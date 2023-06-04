«Не забудем тех, кто нас поддерживал»: Эрдоган стал президентом Турции в третий раз

3 июня в Анкаре прошла инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который будет занимать этот пост до 2028 года. Он поблагодарил всех граждан страны за то, что они пришли на выборы. Кроме того, Эрдоган объявил новый состав кабмина, в котором только два министра остались из прошлого созыва. На торжестве присутствовали представители разных стран, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин представлял Россию.

Реджеп Тайип Эрдоган официально стал президентом Турции. Он принес присягу на церемонии инаугурации в Великом национальном собрании страны. Политик будет президентом пять лет – до 2028 года. Это уже третий срок Эрдогана на этом посту.

3 июня он также огласил членов нового кабинета министров. Новым главой МИД Турции стал Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации (MİT). До него главой внешнеполитического ведомства был Мевлют Чавушоглу, который ныне был избран депутатом Великого национального собрания от провинции Анталья, где он родился.

Министром финансов назначен бывший вице-премьер Мехмет Шимшек. Главой Минобороны – Яшар Гюлер, занимавший ранее пост начальника генштаба ВС Турции. Джевдет Йылмаз стал зампрезидента, министром юстиции — Йылмаз Тунч, а министром внутренних дел — Али Ерликая.

Глава здравоохранения Фахреттин Коджа и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сохранят свои посты. Таким образом, они стали единственными из 17 министров прошлого созыва, которые продолжили работу.

Эрдоган пообещал, что в течение своего нового срока он будет работать «изо всех сил, чтобы защитить славу и честь Турецкой Республики, повысить ее престиж и прославить ее имя во всем мире».

В своем выступлении на церемонии инаугурации он назвал этот день «днем, когда нужно объединиться, быть вместе, чтобы укрепить тысячелетнее братство, чтобы защитить светлое будущее наших детей».

Эрдоган поблагодарил граждан Турции, которые пришли на выборы. «Мы продолжим работать для Турции. Мы охватим все 85 миллионов человек, независимо от их политических взглядов, происхождения, вероисповедания или сект», — пообещал он.

Вместе с тем он поздравил эмигрантов, которые «выполняют свой гражданский долг перед родиной», тех, кто пережил землетрясение в начале февраля и несмотря «многочисленные оскорбления» поддержали Эрдогана на выборах.

Его жена Эмине поделилась постом в соцсетях, в котором пожелала, чтобы «благословенное путешествие было полезным для Турции, нашего народа и человечества». Она также поблагодарила всех присутствующих на церемонии.

На мероприятии были: 21 руководитель государства, 13 премьер-министров и другие политики, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, который представлял на торжестве Россию. Он передал ему слова приветствия и поздравления от президента России Владимира Путина в связи со вступлением в должность президента Турции, говорится на сайте Госдумы.

Во время церемонии Эрдоган поблагодарил своих иностранных коллег, которые поздравили его с очередным сроком на президентском посту. «Мы никогда не забудем тех, кто нас поддерживал. Наряду со всем этим мы не забудем попытки вмешательства в народную волю через обложки журналов», – сказал турецкий лидер.

Эрдоган находится у власти уже двадцать лет: с 2003 года он был премьер-министром, в 2014 году стал президентом, а в 2017 году ликвидировал пост премьера, сосредоточив всю власть в своих руках.

Согласно Конституции Турции президент не может быть на посту более двух сроков. Но второй срок Эрдогана, наступивший в 2018 году после перехода страны от парламентской к президентской форме правления, Минюст «обнулил», заявив, что он не идет в счет.

Нынешние президентские выборы прошли в мае в два этапа. Первый тур состоялся 14 мая. Но в этот день ни один из кандидатов не прошли необходимый порог более 50% голосов. Эрдоган получил 49,51%, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» из шести партий Кемаль Кылычдароглу — 44,88%, третий участник первого тура собрал чуть больше 5%.

Спустя две недели состоялся второй тур выборов. На этот раз Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу — 47,82%.

Наблюдатели от ОБСЕ и ПАСЕ обращали внимание, что голосование 28 мая было хорошо организовано: власти дали гражданам возможность выбрать между «реальными политическими альтернативами».

Хотя европейские представители подчеркивали, что со стороны соперников звучали «провокационные и дискриминационные высказывания», а ограничения свободы слова создали неравные условия борьбы – у Эрдогана, по мнению наблюдателей, было «несправедливое преимущество».