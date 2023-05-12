«Было предпринято 26 атак». Минобороны сообщило о наступлении ВСУ на Соледарском направлении

Российское министерство обороны сообщило, что 11 мая ВСУ перешли в наступление на Соледарском направлении по всей линии соприкосновения (больше 95 км). По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, украинские войска предприняли 26 атак, в которых были задействованы больше тысячи военнослужащих и до 40 танков. Минобороны заявило, что все атаки удалось отбить, а «прорывов обороны российских войск не допущено».

Минобороны России сообщило, что 11 мая украинская армия перешла в наступление на Соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения (протяженность более 95 км).

«Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, все атаки удалось отразить. «Прорывов обороны российских войск не допущено», — заявил Конашенков. По данным Минобороны, погибли более 540 украинских военных, подбиты восемь танков и более 20 единиц другой техники.

Бои также продолжились в западной части Бахмута (Артемовска), подразделения Воздушно-десантных войск «пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах». Российская артиллерия выполнила 64 задачи в этом районе, а самолеты вылетали девять раз.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка», — заявил Конашенков.

Как сообщил представитель ведомства, в отражении атак украинской армии были задействованы военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения российских вооруженных сил.

При этом ведомство сообщило о смене позиций российских вооруженных сил к северу от Бахмута.

«С целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища», — заявили в министерстве.

По данным Минобороны, всего на Донецком направлении Украина потеряла около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, одну гаубицу L-118 производства Великобритании и две гаубицы Д-30. Кроме того, российские военные в районе города Часов Яр сбили украинский истребитель Су-27.

Ситуация на других направлениях

Ведомство также отчиталось, что в ЛНР в течение ночи ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы, а в районе Запорожья военные уничтожили хранилище топлива украинской армии.

«На Краснолиманском направлении…нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Торское», — сообщил представитель Минобороны РФ. По его словам, украинская армия потеряла более 75 военнослужащих.

В районе населенного пункта Боровая в Харьковской области российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а в Днепропетровской области — украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

По словам Конашенкова, российские войска за сутки поразили 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также военнослужащих и военную технику в 102 районах.

Сообщения о контрнаступлении

11 мая основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин и российские военные корреспонденты сообщили об активизации линии боевого соприкосновения, а также наступательных действиях украинской армии.

Так, военкор Александр Симонов утверждал, что в районе Богдановки под Бахмутом «прорыв ВСУ оказался успешен». В свою очередь телеканал RT передавал, что «из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра» (затем канал удалил это сообщение).

Военкор Семен Пегов утверждал, что ВСУ пошли в атаку под Майорском (поселок находится на северной окраине Горловки), но атака была отбита. Он также сообщал о «локальных успехах ВСУ».

Пригожин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский «лукавит», когда говорит о необходимости подготовки к контрнаступлению. По его словам, украинские военные преуспели в наступлении на некоторых флангах рядом с Бахмутом. 12 мая о продвижении на Бахмутском направлении заявило Минобороны Украины и сам Зеленский.

Местные власти в Херсонской и Запорожской областях, а также Минобороны России ранее опровергли информацию о наступлении ВСУ. В оборонном ведомстве добавили, что на Херсонском, Запорожском и Купянском направлениях «активные действия не ведутся», а в районе Бахмута продолжаются бои. В Кремле отказались комментировать сообщения военкоров, переадресовав вопрос в Минобороны.