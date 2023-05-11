«Призрачная торговля». FT рассказала об исчезнувших в России товарах из ЕС на $1 млрд

Европейские товары двойного назначения на сумму более чем в $1 млрд исчезли во время транзита по России к пунктам назначения в Армении, Казахстане и Киргизии, пишет Financial Times, изучив открытые данные. Издание называет ситуацию «призрачной торговлей». Отмечается, что из ЕС в указанные страны всего было отправлено товаров на $2 млрд, сред них — авиационные компоненты, оптическое оборудование, газовые турбины, продукция для радиовещания и другие подсанкционные изделия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До получателей из Армении, Казахстана и Киргизии не доехали товары из Евросоюза почти на $1 млрд, «потерявшись» при транзите через Россию, пишет Financial Times. В издании это назвали «призрачной торговлей». Financial Times уточняет, что товары были отправлены в 2022 году после начала российской спецоперации.

«Несоответствие в записях говорит о том, что Россия обошла масштабные санкции, указав посредникам, агентам или поставщикам поддельные пункты назначения в таможенных декларациях ЕС. Этот метод помог Москве сохранить доступ к важнейшим европейским товарам»,

— пишет издание.

По данным FT, всего после начала СВО из стран Евросоюза в Россию под предлогом транзита в другие страны ввезли товаров на $2 млрд.

По мнению руководства Евросоюза, эта продукция потенциально может быть использована в военных или разведывательных целях: авиационные компоненты, оптическое оборудование, газовые турбины, продукция для радиовещания и др.

«Куда еще это могло пойти? С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары в такое время? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, что это Россия», — сказал вице-канцлер эстонского МИДа по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.

Литва — Казахстан

За 13 месяцев до начала СВО, пишет FT, литовские компании отправили в Казахстан товары двойного назначения на $28 млн, но в Казахстане сообщили о получении продукции лишь на $9 млн. За тот же период уже после начала СВО Литва отправила в Казахстан таких товаров на $84 млн, но Казахстан отчитался о получении продукции на 11 млн.

FT отмечает, что усилия западных стран сосредоточены на пресечении реэкспорта в Россию через третьи страны. По данным издания, действительный объем «призрачной торговли» из ЕС в Россию значительно выше, поскольку сумма в $1 млрд касалась лишь отдельных товаров с ограниченным доступом, которые журналисты смогли сопоставить с данными о международных торговых потоках. Некоторые эксперты выступают в связи с этим за ужесточение экспортного контроля ради более строгого соблюдения антироссийских санкций.

«Некоторые расхождения в статистике мировой торговли не являются чем-то необычным, но это выходит за рамки типичных мелких ошибок. <...> Потребовалось почти десятилетие и множество многомиллиардных штрафов, чтобы финансовый сектор начал обращать внимание на санкции. Почему компании должны вести себя по-другому в отношении экспортного контроля?» — сказала FT Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

25 февраля ЕС к годовщине начала военной операции запретил транзит через территорию России товаров двойного назначения, в том числе электронных интегральных схем и тепловизионных камер. Литва, в частности, призывала расширить список запрещенных для транзита через РФ товаров двойного назначения. В Эстонии вовсе призывали прекратить транзит товаров через Россию за исключением гуманитарных грузов.

20 апреля источники Bloomberg рассказывали , что для следующего, 11-го пакета санкций в «Большой семерке» обсудят введение полного запрета на экспорт в Россию. Если сейчас в РФ разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе под запрет подпадут уже все товары и ввозить страна сможет только те, для которых будет сделано исключение. Позднее собеседники агентства уточнили, что в ЕС намерены лишь расширить список допускаемых к ввозу на территорию РФ изделий. Также европейские страны изучают запрет на экспорт в страны, которые поставляют России санкционные товары, помогая обходить санкции.