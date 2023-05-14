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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии второй недели мая. Военная операция России на Украине, празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, финал конкурса «Евровидение» и другие кадры — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 445-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 445-й день
«Запрет в высшей степени символичен». G7 и Евросоюз могут запретить перезапуск российских газопроводов
FT узнала о планах ЕС и G7 запретить возобновление поставок газа из России по трубам
«Никогда не думала, что буду здесь снова». Чем завершилось «Евровидение-2023»
Шведская певица Loreen во второй раз победила на «Евровидении»
Зеленский: в рамках контрнаступления нет ни сил, ни оружия атаковать территории России
Минобороны РФ сообщило о гибели двух полковников при отражении атак ВСУ в ДНР
Канцлер ФРГ Шольц: западные страны будут добиваться наказания РФ за действия на Украине
Президент Сербии Вучич заявил о невозможности «майдана» в Белграде
Новости и материалы
Шольц сообщил, что поддержка Германии Киеву с начала спецоперации составила €17 млрд
WSJ: НАТО хочет на саммите в Вильнюсе предложить Киеву немедленную помощь, но не членство
Германия и Украина изучат возможность использования замороженных активов России
Shot: БПЛА самолетного типа с кумулятивным снарядом обнаружен в Брянской области
Песков заявил, что отношения РФ и Армении складываются в духе продвинутого партнерства
Арт-объект в память о протестах против строительства храма в Екатеринбурге убрали через день
В Ростове-на-Дону мужчина с пистолетом ограбил магазин и извинился за это перед продавцом
В Иране анонсировали восстановление дипотношений с Египтом
Конор Макгрегор пообещал поставить рекорд UFC по количеству нокаутов
Exxpress: Зеленский нарушил несколько правил этикета на встрече с папой Римским
Автомобиль перевернулся после ДТП в Москве
Аналитик Фролов пояснил, что ЕС запретит поставки газа по неэксплуатируемым направлениям
Песков: слова украинских властей об убийстве россиян подтверждают правильность начала СВО
Песков: Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян
ТАСС: в Донецке прозвучало около 10 мощных взрывов
Футбольный эксперт Созин: люди сошли с ума, говорят только про судей
Жителей двух деревень Курганской области эвакуируют из-за пожара
Джон Траволта поделился архивным видео с женой, умершей от онкологии
Все новости
Галлюцинации, потеря речи, параличи. Как умирал Ленин и мог ли он написать последнюю работу
Врач-исследователь Валерий Новоселов рассказал подробности смерти Ленина
«Ревную к девушкам, которые ходят рядом»: муж Елены Борщевой и другие спортивные супруги звезд
Алекса, Алек Болдуин и другие звезды, влюбившиеся в фитнес-тренеров
«Мои родители грозятся лишить внучку наследства, если она поступит в иностранный вуз»
Менеджер из Москвы – об ультиматуме для абитуриентки
Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» из-за мультфильма об истории России
По его мнению, в этом мультфильме «все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас»
Культивирование эгоизма и ЛГБТ-пропаганда: за что еще предлагают давать статус «иноагента»
Чуйченко призвал давать статус иноагента за деятельность против «традиционных ценностей»
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
Авиагруппа из двух вертолетов и двух истребителей потерпела крушение под Брянском
Тату, кровь и блестки: как прошло «Евровидение» без России
«Ваше благородие», «Не обещайте деве юной» и не только: лучшие композиции Исаака Шварца
100 лет назад родился композитор Исаак Шварц
«Класс '09»: сай-фай-детектив о будущем американских спецслужб, преследующих людей за мысли
Рецензия на нуарный детектив «Класс '09» про опасность технологий будущего
Десяткам финнов, которые ездили в Россию за бензином, аннулировали визы
Helsingin Sanomat: пограничники РФ начали аннулировать визы некоторым финнам
Авиакатастрофы в Брянской области. Что известно на данный момент
В Брянской области потерпели крушение вертолет Ми-8 и истребитель Су-34
ВСУ при обстреле Луганска применили англо-французские ракеты Storm Shadow
С момента сообщений о поставках Shadow Storm Киеву до удара прошло два дня
«Коварный, непредсказуемый». Главком ВСУ Залужный снова похвалил начальника ГШ Герасимова
Главком ВСУ Залужный назвал начальника ГШ РФ Герасимова «сильным и непредсказуемым врагом»
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