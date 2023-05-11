Военная операция РФ на Украине. День 442-й

В Приамурье участникам СВО и их семьям помогут запустить или развить бизнес по нацпроекту — ТАСС.
Министр финансов США Джанет Йеллен намерена обсудить вопрос помощи Украине на предстоящей встрече со своими коллегами из стран G7 в Ниигате — ТАСС.
Украина готовила на базе молодежного центра под Волновахой экстремистов для участия в террористической деятельности и радикальных группировках. Следствие установило всех причастных к созданию и работе центра, сообщили ТАСС в спецслужбах ДНР.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что встретился бы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения конфликта на Украине.
Он также отметил, что «сейчас не время для того, чтобы обвинять Путина в военных преступлениях, в настоящий момент необходимо урегулировать конфликт на Украине». В случае победы на президентских выборах Трамп обещал сделать это в течение суток.
Действующие в зоне специальной военной операции четыре специальных бронированных поезда Железнодорожных войск ВС РФ при выполнении боевых задач успешно отразили все атаки украинских диверсантов, сообщил ТАСС начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.
Китайские власти намерены руководствоваться принципами председателя КНР Си Цзиньпина при урегулировании украинской проблемы, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на состоявшейся в Париже встрече со своей французской коллегой Катрин Колонна — ТАСС.
Специальный помощник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным делам Селсу Аморим встретился в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому объяснил суть мирной инициативы Бразилиа о создании группы посредников для будущих переговоров между Киевом и Москвой — ТАСС.
Соединенные Штаты, наряду с другими странами, работают над обеспечением обороны Украины, но при этом уделяют внимание и другим мировым проблемам, в том числе затрагивающим страны Глобального Юга — с таким утверждением в среду выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США Энтони БлинкенCraig Ruttle/Pool via Reuters
Центр комплексных беспилотных решений в Жуковском в мае начнет подготовку инструкторов по управлению боевыми FPV-беспилотниками. Технология FPV, где оператор пилотирует дрон в режиме «от первого лица», активно применяется в рамках спецоперации на Украине как ВС РФ, так и противником, отметил гендиректор центра Дмитрий Кузякин — ТАСС.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал президента России Владимира Путина прозорливым лидером, который не пытается навязать турецкому коллеге выбор стороны в украинском вопросе — ТАСС.
Воздушная тревога была объявлена в ночь на четверг в нескольких областях Украины. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что нынешние события на Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности в долгосрочной перспективе — ТАСС.
Конфликт на Украине и ситуация в КНДР стали одними из основных тем телефонного разговора, который провели в среду вечером министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и глава МИД КНР Цинь Ган — ТАСС.
ВСУ за прошедшие сутки 33 раза обстреливали населенные пункты ДНР, в том числе из артиллерии натовского калибра. Всего было выпущено 182 снаряда, сообщили в республике — ТАСС.
Детонация боеприпасов ВСУ произошла в результате взрывов в одном из пригородов города Запорожья, находящегося под контролем Киева, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.