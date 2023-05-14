Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика
Размер текста
А
А
А

Военная операция РФ на Украине. День 445-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 445-й день

close
100%
Военнослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области

Военнослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области

Константин Михальчевский/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры в Берлин. Губернатор Брянской области сообщил об атаке украинского БПЛА на предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе. Очередная утечка данных из Пентагона доказывает, что Киев планировал атаки на территории России, пишет The Washington Post. Российские войска установили огневой контроль на трассе под Авдеевкой, передает «РИА Новости». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях