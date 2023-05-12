«Без этого нет смысла для участия России». Москва назвала условия продления зерновой сделки

18 мая заканчивается действие сделки по вывозу украинского зерна из Черноморских портов. Если до этого времени стороны соглашений — Украина, Турция и ООН — не предоставят России гарантии соблюдения ее интересов, то Москва откажется от продления инициативы, и она «прекратит свое существование». В ООН подчеркивают, что это может негативно сказаться на мировой продовольственной безопасности и уровне цен на продукты.

Если Россия не получит гарантии выполнений своих требований до 18 мая, то зерновая сделка «прекращает свое существование». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Потому что приносящая выгоду только одной из сторон инициатива вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей и производителей удобрений», – пояснил он по итогам переговоров по вопросу продления Черноморской инициативы. Его слова приводит ТАСС.

Встреча представителей РФ, Украины, Турции и ООН состоялась в Стамбуле. «На мой взгляд, сегодняшние и вчерашние обсуждения [в Стамбуле] были полезными с точки зрения расставления точек над i в том, что касается исполнения стамбульских договоренностей»,

– приводит его слова ТАСС.

Вершинин напомнил, что последнее решение о продлении на 60 дней было принято 18 марта, то есть нынешние договоренности действуют до 18 мая: «Еще остается какое-то время. Естественно, мы очень внимательно следим за тем, что делается в исправлении перекосов и изъянов этой инициативы».

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва выступает против постоянного продления сделки и ее расширения. Хотя «за» это ратует Запад.

По словам дипломата, Россия продолжит добиваться реализации ее интересов в рамках инициативы: «Мы этого добивались, добиваемся и будем добиваться. Без этого нет смысла и интереса для участия России в каких-то таких мероприятиях».

Вершинин подчеркнул, что российский экспорт до сих пор «сталкивается с барьерами». Сейчас, утверждает представитель МИД РФ, «зеленый свет дается поставкам только украинских зерновых и сельхозпродукции», а интересы России отодвигаются.

Вершинин напомнил, что подписанные 22 июля 2022 года в Стамбуле договоренности состоят из двух частей.

В первой части речь идет о вывозе украинского зерна из портом Черного моря под украинским контролем. «Эта часть выполняется хорошо, уверенно, за это время свыше 30 млн тонн зерновых были вывезены», – подчеркнул он.

Но вторая часть соглашений, или меморандум между РФ и ООН, по мнению Москвы, «выполняется неудовлетворительно».

«Пока можно сказать, что много говорится и обещается, и мы ценим усилия ООН и генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша]. Вместе с тем конкретных результатов для нас пока не наблюдается», – констатировал Вершинин.

Он подчеркнул, что заявления Вашингтона, Брюсселя и Лондона о том, что российских сельхозэкспорт не подпадает под санкции не подтверждаются на практике. Есть проблемы с транзакциями, логистикой и транспортом, страховкой.

США, как отметил глава управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен, готовы поддержать решение сторон зерновой сделки, если они договорятся об условиях экспорта российских аммиачных удобрений. Он не прояснил, что конкретно имеет в виду, но посоветовал российским представителям дать понять, насколько это важно для страны, и прийти к договоренностям.

Ранее в Госдепе заявили, что американские власти регулярно общаются с местными и зарубежными банками. Они их убеждают в том, что операции, которые касаются экспорта российского продовольствия и удобрений не подпадают под санкции.

Глава управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен подчеркнул, что «изначально была пара небольших вопросов» относительно платежей стран Африки, однако США «практически не получали каких-либо сообщений об обеспокоенности касательно трудностей осуществления платежей России».

В российском МИДе отметили, что дальнейшее продление зерновой сделки зависит от реализации нескольких условий Москвы:

– переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT;

– возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

— отмена ограничений на страхование и перестрахование;

— снятие запрета на доступ в порты;

— возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;

— разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

При этом турецкая сторона в конце апреля подтверждала, что интересы России соблюдаются не в полном объеме.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что есть проблемы «в части платежей, страхования и банковского обслуживания, а также экспорта российских судов, доступа к портам».

«Это косвенное препятствие. Нам говорят, сэр, их нет в санкционном списке. Даже если их нет в санкционном списке, продолжаются ли эти проблемы? Да, продолжаются. Америка и Англия приняли решения, поэтому их нет в санкционном списке, но все равно американские банки, британские банки, страховые компании не поддерживают это», – сказал он.

В то же время Анкара выражает надежду на то, что в ближайшее время сторонам удастся договориться о продлении соглашений хотя бы на два месяца. В ООН подчеркнули 11 мая, что непродление документа угрожает мировой продовольственной безопасности, а также может повлечь за собой повышение стоимости продуктов. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он добавил, что «все прямо или косвенно вовлеченные стороны должны придерживаться своих обязательств».