В американском издании 19FortyFive вышла статья под заголовком «Опасности раздувания контрнаступления Украины». Ее автор обращается к западным СМИ, чтобы те прекратили преувеличивать военные возможности ВСУ и тем самым завышать ожидания в обществе от предстоящей наступательной операции. В публикации говорится, что у украинской армии достаточно проблем, из-за которых контратака постоянно откладывается. Среди них отсутствие превосходства в воздухе, успешное противодействие ВС РФ поставляемым западным ракетным системам, отсутствие танков и дальнобойного оружия.

Российским силам ПВО с каждым разом удается все эффективнее противостоять американским РСЗО HIMARS, которые используют украинские военные. Об этом пишет американское военно-политическое издание 19FortyFive.

«Россия все успешнее блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы предотвратить попадание ракеты в цель», — пишет обозреватель Максим Скрипченко.

По его мнению, это является одной из проблем ВСУ, которая мешает успешному контрнаступлению. Автор также отмечает, что российское военное командование, зная о планах Киева, заблаговременно переместили свои командные центры за пределы зоны досягаемости HIMARS. Все это вместе делает практически невозможным для ВСУ наносить удары по командованию ВС РФ и нарушать их тыловое обеспечение. А именно с таких ударов должна начинаться любая наступательная операция.

Контрнаступление украинский войск задерживается еще и из-за отсутствия превосходства в воздухе, а также задержек с поставками обещанной военной техники (в том числе американских основных боевых танков Abrams).

«Без надлежащего дальнобойного оружия и авиации украинские наступательные операции задерживаются, кроме того Киев пытается объединить поставляемые Европой танки и закупить артиллерийские снаряды», — говорится в публикации.

По словам Скрипченко, реальное положение дел и причины откладывающегося контрнаступления украинцев не находят адекватного отражения в западных СМИ. Вместо этого иностранные издания создают у своих читателей впечатление, что наступательную операцию неминуемо ждет успех. Тем самым в западном обществе формируется почва для серьезного разочарования, если контратака не оправдает ожиданий.

«Постоянно акцентируя внимание на предполагаемой неизбежности успешного контрнаступления, СМИ укрепляют веру в то, что Украина уже обеспечена всем необходимым для выполнения задачи по отражению российских войск. Такая формулировка вводит в заблуждение и, в конечном счете, вредна, поскольку упускает из виду проблемы и ограничения, с которыми сталкиваются вооруженные силы Украины», — отмечается в публикации.

Это, в свою очередь, может побудить западные правительства пересмотреть вопрос о поставках оружия Украине, добавляет журналист.

Автор напоминает, что в истории уже были опасные прецеденты преувеличения военного наступления. В частности, он привел пример битвы на Сомме 1916 года во время Первой мировой войны. Тогда Британская и французская армия планировала массированное наступление на немцев, а военная пропаганда преподносила эти планы как быструю будущую победу, которая определит исход войны. Однако битва затянулась почти на пять месяцев, было убито и ранено более 1 млн человек и не привела ни к каким значительным успехам союзников. Из-за разницы между ожиданием и реальностью моральный дух в войсках и тылу сильно упал, а военное руководство в Лондоне и Париже потеряло доверие народов.

Скрипченко подчеркивает: ситуация на Украине и прецеденты из прошлых мировых войн значительно отличаются. Однако они дают ценный урок — военные операции должны проводиться без чрезмерного давления со стороны СМИ и политиков.

В статье также говорится, что министр обороны Украины Алексей Резников уже выражал озабоченность из-за завышенных ожиданий от предстоящего контрнаступления.

«Ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире переоценены… Большинство людей ждут чего-то грандиозного», — цитирует журналист украинского министра.

При этом он отмечает, что Киев сейчас пытается найти баланс, тот уровень успеха будущей атаки, который позволит сохранить и усилить поддержку западных союзников, особенно США. Если же контрнаступление провалится или не оправдает ожиданий Запада, украинские власти определенно столкнутся с давлением, чтобы сесть за стол переговоров с Россией. Это, по мнению Скрипченко, подведет к отказу от территорий, что Киев считает для себя неприемлемым.

Поэтому автор призывает иностранные издания прекратить преувеличивать важность контрнаступления и признать существующие в ВСУ проблемы.

«Вместо создания нереалистичных ожиданий СМИ следует сосредоточить внимание на сложности ситуации и необходимости постоянной всесторонней помощи. Только признавая эти реалии, Запад может по-настоящему помочь Украине в ее борьбе», — резюмирует обозреватель.