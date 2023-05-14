«Запрет в высшей степени символичен». G7 и Евросоюз могут запретить перезапуск российских газопроводов

Евросоюз и G7 планируют запретить импорт трубопроводного газа из России на тех маршрутах, где Москва сама сократила поставки, пишет FT. По данным газеты, решение затронет экспорт в Германию и Польшу, которые и так отказались от импорта российского газа. Как отмечают источники издания, санкции нужны, чтобы «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем».

Страны G7 и Евросоюз намерены запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых Россия ранее снизила объемы поставок, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Решение, которое должны принять лидеры G7 на саммите в Хиросиме на следующей неделе (19–21 мая), предотвратит возобновление экспорта российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия», — пишет FT.

Топливо в эти две страны поступает по трубопроводу Ямал — Европа. Кроме того, ЕС и G7 так же могут заблокировать поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», который снабжает Германию и Польшу, утверждает издание. Газета отмечает, что западные страны впервые готовы ограничить торговлю российским газом по трубам.

Согласно проекту заявления «семерки», страны — члены объединения планируют и дальше сокращать использование российских энергоносителей, в том числе предотвращая «повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие». Такие меры страны G7 намерены принимать до окончания конфликта на Украине.

В то же время на данном этапе инициатива требует дополнительных разъяснений. Как сказал изданию один из европейских дипломатов, «должно быть понятно, как именно она будет работать», поскольку через нефтепровод «Дружба» проходит в том числе нефть из Казахстана.

Не повлияет на действующие поставки

Польша и Германия в 2022 году заявили, что добровольно откажутся от российской нефти по «Дружбе», хотя санкции не запрещают им закупать трубопроводную нефть. В феврале 2023 года глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек сообщил, что Россия полностью прекратила экспорт нефти в страну.

В связи с этим решение G7 и Евросоюза вряд ли повлияет на текущие поставки газа. Тем не менее оно подчеркнет решимость ЕС избавиться от «десятилетий зависимости от российской энергии», пишет FT.

«Запрет в высшей степени символичен, поскольку в начале войны ЕС избегал нацеливания на трубопроводы, учитывая его огромную зависимость от газа из Москвы», — пишет FT.

Сейчас доля российского газа в европейском импорте упала с более 40% до менее 10%. По словам одного из источников газеты, решение ЕС и G7 принимается, чтобы гарантировать, что партнеры «не передумают в гипотетическом будущем» добровольно снижать энергозависимость от России.

Кроме того, поскольку конфликт продолжается, западные страны хотят добиться сокращения доходов России от экспорта энергоресурсов и усилить экономическое давление на нее.

Из России в Европу проложены несколько газопроводов: «Ямал — Европа», «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». «Северный поток — 2» Евросоюз так и не сертифицировал, а поставки по «Северному потоку — 1» Россия прекратила летом 2022 года. В сентябре 2022 года три ветки «Северных потоков» из четырех были повреждены в результате диверсии, в отношении которой до сих пор ведется расследование.

На фоне резкого роста цен на газ Европа ускорила процесс перехода на возобновляемые источники энергии и увеличила закупки сжиженного природного газа. Как отмечает FT, сейчас европейские подземные хранилища заполнены на 60%, хотя в тот же период 2022 года они были заполнены на 30%.

Санкции в отношении нефти

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность прекращения поставок нефти из России по трубопроводам в Германию и Польшу. Такую меру могут включить в 11-й пакет санкций.

При этом, как утверждает агентство со ссылкой на конфиденциальные документы, останутся в силе исключения, допускающие прокачку через южную ветку нефтепровода «Дружба», — в Венгрию, Чехию и Словакию.

К санкциям против трубопроводной нефти из России Польша призывала еще осенью 2022 года, это дало бы Варшаве юридические основания для расторжения контрактов с Москвой без штрафов.