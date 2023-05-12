Угроза с воздуха: как защититься от британской «Штормовой тени»

Британия предоставила Украине ракеты Storm Shadow с дальностью стрельбы до 300 км. Как это изменит характер вооруженной борьбы в ходе специальной военной операции, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

О факте передачи Соединенным Королевством Вооруженным силам Украины дальнобойных крылатых ракет воздушного базирования 11 мая сообщило CNN со ссылкой на источники из числа высокопоставленных западных чиновников. К слову говоря, о том, что подобные изделия давно уже на Украине, еще в середине апреля предполагала «Газета.Ru».

Так что Storm Shadow, предназначенная для ударов по объектам ВС РФ, дислоцированным в глубоком тылу, давно находится в арсеналах ВСУ и изделия этого типа ждут своего часа. Опять-таки ясен ответ и на вопрос – почему эта ракета не применялась ВСУ ранее?

Тут действия украинской стороны вполне понятны и выглядят следующим образом – получить оружие, создать его необходимые запасы, применить внезапно и в больших объемах, тем самым достигнув требуемого эффекта оперативного значения.

Вполне возможно, что недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении отложить начало наступательной операции ВСУ связаны именно с желание Киева создать еще большие запасы ракет Storm Shadow для более надежного вывода из строя всех российских объектов, предусмотренных планом огневого поражения.

Угроза для аэродромов ВКС РФ и Крымского моста

Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow/SCALP представляет собой совместную англо-французскую разработку и производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia).

Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP EG, что переводится как многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением. Изделие комплектуется боевой частью весом 460 кг, высота полета при этом составляет 30-40 м, скорость ракеты – 0,8 М (приблизительно 1000 км/ч).

Как ранее писала «Газета.Ru», дальность стрельбы Storm Shadow/SCALP в различных изданиях и справочниках весьма разнится. В одних источниках она приводится как свыше 250 км, в других – 300 морских миль (550 км). Есть и вероятность того, что предприятие-изготовитель держит в секрете истинную дальность стрельбы. Вполне возможно, что она значительно превышает 550 км и с двумя подвесными баками составляет не менее 1000 км.

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что дальность стрельбы ракет Storm Shadow, передаваемых Украине, ограничена 300 км, и это сделано в соответствии с режимом контроля за ракетными технологиями (РКРТ).

Это неофициальное политическое соглашение между 35 государствами-членами, которые стремятся ограничить распространение ракет и ракетных технологий. РКРТ предполагает максимально ограничить риски распространения оружия массового уничтожения путем контроля за экспортом товаров и технологий, которые могли бы внести вклад в системы доставки (помимо пилотируемых самолетов) такого оружия. В этом контексте РКРТ уделяет особое внимание ракетам и беспилотным летательным аппаратам, способным доставлять полезную нагрузку весом не менее 500 килограммов (1100 фунтов) на дальность не менее 300 километров (190 миль), а также оборудованию, программному обеспечению и технологии для таких систем.

В то же время РКРТ не является договором и не налагает никаких юридически обязывающих обязательств на партнеров (членов). Это неофициальное политическое соглашение между государствами, которые стремятся ограничить распространение ракет и ракетных технологий.

Поэтому гипотетически ограничений на поставку ВСУ крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow/SCALP с существенно большей дальностью стрельбы нет. Сегодня это может быть 290 км, завтра – 560, послезавтра – 1000 км.

В качестве самолета-носителя КРВБ Storm Shadow Воздушные силы Украины могут использовать фронтовой бомбардировщик Су-24М. Ранее Польша обещала в самые короткие сроки адаптировать украинские самолеты этого типа для боевого применения Storm Shadow. Возможны и другие варианты, о которых в настоящее время пока неизвестно. Так что можно не сомневаться — с носителями у Киева больших затруднений не возникнет.

Принцип наведения «Штормовой тени» – «выстрелил и забыл». Применение в военных конфликтах КРВБ Storm Shadow зафиксировано с 2003 года. В ходе боевых действий ракета продемонстрировала весьма высокую эффективность.

Среди тактико-технических характеристик Storm Shadow особое внимание следует обратить на параметры боевой части — почти полтонны взрывчатки высокой проникающей способности, что по весу в два раза больше, чем у тактической баллистической ракеты ATACMS Block IA, которую с самого начала конфликта Украина пока безуспешно просит у Запада.

Одно из весьма сильных качеств крылатой ракеты Storm Shadow – ее малая радиолокационная заметность, что в сочетании с полетом на предельно малых высотах весьма существенно затрудняет успешную стрельбу зенитных ракетных подразделений по целям этого типа.

Скорее всего, в условиях среднепересеченной местности многофункциональными радиолокаторами С-400 и радиолокаторами подсвета и наведения С-300ПМ ракету Storm Shadow при высоте полета 50 м удастся обнаружить не более чем на дальности 16-18 км. Пока трудно сказать, как на дальности обнаружения ракеты Storm Shadow скажется ее малая радиолокационная заметность. Реально уточнить это можно будет только по ходу боевых действий.

После обнаружения и захвата Storm Shadow на сопровождение надо немедленно осуществлять пуск очереди из двух зенитных управляемых ракет для более надежного поражения «Шторма». При этом встреча ракет с целью произойдет примерно на дальности 11-13 км. В случае малейшего промедления (нерасторопности боевого расчета зенитного ракетного подразделения) Storm Shadow через несколько секунд выйдет из зоны поражения.

Боевую стрельбу может существенно облегчить получение информации и данных внешнего целеуказания о пролете Storm Shadow от подразделений радиотехнических войск. Это станет возможным в случае грамотно выстроенной и эшелонированной системы противовоздушной обороны. Группировку зенитных ракетных войск при этом желательно иметь смешанной, то есть состоящей из ЗРС/ЗРК различных типов.

Предполагаемые цели для Storm Shadow — командные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами, корабли на якорных стоянках, инфраструктурные объекты (мостовые переходы, железнодорожные узлы, выгрузочные станции). Стоимость одной ракеты Storm Shadow составляет около €850 тыс.

Возможная тактика боевого применения

Наиболее приоритетным объектом для удара крылатых ракет Storm Shadow, безусловно, является Крымский мост. Именно по нему, есть все основания полагать, в первые часы предстоящей наступательной операции ВСУ может быть нанесен первый и наиболее мощный удар с целью полного разрушения этого мостового перехода.

Следует иметь в виду, что Крымский мост имеет не только стратегическое значение для подвоза материальных средств для Объединенной группировки войск (сил) ВС РФ, но и имеет важнейшее морально-психологическое значение для самых широких масс российского населения. Именно по этим причинам он и значится в списке объектов для огневого поражения силами ВСУ под номером один.

Для более надежного поражения Крымского моста может быть нанесен комбинированный удар баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2» и крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow.

В этом случае вход в зону поражения зенитных ракетных систем нескольких изделий обоих типов (и непременно с разных направлений) будет совершен одновременно. Это будет сделано для того, что максимально рассредоточить внимание боевых расчетов ЗРК/ЗРС. Не исключено, что к «Грому» и Storm Shadow для более надежного вывода из строя моста будут добавлены противокорабельные ракеты «Гарпун».

Одновременно в этих же целях в зону поражения зенитных ракетных дивизионов и батарей, размещенных на прикрытии Крымского моста, войдут множество беспилотных летательных аппаратов, представляющих собой ложные цели и БЛА – постановщики помех. Тем самым противник постарается существенно усложнить воздушную и помеховую обстановку и создать условия, максимально препятствующие успешному выполнению боевых стрельб расчетами российских ЗРК/ЗРС.

Наверняка противник будет действовать и с земли. В этих целях диверсионно-разведывательные группы ВСУ, подобравшись на минимально возможное расстояние к стартовым позициям ЗРК/ЗРС, за несколько минут до удара ОТРК «Гром-2» и Storm Shadow, постараются запустить для уничтожения радиолокационных средств зенитных ракетных подразделений тактические барражирующие боеприпасы типа Switchblade 300. Их можно легко переносить в рюкзаках, запускать с пневмосистемы, а даже маломощной боевой части Switchblade 300 вполне достаточно, чтобы вывести из строя, к примеру, дорогостоящее антенное полотно фазированной антенной решетки многофункционального радиолокатора ЗРС С-400.

Примерно такая же схема будет использована и для поражения аэродромов оперативно-тактической авиации ВКС ВС РФ, находящихся в переделах досягаемости Storm Shadow.

Последствия передачи ВСУ ракет Storm Shadow

После поставок украинской армии крылатых ракет воздушного базирования с большой дальностью стрельбы снимается еще один важный психологический рубеж в сфере передачи ВСУ тех или иных дальнобойных средств поражения.

Если раньше сама постановка подобного вопроса была практически невозможной, то после передачи Storm Shadow уже остается совсем немного до поставок ВСУ многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16 c ракетами «воздух-земля» типа AGM-158 JASSM с дальностью стрельбы в варианте ER до 1000 км.

JASSM представляет собой высокоточную крылатую ракету, предназначенную для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток. Боевая часть этого изделия – 450 кг, а на истребитель F-16 можно подвесить две ракеты AGM-158.

После поставок Storm Shadow все это уже абсолютно не кажется разгоряченными фантазиями.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).