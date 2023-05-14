«Коалиция истребителей», контрнаступление, переговоры о мире. О чем Зеленский говорил в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин с рабочим визитом. Там он встретился с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и провел совместную пресс-конференцию с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Зеленский заявил, что Украина работает над созданием «коалиции истребителей», а также назвал необходимые условия для начала наступления. Канцлер ФРГ в свою очередь заявил, что мир на Украине невозможен без вывода российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в Берлине, встретился с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, а также провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Во время посещения дворца Бельвю — резиденции президента Германии — Зеленский сделал запись в гостевой книге. В ней он поблагодарил народ Германии за «фантастическую солидарность» с его страной.

«В сложнейшие времена в современной истории Украины Германия оказалась настоящим другом и надежным союзником, который решительно поддерживает Украину в борьбе за защиту свободы и демократических ценностей», — написал Зеленский.

«Вместе мы победим и вернем мир в Европе», — добавил президент Украины и лично поблагодарил Штайнмайера за поддержку.

После встречи он сообщил, что обсудил с президентом ФРГ текущую ситуацию и двустороннее сотрудничество. «Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово, пока это будет необходимо», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил Германию за самый большой пакет военной помощи с начала военных действий.

«Немецкие системы ПВО, артиллерия, танки и БМП спасают украинские жизни и приближают нас к победе», — отметил глава государства.

После украинский президент встретился с канцлером ФРГ. Как передает издание Bild, Олаф Шольц принял Зеленского с воинскими почестями, несмотря на то, что тот совершает рабочий, а не государственный визит.

По окончании официальной церемонии Зеленский и Шольц провели двусторонние переговоры в формате тет-а-тет, а затем провели совместную пресс-конференцию.

Главные тезисы выступления Зеленского

На пресс-конференции Зеленский сообщил, что Украина работает над созданием «коалиции истребителей», в которую должны войти страны, готовые предоставить Киеву боевые самолеты. По словам украинского президента, переговоры в этом направлении проходят в том числе в Германии.

«Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали Украину в этой коалиции. Для нас это важно», — заявил президент Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский сказал, что Украина не проводит атак на территории России.

«Что касается атак российской территории, то мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет лишних времени, сил и оружия», — заявил он.

Президент также сообщил, что до начала планируемого контрнаступления ему необходимо совершить «еще несколько визитов». По его словам, наступление начнется, как только «будет минимум, с которым мы сможем двинуться вперед».

Зеленский заявил, что Киеву все еще нужна бронетехника, дополнительные средства ПВО, ракеты большой дальности и артиллерия калибра 155 мм.

Говоря о возможности урегулирования конфликта, президент Украины вновь заявил, что Киев согласен обсуждать мирный договор только на основании плана, разработанного украинским правительством в 2022 году.

О чем говорил Шольц

В свою очередь канцлер ФРГ заявил, что Германия не уменьшает объемы поддержки Украины, а только увеличивает. По его словам, более 1 млн украинцев получили убежище в стране, а Берлин продолжает оказывать Киеву военную помощь.

Шольц отметил, что Германия предоставляет Украине то оружие, которое необходимо ей для защиты своих территорий. Он напомнил, что в рамках нового пакета помощи на рекордные €2,7 млрд украинская армия получит танки, БМП, системы ПВО и другие виды вооружения.

Канцлер Германии также заявил, что украинские власти готовы к поиску мирного решения, но не готовы к тому, чтобы условия диктовались Россией.

«Нужно везде говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания конфликта и того, что Россия будет диктовать условия», — заявил Шольц.

Он также назвал важным участие других стран в мирном процессе, однако, по словам Шольца, они должны помнить, что в первую очередь Россия должна отвести свои войска.

«Хорошо, когда и другие страны прилагают усилия для достижения мира в Украине, но они должны держать в уме, что это не может быть против Украины», — заявил канцлер, комментируя мирную инициативу Бразилии.

Шольц заявил, что «западные страны будут добиваться наказания России за действия на Украине», и отметил, что этот конфликт «имеет огромные геополитические последствия».

Программа визита и меры безопасности

После пресс-конференции Шольц и Зеленский улетели из Берлина на вертолетах. Они направились в Ахен, где президенту Украины вручат международную премию имени Карла Великого. Эта награда дается за вклад в объединение Европы и присуждается ежегодно с 1950 года.

Зеленский прибыл в Берлин в ночь на 14 мая, его рейс сопровождали два немецких истребителя, сообщили ВВС Германии. В центре Берлина в связи с визитом украинского президента приняли повышенные меры безопасности. Была приостановлена работа общественного транспорта, в небе работали вертолеты, а на крышах дежурили снайперы, сообщает Reuters.

Для проезда кортежа Зеленского перекрыли весь центр города, там дежурили десятки полицейских машин и водометы. Как отмечают местные журналисты, такие строгие меры безопасности принимались во время визита Барака Обамы во время его президентства.

13 мая Зеленский посетил Италию, где встретился с президентом страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони. Президент Украины также приезжал в Ватикан, где попросил папу римского Франциска «осудить российские преступления на Украине».