Под Бахмутом в боях погибли двое полковников ВС РФ

Двое российских полковников погибли при отражении атак ВСУ под Бахмутом (Артемовском). Минобороны РФ сообщает, что замполит полковник Евгений Бровко погиб, получив множество осколочных ранений непосредственно в Бахмуте, а командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров был смертельно ранен под селом Ивановское в Бахмутской городской общине. Макаров погиб во время эвакуации с поля боя.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько атак в Бахмуте (Артемовске) и окрестностях города. Как сообщает представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в ходе боев на Бахмутском направлении погибли двое российских полковников.

Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погиб, отражая атаку ВСУ в самом Бахмуте. Он руководил действиями солдат и получил в бою множественные осколочные ранения, оказавшиеся смертельными.

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров руководил боем на участке села Ивановское (до 2016 года — Красное), входящего в состав Бахмутской городской общины.

Солдаты комбрига Макарова отбили две атаки ВСУ, уничтожив три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля, еще около 200 человек украинцы потеряли убитыми и ранеными, добавили в МО.

«В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — заявил Конашенков.

По данным МО РФ, украинские войска в течение минувших суток пытались безуспешно прорвать оборону российских войск севернее и южнее Бахмута. На боевых позициях отличившимся военным были вручены госнаграды.

Конашенков добавил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке частей ВДВ ведут бои за западные кварталы Бахмута.

Это уже не первые смерти высокопоставленных российских офицеров в ходе СВО. В августе 2022 года военкор ВГТРК Александр Сладков сообщил, что в бою на Донбассе погиб генерал-майор российской армии Роман Кутузов. По данным Сладкова, он стал уже четвертым по счету российским генералом, погибшим в бою на Украине.

«Речь идет о наших генеральских потерях в Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали, когда он командиром полка был», — написал он в своем Telegram-канале.

В конце прошлого мая погиб отставной генерал-майор ВВС Канамат Боташев. Летчик пошел воевать в составе авиакрыла ЧВК «Вагнер». На своем самолете он ударил по украинским военным, позволив выйти российским штурмовикам из огневого мешка, но сам был поражен ракетой из ЗРК «Бук-М1». Посмертно Боташев был награжден звездой Героя России.

3 марта 2022 года СМИ сообщили о гибели в СВО заместителя командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майора Андрея Суховецкого.

Офицеры Макаров и Бровко, погибшие 13 мая, стали не первыми полковниками, погибшими в ходе СВО. В конце сентября 2022 года взрыв противотанковой мины убил полковника гвардии, командира 108-го десантно-штурмового полка, ветерана сирийской кампании Виталия Сукуева. Посмертно он также был награжден званием Героя России, причем ранее был неоднократно в звание представлен, сообщало информагентство «Буряад Унэн».