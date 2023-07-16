«Важно находиться в западном лагере». Турция объяснила, почему поддерживает расширение НАТО

Представитель канцелярии президента Турции Фахреттин Алтун в статье для Middle East Eye высказался в поддержку расширения НАТО ради «долгосрочного мира». По его словам, Анкаре «крайне важно находиться в западном лагере», но рост альянса «не направлен против какой-то определенной страны». «Газета.Ru» разобралась, что скрывается за заявлением турецкого чиновника.

Анкара поддерживает расширение НАТО для обеспечения стабильности в мире, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в статье для журнала Middle East Eye.

«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности, способной обеспечить стабильность», — написал чиновник.

По его мнению, расширение альянса — «ключ к долгосрочному миру». Алтун напомнил, что Анкара поддержала вступление в НАТО Северной Македонии и выступает за присоединение к альянсу Боснии и Герцеговины.

Почему Анкара стремится быть в лагере Запада?

«Турция никогда не чуралась самых сложных операций альянса в разных уголках мира», — отметил чиновник.

Он добавил, что Анкара вложила значительные средства, «быстро приближаясь к цели в 2% ВВП на расходы на оборону, будучи второй по величине армией НАТО».

Алтун также подчеркнул, что Турция контролирует географический сухопутный мост между Востоком и Западом и водные пути к Черному морю, и ей «крайне важно находиться в западном лагере».

«Давняя и глубокая приверженность Турции НАТО защитила Европу. Ее постоянное участие жизненно важно для безопасности континента», — считает чиновник.

Комментируя сложности с принятием Швеции в альянс, Алтун отметил, что расширение НАТО не может происходить за счет национальной безопасности страны. При этом Турция все же согласилась открыть путь для присоединения Швеции к военному блоку.

Позиция Турции по членству Украины в НАТО

По его словам, страна продолжит быть надежным союзником и критически важным партнером в новых инициативах НАТО. В частности, перед саммитом альянса в Вильнюсе глава государства Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция поддерживает членство Украины в организации.

Мнения участников альянса по поводу присоединения к нему Киева разделились. В то время как страны Балтии и Польша призывали принять Украину в НАТО как можно скорее, Германия и США проявили осторожность в этом вопросе.

В итоге страны НАТО пообещали пригласить Киев в альянс, «когда все союзники согласятся и будут выполнены условия», но только после завершения конфликта.

Обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа считает, что страны-члены НАТО продемонстрировали президенту Украины Владимиру Зеленскому свою незаинтересованность в членстве Украины в блоке.

«Не выполнено самое главное требование Киева – декларация о приглашении вступить в НАТО», — написал Хработа. При этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал принять страну в альянс без каких-либо условий.

Швеция идет в НАТО, Турция — в ЕС

Турция является членом НАТО с 1952 года и обладает второй по численности армией среди стран-участниц альянса. Долгое время Анкара не одобряла финскую и шведскую заявки на присоединение к блоку, обвиняя эти государства в «пособничестве терроризму». В итоге Финляндию приняли в альянс отдельно от Швеции в апреле 2023 года.

Перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган заявил, что Швеция стать членом НАТО, после того как Турцию примут в Евросоюз.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что турецкий лидер в итоге согласился «как можно скорее» отправить в парламент документы для ратификации шведской заявки на вступление в блок. Швеция, в свою очередь, пообещала содействовать вступлению Турции в ЕС.

Телеканал CNN Türk передавал, что Турция может ратифицировать заявку Швеции до конца следующей недели.

В России неоднократно критиковали расширение НАТО, а также скептически относились к перспективам вступления Турции в ЕС. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Евросоюз не хочет видеть Турецкую Республику в своем составе. Он призывал власти страны «не носить розовые очки» и не надеяться на вступление в сообщество.