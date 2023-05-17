Плата за выход: что может ЕС включить в 11-й пакет санкций против России

В новый, 11-й пакет евросанкций против РФ должны войти 100 человек и юрлиц, сообщают СМИ. Кроме того, в предложения по новому пакету ограничений ЕС против Москвы включены спецразрешения на финансовые операции для европейских компаний – чтобы помочь им уйти из России. Брюссель работает над 11-м пакетом с начала весны. В него могут также войти меры в сфере энергетики и персональные ограничения.

Санкции против 100 физических и юридических лиц будут введены Евросоюзом в рамках 11-го пакета антироссийских ограничений. Об этом сообщает издание EUobserver.

В сообщении утверждается, что новые санкции могут быть введены вкупе со специальными разрешениями на финансовые операции для европейских компаний, уходящих из России.

Эти фирмы могут совершать финансовые переводы находящимся под санкциями ЕС россиянам, если «эти средства или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций» вплоть до 31 августа 2023 года.

Кроме того, европейские регуляторные органы могут разрешать оказывать до конца текущего года юридические услуги, необходимые для завершения ухода с российского рынка.

Хотя с 24 февраля 2022 года Россию покинуло около 1 тыс. иностранных компаний, в РФ до сих пор работают десятки организаций из ЕС, например, дочерние отделения крупных европейских банков, энергокомпании Engie, OMV и Total и другие.

Однако так легко уйти из РФ они не могут – поскольку все сделки по продаже российских бизнесов компаниями из «недружественных» стран должны быть одобрены подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям, во главе которой стоит министр финансов РФ.

К тому же, пишет EUobserber, иностранным бизнесменам нужно заплатить Российской Федерации «налог на выход»: не менее 5% от рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не меньше 10% рыночной стоимости, если дисконт превышает 90%.

Кроме того, говорится в материале со ссылкой на неназванный источник в России, продолжающим работу в стране иностранным компаниям, возможно, нужно будет заплатить налог – до 25% от прибыли.

Это может случиться, когда будут расторгнуты соглашения об избегании двойного налогообложения. Приостановить их действие со странами, которые ввели против России санкции, предлагали ранее МИД и Минфин РФ.

Работа над 11-м пакетом санкций ведется евробюрократами с начала весны 2023 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая в ходе визита в Киев сообщила, что новый санкционный пакет будет сосредоточен на обходе уже введенных мер. К примеру, могут ввести запрет на транзит европейских товаров через Россию в третьи страны. Или же могут запретить экспорт европейской продукции в третьи государства, поставляющие находящуюся под санкциями ЕС продукцию в Россию.

Санкции могут ввести и в сфере энергетики – Германии могут запретить получать нефть по трубопроводу «Дружба», оставив такое право только за Венгрией.

Кроме того, могут ввести новые визовые запреты и заморозить активы нескольких десятков российских чиновников, ряда организаций и «двух небольших банков», сообщал EUobserver.

13 мая Polskie radio сообщило, что страны Европейского союза пока не могут договориться по 11-му пакету санкций в отношении Российской Федерации. На встрече комитета постоянных представителей государств ЕС, прошедшей 12 мая, не было принято никаких решений.

Радиостанция также отмечает, что этот санкционный пакет будет направлен на борьбу с обходом рестрикций и на устранение лазеек.

«Если выяснится, что какие-то товары, предназначенные для экспорта в третьи страны, попадают на российский рынок, то для них будет вводиться запрет на экспорт», — говорится в публикации. Как указывает Polskie radio, такие санкции будут применяться с осторожностью и после тщательного анализа.