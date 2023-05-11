Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 442-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 442-й день

close
100%
Global Look Press
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что нынешние события на Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности в долгосрочной перспективе. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что встретился бы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения конфликта на Украине. В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:29

В Приамурье участникам СВО и их семьям помогут запустить или развить бизнес по нацпроекту — ТАСС.

08:28

Министр финансов США Джанет Йеллен намерена обсудить вопрос помощи Украине на предстоящей встрече со своими коллегами из стран G7 в Ниигате — ТАСС.

08:26

Школьники отправили участникам специальной военной операции стихи и рисунки — ТАСС.

08:25

08:23

Украина готовила на базе молодежного центра под Волновахой экстремистов для участия в террористической деятельности и радикальных группировках. Следствие установило всех причастных к созданию и работе центра, сообщили ТАСС в спецслужбах ДНР.

08:21

Власти Приморья передали изъятую у «черных лесорубов» технику в зону СВО — ТАСС.

08:19

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что встретился бы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения конфликта на Украине.

Он также отметил, что «сейчас не время для того, чтобы обвинять Путина в военных преступлениях, в настоящий момент необходимо урегулировать конфликт на Украине». В случае победы на президентских выборах Трамп обещал сделать это в течение суток.

08:17

Действующие в зоне специальной военной операции четыре специальных бронированных поезда Железнодорожных войск ВС РФ при выполнении боевых задач успешно отразили все атаки украинских диверсантов, сообщил ТАСС начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

08:15

Китайские власти намерены руководствоваться принципами председателя КНР Си Цзиньпина при урегулировании украинской проблемы, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на состоявшейся в Париже встрече со своей французской коллегой Катрин Колонна — ТАСС.

08:14

Специальный помощник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным делам Селсу Аморим встретился в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому объяснил суть мирной инициативы Бразилиа о создании группы посредников для будущих переговоров между Киевом и Москвой — ТАСС.

08:12

Соединенные Штаты, наряду с другими странами, работают над обеспечением обороны Украины, но при этом уделяют внимание и другим мировым проблемам, в том числе затрагивающим страны Глобального Юга — с таким утверждением в среду выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

close
100%

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Craig Ruttle/Pool via Reuters
08:11

Центр комплексных беспилотных решений в Жуковском в мае начнет подготовку инструкторов по управлению боевыми FPV-беспилотниками. Технология FPV, где оператор пилотирует дрон в режиме «от первого лица», активно применяется в рамках спецоперации на Украине как ВС РФ, так и противником, отметил гендиректор центра Дмитрий Кузякин — ТАСС.

08:09

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал президента России Владимира Путина прозорливым лидером, который не пытается навязать турецкому коллеге выбор стороны в украинском вопросе — ТАСС.

08:08

Воздушная тревога была объявлена в ночь на четверг в нескольких областях Украины. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

08:06

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что нынешние события на Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности в долгосрочной перспективе — ТАСС.

08:05

08:04

Конфликт на Украине и ситуация в КНДР стали одними из основных тем телефонного разговора, который провели в среду вечером министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и глава МИД КНР Цинь Ган — ТАСС.

08:03

ВСУ за прошедшие сутки 33 раза обстреливали населенные пункты ДНР, в том числе из артиллерии натовского калибра. Всего было выпущено 182 снаряда, сообщили в республике — ТАСС.

08:01

Детонация боеприпасов ВСУ произошла в результате взрывов в одном из пригородов города Запорожья, находящегося под контролем Киева, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 442-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Картина дня
«Не может быть, чтоб президент не знал». Байдена заподозрили в получении миллионов из КНР
В конгрессе обвинили семью Байдена в получении миллионов долларов из Китая и Румынии
Нефтяное дело владельца «Югры». С Хотина взыскали недоплаченные налоги
Суд взыскал более 192 млрд рублей с бенефициара лопнувшего банка «Югра» Хотина
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
Аналитик Ламер заявил в материале TNI, что переданные ВСУ Patriot слишком уязвимы для ВС РФ
FT: при транзите через Россию исчезли товары ЕС двойного назначения на миллиард долларов
Глава МИД Франции: Париж готов более тесно сотрудничать с КНР по украинскому вопросу
Российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Константиновке
Трамп: я готов встретиться с Путиным и Зеленским
Новости и материалы
«Ъ»: российские производители смартфонов используют MicroG для обхода ограничений Google
Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис могут воссоединиться в сиквеле «Чумовой пятницы»
Гвардиола фразой «это ваши проблемы» отреагировал на ничью с «Реалом»
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 76 рублей
РБК: автор реформы пожарного надзора генерал Еникеев уволится из МЧС
TBS: в небе над японской Окинавой заметили горящие объекты неизвестного происхождения
Red Pilled TV: санкции вместо нанесения вреда России ускорили отказ от доллара в мире
Родственники Александра Тютрюмова отказались от вскрытия актера
Главный тренер сборной Аргентины Скалони ответил на вопрос, куда Месси нужно перейти после «ПСЖ»
На Урале щенков привязали к дереву в лесу и оставили умирать без пищи и воды
Президент Республики Сербской заявил о визите в Москву 23 мая
В Томске врачи спасли 10-месячного ребенка с тяжелой формой пневмонии
Петржела считает, что Семаку сейчас будет сложно уехать работать в Европу
«Известия»: в России возникли проблемы с починкой бытовой техники Bosch
Китай и Эквадор подписали соглашение о свободной торговле
Посольство России на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения россиянки
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле электроподстанции
В Казани мужчина избил женщину с маленьким ребенком в подъезде дома
Все новости
Подсадили на наркотики и продали мужчинам: за что известные актрисы обижены на своих матерей
Звезды, которые в обиде на матерей за предательство ради карьеры
«Пациент чихнул и сломал четыре позвонка». Как не допустить развития остеопороза
Реабилитолог Терновой рассказал, по каким признакам заметны микропереломы позвоночника
«Теоретически возможно». В Швейцарии рассматривают передачу российских денег Киеву
В Швейцарии сочли возможным использовать активы ЦБ РФ для восстановления Украины
«Граничащие с безумием процессы». В Кремле отреагировали на «переименование» Калининграда
Песков прокомментировал переименование польскими властями Калининграда в Крулевец
Путин снял запрет на прямые рейсы в Тбилиси и отменил визовый режим для граждан Грузии
Президент Грузии назвала «провокацией» указы Путина об отмене виз и прямом авиасообщении
Россия выходит из ДОВСЕ. Москва приостановила участие в этом договоре 16 лет назад
Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Последняя жена Высоцкого. Марине Влади – 85
«Пересмотреть исторически сложившиеся процессы». Какие врачебные задачи отдадут медсестрам
«Ъ»: Минздрав намерен передать часть функций врачей медсестрам
«Запад боится победы Украины». Главное из интервью экс-главкома НАТО Бридлава
Экс-командующий НАТО пояснил, почему на Западе опасаются победы Украины на поле боя
Сын-студент приводит девушку к нам домой, и меня это раздражает
Врач из Москвы – о девушке сына-студента, которая приходит в гости слишком часто
Не все методы рабочие. Каким предсказаниям землетрясений стоит доверять
Геофизик Завьялов назвал самые частые предвестники землетрясений
Военная операция РФ на Украине. День 441-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 441-й день
«Не как в голливудском фильме». Что известно о предстоящем контрнаступлении ВСУ
Блинкен заявил, что ВСУ получили от Запада все необходимое для успешного контрнаступления
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях