Зачем президент Турции Эрдоган поехал в США и причем тут Россия

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден на полях саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Вильнюсе, Литва, 11 июля 2023 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в США на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Как ожидается, турецкий лидер выступит с речью и проведет серию двусторонних встреч на высшем уровне. Одним из ключевых вопросов для Эрдогана будет возобновление зерновой сделки. Эксперты считают, что президент Турции попробует убедить Запад выполнить условия Москвы и добиться личной встречи с американским лидером Джо Байденом. С чем Эрдоган летит в США и чего ждать от его визита России — в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начинает свой официальный визит в Нью-Йорк в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН. Как уверяют в пресс-службе турецкого лидера, его поездка в США пройдет с 16 по 20 сентября.

«Эрдоган выступит перед участниками 19 сентября 2023 года, в самый первый день 78-й сессии ГА ООН, которая пройдет под темой «Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: ускорение действий по реализации повестки дня на период до 2030 года и ее устойчивого развития. Цели развития, направленные на мир, процветание, прогресс и устойчивость для всех». Ожидается, что президент Эрдоган проведет ряд переговоров на высоком уровне, в частности, со своими коллегами, во время своего визита в Нью-Йорк», — говорится в сообщении.

С кем именно Эрдоган собирается провести переговоры в Нью-Йорке, в Анкаре не уточняют. На данный момент официально известно как минимум о двух встречах. Во-первых, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а во-вторых, с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В последнем случае переговоры должны касаться ситуации вокруг зерновой сделки и усилий Турции по ее восстановлению, продолжение которых Эрдоган обещал еще в начале сентября после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Что такое зерновая сделка и почему Россия из нее вышла 22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Первая часть соглашения предполагает содействие России безопасному вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Вторая же связана со снятием ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Читать дальше

По словам турецкого лидера, он собирается попросить ООН доработать предложения для России в контексте зерновой сделки, конкретизировав меры, которые будут приняты. Эрдоган подчеркивал, что рассчитывает на отправку от организации нового письма российской стороне по этим договоренностям.

Зерно всему голова

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что работа по зерновой сделке станет одной из основных целей поездки президента Турции. Как пояснил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский, возобновление соглашения — главная задача для Эрдогана.

«В визите Эрдогана на ГА ООН нас интересует, будет ли президент Турции все-таки придерживаться договоренностей с Россией. Это касается исполнения обеих частей зерновой сделки — экспорт украинского зерна и поставки российской сельхозпродукции.

Самый главный вопрос для транспортировки связан со страховкой судов и грузов, которой России лишили благодаря санкциям. Если Эрдоган сможет решить эти вопросы, то Москва, вероятно, пойдет на продление зерновой сделки. Судьба договоренностей зависит от того, насколько он сможет убедить партнеров в необходимости отмены части санкций против России, в частности в отношении Россельхозбанка», — считает эксперт.

В свою очередь турецкий политолог Керим Хас добавил, что, возможно, Эрдоган призовет западные страны, в том числе США и Великобританию, к снятию непрямых санкций против российского зерна и удобрений.

«Если он не сделает этого официально, то будет говорить по этой теме в рамках встреч с западными лидерами на полях ГА ООН. Зерновая сделка выгодна Турции, она играет в ней ключевую роль и получает из нее экономические выгоды, приобретая зерно из России и Украины по скидке. Эрдоган может предложить своим западным коллегам, в частности, вернуть Россельхозбанк в систему SWIFT и дать послабления по страхованию судов», — пояснил эксперт.

Хас добавил, что Эрдоган очень сильно нуждается в экономической стабильности в преддверии местных выборов в Турции, назначенных на весну 2024 года, чему может помочь зерновой вопрос. При этом успех переговоров турецкого лидера с западными коллегами, по мнению эксперта, зависит от его возможной встречи с президентом США Джо Байденом.

Американская цель турецкого лидера

Пока ни Анкара, ни Вашингтон не анонсируют возможность встречи Эрдогана с американским президентом. В последний раз политики пересекались на полях саммита G20 в Индии в начале сентября. Как отмечал сам Эрдоган, короткая беседа касалась истребителей F-16, которые Анкара пытается приобрести у Вашингтона.

«К сожалению, друзья продолжают упоминать Швецию, когда речь заходит о проблеме F-16. Такой подход нас серьезно расстраивает», — указывал Эрдоган, имея в виду ратификацию вступления Швеции в НАТО, которую до сих пор не поддержал парламент Турции.

С точки зрения Керима Хаса, главная цель поездки турецкого лидера на ГА ООН заключается в организации переговоров тет-а-тет с президентом США. По его словам, Байден стал первым американским президентом за несколько десятилетий, который не пригласил Эрдогана в Белый дом на личные переговоры после своего избрания.

«У Эрдогана и Байдена нет хорошей химии и личных контактов, как было во время правления Дональда Трампа. Поэтому главная цель визита президента Турции в США — во встрече со своим коллегой, хотя официально в Анкаре об этом не заявляют. Если встреча Эрдогана и Байдена все же состоится, то они обсудят вопрос вступления Швеции в НАТО, поставки истребителей F-16 Турции. Сам факт переговоров будет говорить о большем позитиве в отношениях Анкары и Вашингтона. Не исключено, что можно ждать смягчения позиции США по зерновой сделке и снятия эмбарго против сельхозпродукции России», — отметил эксперт.

Помимо Байдена, будет на ГА ООН и украинский лидер Владимир Зеленский. У него также запланирована речь и встреча с Гутерришем по поводу зерновой сделки. Не исключено, что Эрдоган переговорит с украинским коллегой на полях сессии. В Киеве допускали, что президент Турции проинформирует Зеленского об итогах переговоров с Путиным в Сочи.

Имидж миротворца

Как ожидается, зерновая сделка и поиск переговоров с Байденом не станут единственными целями визита Эрдогана на ГА ООН. По мнению Виктора Надеина-Раевского из ИМЭМО РАН, президент Турции будет также поднимать вопросы о посредничестве в украинском конфликте.

«Урегулирование на Украине — это его обычная тема, он старается выставить себя миротворцем. Это типичная для Турции позиция, которая, правда, заключается в полном непризнании присоединения Крыма к России. То есть для интересов России его речь, вероятно, будет неоднозначной. Что касается других вопросов, то одним из любимых требований Эрдогана можно назвать призыв к реформе Совбеза ООН. Президент Турции настаивает на том, что мир изменился и уже не тот. Поэтому его не устраивает состав постоянных членов СБ и их право вето. Эрдоган говорит, что мир — это больше, чем пять государств», — добавил эксперт.

В то же время политолог Керим Хас считает, что цель президента Турции заключается в том, чтобы показать себя в качестве главного посредника между Россией и Украиной в условиях военного конфликта или в общем между Москвой и западным блоком.

«Такой имидж дает Эрдогана очень большие бонусы, помогает поднять свой международных статус и является дополнительным козырем в его отношениях с Западом.

К тому же президент Турции получает политические и экономические выгоды за счет поддержки контактов с Москвой. Поэтому, вероятно, он скажет многое вокруг темы Украины», — отметил эксперт.

Важными для Турции остаются и вопросы, связанные с Сирией и Ливией, отдельное внимание может быть уделено кризису между Арменией и Азербайджаном, а также отношениям Анкары с Западом, в частности с Евросоюзом, подчеркнул Хас.