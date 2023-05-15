Зеленский уронил в Германии медаль Карла Великого и пошутил, что это сделали «Russians»

Президент Украины Владимир Зеленский получил премию Карла Великого от канцлера Германии Олафа Шольца. В ходе своей речи награда в массивном футляре упала на пол возле кафедры, с которой выступал политик. Зеленский прервал свою речь и заявил на английском языке, что ответственность за этот инцидент несут «Russians» — то ли россияне, то ли русские. В ходе своего визита в ФРГ он также посетил в Ахене военную базу, где обучаются солдаты ВСУ, и чуть не забыл в Берлине телефон.

Падение на пол футляра с медалью Карла Великого, врученной президенту Украины Владимиру Зеленскому, было устроено то ли русскими, то ли россиянами. Так украинский лидер пошутил, прервав свою торжественную речь, передают СМИ.

«Russians», — лаконично прокомментировал он ситуацию на английском языке. Массивный футляр с наградой соскользнул с табурета возле кафедры, с которой вещал Зеленский. Слово Russians в английском может пониматься и как «русские», и как «россияне».

«Но мы не боимся», — добавил после этого Зеленский по-английски, — «Потому что мы вместе». Его слова, завершившие речь на украинском языке, были встречены собравшейся публикой продолжительными аплодисментами. В зале присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и другие.

Церемония вручения премии Зеленскому прошла в немецком Ахене. На время визита украинского президента в городе усилили меры безопасности, перекрыв движение в некоторых районах города. При этом там состоялась проукраинская демонстрация, на нее вышло около 1 тыс. человек.

В своей речи Зеленский заявил, что все украинские граждане — герои, и каждый из них заслуживает «стоять здесь и принимать эту награду», передает газета Die Zeit. Отдельно он в очередной раз указал на необходимость для Европы новых поставок оружия Киеву.

Сначала в ходе своего официального визита в Германию (первого в карьере Зеленского) он посетил Берлин, где был принят федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В столице ФРГ меры безопасности также были усилены — жители окрестностей федеральной канцелярии и канцелярии президента ФРГ должны в этот день носить с собой удостоверение личности.

Точная программа официального визита Зеленского в Германию не называлась также из соображений безопасности, сообщал телеканал NTV.

Из Берлина он направился на запад страны, в Ахен – там каждый год с 1950-го вручают международную премию Карла Великого – за вклад в объединение Европы. Награда названа в честь основателя Франкской империи Шарлеманя – Карла Великого. Кроме грамоты и медали лауреаты премии получают символическую сумму в 5 тыс. евро.

После получения премии Зеленский сообщил, что в ходе своей поездки по ФРГ посетил в Ахене военную базу, где проходят обучение военнослужащие ВСУ.

«Посетил военную базу в городе Ахен, где проходят обучение украинские военнослужащие. Вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем пообщались с украинскими воинами. Также вручил бойцам государственные награды», — заявил украинский президент в соцсетях.

Не обошлось и без казусов – газета Bild сообщила, что перед вылетом в Ахен из Берлина Зеленский забыл в автомобиле кортежа свои мобильный телефон и пауэрбанк.

«После встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолет. Когда двери были уже закрыты и все готово к вылету, он понял, что сотовый остался в салоне машины», — говорится в статье. Вылет задержали, и ждали, пока немецкий полицейский бежал к машине, чтобы принести Зеленскому его вещи.

Накануне своего германского вояжа Зеленский посетил Италию. Там он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Из Германии украинский президент отправился во Францию, где в Париже встречается с французским лидером Эммануэлем Макроном.