Военная операция РФ на Украине. День 442-й

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что встретился бы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения конфликта на Украине.

Он также отметил, что «сейчас не время для того, чтобы обвинять Путина в военных преступлениях, в настоящий момент необходимо урегулировать конфликт на Украине». В случае победы на президентских выборах Трамп обещал сделать это в течение суток.