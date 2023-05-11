«Бахмут сдавать не собираемся». В Киеве заявляют о продолжении боев за город

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов утверждает, что Киев пытаются посадить за стол переговоров на российских условиях, и уже запущена большая кампания, в которой участвует много стран. Однако, по его словам, Киев будет обсуждать урегулирование только на своих условиях. Также он заявил, что украинские военные не собираются выходить из Бахмута (Артемовск), несмотря на сложную оперативную ситуацию.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украину пытаются усадить за стол переговоров с Россией на условиях Москвы, передает портал «Страна».

«Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы поскорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Очень много предложений из разных стран», — заявил он.

Но, по его словам, если президент Украины Владимир Зеленский и примет решение о переговорах с Москвой, это будет только на условиях Киева:

«Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы этого не хотели представители некоторых стран».

Еще в конце апреля Данилов призвал отказаться от попыток организовать мирные переговоры Киева и Москвы, пока Россия продолжает боевые действия на территории Украины. По его словам, это «не что иное, как пророссийское миротворчество».

В декабре 2022 года Зеленский называл главным условием для начала переговоров возврат Украины к границам 1991 года.

7 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников сообщила, что представители в Совбезе США выступают за переговоры Москвы и Киева, однако в Госдепартаменте и ЦРУ настроены более скептически и хотят увидеть результаты украинского наступления. Также отмечается, что отношение западных чиновников к возможному урегулированию изменилось: теперь там начали рассматривать Китай в качестве возможного посредника в урегулировании конфликта.

В конце февраля 2023 года Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, призвав уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, отказаться от односторонних санкций и возобновить переговоры. После публикации глава КНР прилетал в Москву. Президент РФ Владимир Путин одобрил китайскую инициативу. Украинский лидер Владимир Зеленский высказался с сомнением по поводу китайского плана, указав, что он скорее является «размышлениями» на тему урегулирования, однако, в целом, положительно отнесся к стремлениям Пекина. Кроме того, в апреле к возобновлению переговоров призывал французский президент Эммануэль Макрон. В Риме в свою очередь указывали, что хотели бы заставить Москву и Киев начать переговоры.

Россия неоднократно заявляла, что готова к диалогу, но не собирается следовать «чужим условиям» в данном вопросе. Как отмечали в Кремле, Украина при переговорах должна учитывать «ситуацию де-факто и новые реалии». Между Москвой и Киевом было несколько раундов переговоров еще в 2022 году, результатом которых был «шаг доброй воли» в виде вывода российских войск из-под Киева, а также с территорий Сумской и Черниговской областей. В дальнейшем, после встречи в Стамбуле в конце марта 2022 года, контакты сторон застопорились: как говорили в Кремле, Москва и Киев были близки к заключению крупного соглашения, однако украинские переговорщики в итоге отказались от контактов.

Ситуация в Бахмуте

Также Данилов заявил, что украинские военные пока не планируют выходить из Бахмута (Артемовска).

«Бахмут сдавать не собираемся и будем удерживать столько, сколько военные сочтут необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеет военное и военно-политическое руководство нашей страны», — сказал он.

Накануне стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог поучаствовать в заседании военного комитета НАТО даже по видеосвязи, заявил глава комитета адмирал Роб Бауэр. По его словам, он получил письмо от Залужного, в котором он «проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании». Связано ли это с подготовкой ожидаемого контрнаступления, с ситуацией в Артемовске (Бахмуте) или оперативной обстановкой на других участках фронта, он не уточнил.

«Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции», — сказал Бауэр (цитата по «Страна.ua»).