За три часа в санатории «Русь» Путин и Эрдоган обсудили Украину и муку, но обошли молчанием «азовцев»

Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прощаются после встречи в Сочи, 4 сентября 2023 года

Встреча Путина и Эрдогана в сочинском санатории «Русь» продолжалась около трех часов. Лидеры успели в широком и узком формате обсудить повестку дня, обойдя молчанием «чувствительную тему» возвращения на Украину командиров «Азова»*. Они также вкусно пообедали – политиков угощали филе барабульки с томатом и тортом «Птичье молоко». После переговоров Эрдоган назвал российского коллегу «своим дорогим другом» и заявил, что ждет его в Турции в ближайшее время.

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

Встреча прошла в корпусе «Империал» санатория «Русь» и продолжалась около трех часов. Сначала лидеры около 1,5 часов беседовали в расширенном формате — с участием делегаций, затем продолжили общение в узком составе за рабочим обедом.

По данным портала Sochi1.Ru, перед прибытием турецкого лидера в городе разыгралась непогода — за несколько часов выпало 50 миллиметров осадков. К приезду Эрдогана распогодилось. Для проезда к месту переговоров его кортежа из 50 автомобилей «перекрыли полгорода».

Журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале меню рабочего обеда президентов. Их угощали салатом из подкопченной форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром. На первое предлагался суп-харчо с говядиной. Также в перечне блюд значились кефаль с овощами и шпинатным соусом и корейка ягненка на гриле с пюре из пастернака. На десерт подавали «Птичье молоко».

Путин охарактеризовал контрнаступление Украины

После переговоров Путин и Эрдоган дали пресс-конференцию, ее транслировал телеканал «Россия 24».

Путин в том числе высказался о ходе украинского контрнаступления:

«Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так.

Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так», — заявил политик.

По поводу переговоров с Киевом президент сказал, что Москва никогда от них не отказывалась:

«Украина отправила на свалку прежние договоренности по разрешению военного конфликта, достигнутые при посредничестве президента Турции.

Мы слышим о новых мирных инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось».

Эрдоган призвал Киев смягчиться

Турецкий лидер заявил о готовности взять на себя посредничество при урегулировании конфликта.

«Мы ранее выступали в качестве страны — хозяйки прямых переговоров между сторонами конфликта. Мы как прежде готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника», — заверил Эрдоган.

По его мнению, возможность переговоров зависит от позиции Киева.

«Украине для совершения совместных с Россией шагов, безусловно, необходимо смягчить свою позицию», — заметил глава государства.

Какую тему обошли молчанием

В сентябре прошлого года РФ и Украина при посредничестве Турции обменялись пленными, среди которых были более ста бойцов и пять командиров «Азова» (организация запрещена в России). Их невозвращение на украинскую территорию было одним из условий соглашения между сторонами. 9 июля после визита в Турцию Зеленский вернулся на родину вместе с командирами полка. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова вопрос передачи командиров «Азова» и их дальнейшего участия в боевых действиях на встрече президентов не поднимался:

«Это достаточно чувствительная тема и обычно, конечно, в таких форматах она не обсуждается».

Судьба зерновой сделки

Путин заверил, что российская сторона готова реанимировать зерновую сделку, из которой ее «просто вынудили» выйти 18 июля:

«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: будем готовы рассмотреть возможность реанимировать «зерновую сделку»... сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции».

Политик уточнил, что ждет вывода из-под санкций экспорта зерна и удобрений, возобновления поставок в РФ агротехники и запчастей, устранения проблем с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок.

По словам Эрдогана, «черноморская инициатива» сыграла роль «дыхательного пути для беднейших стран» при обеспечении их продовольствием и альтернатив зерновой сделке нет.

«Мы подготовили новый пакет предложений (по возобновлению зерновой сделки. — «Газета.Ru»). Считаю, что мы сможем достичь результата в этом плане. Турция в этом плане приложит все усилия», — заявил турецкий политик.

Он также выразил готовность отправлять в бедные страны переработанное в муку зерно РФ.

Эрдоган ждет «дорогого друга» в Турции

Путин сообщил, что первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» в турецкой провинции Мерсин планируется запустить в следующем году .

«Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества», — заметил он.

Путин добавил, что после поставки на «Аккую» первой партии российского атомного топлива «Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств».

Эрдоган заявил, что Анкара и Москва готовы обсуждать планы по второй АЭС, которая может появиться на севере страны, в Синопе.

После завершения переговоров Путин проводил турецкого коллегу, выйдя с ним на крыльцо санатория.

«Большое спасибо! В самое кратчайшее время жду вас у себя!» — сказал Эрдоган.

«Будем в контакте! Счастливой дороги!» — пожелал лидер РФ.

Позднее турецкий президент написал пост в соцсети X (бывшая Twitter), в котором проинформировал, что обсудил со своим «дорогим другом господином Путиным» повестку дня.