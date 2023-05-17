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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 448-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 448-й день

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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) «МСТА-С» на Херсонском направлении

Самоходная-артиллерийская установка (САУ) «МСТА-С» на Херсонском направлении

Дмитрий Макеев/РИА Новости
Российские военные поразили ударами крупнокалиберной артиллерии скопления живой силы ВСУ в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) и других населенных пунктов. Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что ситуация вокруг Украины продолжит иметь затяжной характер, и странам G7 необходимо быть едиными в поддержке Киева. Он также призвал к жестким санкциям против России. В ДНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:59

В ЛНР сообщили о применении ВСУ кочующих огневых средств на краснолиманском направлении — ТАСС.

08:45

08:34

По последним данным ООН, с начала российской спецоперации на Украине зафиксирован 23821 случай гибели или ранения гражданских лиц в стране: 8836 погибших (в том числе — 521 ребенок) и 14985 раненых (среди них — 1028 детей).

08:30

ВСУ утром 17 мая возобновили обстрел Донецка после 14 часов перерыва, выпустив по городу пять снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм — ТАСС.

08:28

08:27

Марочко утверждает, что ВСУ активно перебрасывают технику на донецком направлении — ТАСС.

08:24

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что ударами крупнокалиберной артиллерии российские военные поразили скопления живой силы ВСУ в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) и других населенных пунктов, передает ТАСС.

08:22

Международный суд ООН в Гааге проведет 6-14 июня слушания по иску Украины против РФ от 2017 года о «финансировании терроризма в Донбассе и дискриминации в Крыму», передает РИА Новости со ссылкой на заявление инстанции.

«Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — говорится в сообщении. Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге.

08:21

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что ситуация вокруг Украины продолжит иметь затяжной характер, и странам G7 необходимо быть едиными в поддержке Киева — такое мнение он выразил в интервью телеканалу NHK.

«Есть опасения, что ситуация на Украине будет затягиваться. Я считаю, что именно в этом контексте G7 должна вновь объединиться и продемонстрировать сильную солидарность по отношению к Украине. Жесткие санкции против России и решительная поддержка Украины. Мы будем продолжать это делать. Считаю важным направить такой сигнал [на саммите G7]», — сказал глава японского правительства.

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»
08:19

Чиновник США считает возможным ремонт ЗРК Patriot на Украине, передает Reuters.

08:14

Специалисты Центра комплексных беспилотных решений проводят анализ добытого в зоне спецоперации американского дрона, созданного с использованием технологий для марсианских миссий NASA — ТАСС.

08:10

Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший в субботу на аудиенции у Папы Римского Франциска, преподнес понтифику подарки, оскорбляющие христианскую веру, пишет газета Il Fatto Quotidiano.

По ее данным, речь идет об иконе Богоматери с Христом-младенцем, представленным одними очертаниями и черным пятном.

«Это должно было символизировать «потерю» украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан «потеря» младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви, стирание Христа с креста и отказ от его воскресения», — отмечает исторический журналист Раньеро Ла Валле.

08:09

08:08

ВСУ за прошлые сутки выпустили 357 боеприпасов по населенным пунктам ДНР. В результате ударов пострадала женщина — ТАСС.

08:04

В Киеве и половине областей Украины минувшей ночью объявляли воздушную тревогу, ее отменили спустя несколько часов — ТАСС.

08:01

ВСУ в течение двух часов вечером 16 мая обстреливали Каховку и Малокаховку — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 448-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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