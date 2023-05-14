Военная операция РФ на Украине. День 445-й

Военнослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры в Берлин. Губернатор Брянской области сообщил об атаке украинского БПЛА на предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе. Очередная утечка данных из Пентагона доказывает, что Киев планировал атаки на территории России, пишет The Washington Post. Российские войска установили огневой контроль на трассе под Авдеевкой, передает «РИА Новости». «Газета.Ru» ведет хронику событий.