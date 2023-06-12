Власти Японии заявили, что Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая

Пекин предоставляет Киеву гарантии безопасности согласно договору, подписанному в 2013 году, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кисиды, этот договор защищает Украину в случае применения в ее отношении ядерного оружия.

«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. ... Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», — пояснил Кисида.

Ранее японский премьер говорил, что Япония продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку.

Япония уже объявила об оказании помощи Украине и соседним с ней государствам на $7,6 млрд. В стране создан Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины.