«Россия не ведет войну, это совсем другое». Песков рассказал о причинах и успехах СВО

Российская специальная военная операция является «очень, очень сложной», но за прошедший год достигнуты определенные цели, в частности, российским военным удалось «изрядно потрепать военную машину Украины», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков боснийскому телеканалу ATV. По его словам, системные ошибки стран Запада и, в частности, НАТО, вынудили Россию начать СВО, и за время этого конфликта альянс сначала косвенно участвовал в нем на стороне Киева, а затем напрямую. Верят ли в Кремле, что «марионеточный» МУС арестует Владимира Путина, и в чем разница между войной и спецоперацией — в нашем материале.

Действия западных стран после развала Советского Союза, расширение НАТО на восток повлияли на решение России начать спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.. По его словам, РФ — слишком большое и сильное государство, чтобы позволить с собой так обращаться и сдаваться.

«Страны Запада сделали много плохого и много ошибок и этим вынудили Россию начать спецоперацию. Западные страны обманули нас после распада СССР, они же организовали шесть волн расширения НАТО. Это не только расширение НАТО, но и расширение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ. Эта система ошибок привела к тому, что Путин решил начать операцию. Россия — слишком большое государство, чтобы с ним можно было так поступать и Россия — слишком сильная страна, чтобы сдаваться», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, заглядывать далеко в будущее и делать прогнозы сейчас не представляется возможным: «Сейчас все события происходят так быстро, мы ограничены в возможностях делать прогнозы, идет ли речь о сфере экономики или политики».

Спецоперация — не война

Песков отметил, что главная задача СВО — обеспечение безопасности жителей Донбасса, и она отчасти выполнена, хотя до полного завершения еще далеко — он напомнил о продолжающихся обстрелах Донецка и других городов, а также о применении противником снарядов с обедненным ураном.

Также пресс-секретарь Кремля заявил, что тяжелое продвижение российских войск и сам формат специальной военной операции в корне отличается от войны в привычном представлении.

«Почему русские так медленно продвигаются? Потому что Россия не ведет войну, мы не ведем войны. Вести войну — совсем другая вещь, это полное уничтожение инфраструктуры, полное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем. Стремимся сохранить инфраструктуру и стараемся сохранить жизни людей»,

— отметил Песков.

Он также отметил, что российские специалисты изучают вооружения западного производства, которые применяет Киев в ходе конфликта, и сравнивать военный потенциал РФ и Украины очень сложно: «У них на Западе есть хорошее оружие. Есть и плохое, есть, которое не соответствует тем условиям, есть очень опасное оружие, есть высокотехнологичное.

В частности, за счет поставок вооружений и участии в военном планировании НАТО сначала было косвенным, а затем прямым участником конфликта. Причем, подчеркнул он, чем дольше длится СВО, тем более мощные системы передают Киеву.

«Трудно было себе представить, что члены НАТО, США, европейские страны, сначала косвенно, а затем и напрямую вмешаются в этот конфликт. НАТО сейчас — фактический участник этого конфликта, на стороне Украины. И сами знаете о большом снабжении оружием, боеприпасами, военными материалами, финансовыми средствами и так далее. В то же время каждый раз речь идет о повышении уровня тактико-технических характеристик этого оружия, сначала одни ракеты, затем мощнее, с большей дальностью», — заявил Песков.

МУС и терроризм

Также Песков затронул тему Международного уголовного суда (МУС) — трибунала, который, по замыслу украинских и европейских чиновников, будет судить высшее руководство РФ, в частности, президента Владимира Путина, за проведение СВО. По мнению Пескова, МУС стал марионеткой в руках коллективного Запада, постановление об «аресте» Путина - акт давления на РФ.

«Считаем, что МУС представляет собой марионетку в руках Запада, который использует его для своих целей, чтобы еще больше усилить давление на нашу страну. Это не удастся», — заявил Песков.

Он отметил, что некоторые страны, которым не хватает суверенитета, «чисто гипотетически могут быть заинтересованы в выполнении этого приказа», если им представится возможность. Однако, по словам Пескова, такое трудно себе представить.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» Путина. Как ранее заявлял Песков, постановка вопроса об «аресте» президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого органа, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

Кроме того, Песков заявил, что Украина фактически поставила себя в список стран-спонсоров терроризма после атаки в ночь на 3 мая двух беспилотников на Кремль.

«Была совершена попытка нападения двумя дронами на Кремль. Здесь резиденция президента РФ, и фактически мы это нападение можем рассматривать как попытку террористического нападения на главу российского государства. Это очень тревожно и неприемлемо. Террористическая активность государства. Украина таким образом практически сама себя поставила в ряд государств-спонсоров терроризма, даже не в правовом смысле, а фактически», — заключил Песков.