР уточнили, что россияне, которые отправились на отдых не через туроператоров, обращаются в российское посольство с целью эвакуации.

Российские власти посоветовали пока что не ездить в Израиль.

Заместитель главы политбюро палестинской радикальной организации ХАМАС Муса Абу Марзук в беседе с телеканалом Al Jazeera, заявил что среди заложников есть лица с двойным гражданством, в том числе россияне.

«У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — сказал Марзук.

Точное число россиян в плену не называется, как и общее количество захваченных.

В день нападения ХАМАС на Израиль россияне находились и в Израиле, и в секторе Газа. Часть из них — туристы, у многих двойное гражданство.

Российская дипмиссия утверждает, что погибших россиян становится все больше, однако точную цифру они не назвали.

Один из погибших — 34-летний россиянин Давид Лысцов, который родился в Челябинской области. В 14 лет он эмигрировал в Израиль. Мужчина проживал на севере страны в городе Кирьят-Ям и руководил охранным предприятием. 7 октября он работал на фестивале электронной музыки Nature Party, куда рано утром ворвались боевики палестинского радикального движения ХАМАС. Лысцов попытался спасти своих подчиненных, приказав им сесть в автомобиль, а сам занял место за рулем. Боевики расстреляли россиянина, его коллегам удалось спастись.

Вторым погибшим россиянином оказался 47-летний старший сержант ЦАХАЛ Денис Беленький. Мужчина родился в Балтийске Калининградской области, а в 1992 году эмигрировал в Израиль из Риги вместе со своей бабушкой. Он погиб в ходе боев в городе Сдерот на юге Израиля. У него остались жена и трое детей.

Информации о личности двух других погибших россиян нет.

Россияне в секторе Газа

Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова в беседе с РИА Новости сообщила, что в секторе Газа проживают россияне.

«Россияне есть во всем секторе, в том числе на севере. При этом они перемещаются постоянно в зависимости от того, куда прилетают удары, поэтому точное количество и местоположение сказать невозможно. Учитывая, что сотрудники представительства в связи с боевыми действиями не имеют возможности с самого начала попасть в сектор Газа, то логично предположить, что наши граждане, как и все население обозначенной зоны грядущей операции израильтян, вынуждены действовать самостоятельно», — сказала Зарипова.

Представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра в разговоре с РИА Новости сказал, что во время обстрела сектора Газа погиб один россиянин.

«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — заявил аль-Кедра.

По словам друга погибшего Муавии Якоба, ракета попала в квартиру, где проживал россиянин. Он погиб вместе со своей женой и сыном. Абу Хасван занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

РБК со ссылкой на посольство РФ в Палестине сообщает, что у россиянина остались сын и дочь. Дети недавно получили российское гражданство.

Новый конфликт Израиля и сектора Газа

Утром 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС начали операцию «Наводнение Аль-Акса». Они выпустили в сторону Израиля несколько тысяч ракет, а затем проникли на территорию страны. В ответ на действия Хамас Израиль начал операцию «Железные мечи», выпустив по сектору Газа ракеты. Позже Израиль стал атаковать сильнее, сравняв многие районы Газы с землей.

close Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Во время одного из ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Жители сектора Газа, которые пострадали во время ударов по городу, 11 октября 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Во время боевых действий погибли тысячи мирных жителей с обеих сторон. WAFA со ссылкой на Минздрав Палестины сообщает, что в результате израильских бомбардировок в секторе Газа погибли 1569 человек, 7212 получили ранения. Среди погибших 447 детей и 248 женщин.

Армия обороны Израиля сообщает, что в результате атаки ХАМАС более 1200 человек погибли, более трех тысяч человек получили ранения.