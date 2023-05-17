Военная операция РФ на Украине. День 448-й

08:22

Международный суд ООН в Гааге проведет 6-14 июня слушания по иску Украины против РФ от 2017 года о «финансировании терроризма в Донбассе и дискриминации в Крыму», передает РИА Новости со ссылкой на заявление инстанции.

«Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — говорится в сообщении. Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге.