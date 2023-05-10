Россия выходит из ДОВСЕ. Москва приостановила участие в этом договоре 16 лет назад

Президент РФ назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), представителем президента при рассмотрении этой инициативы в российском парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков. Соответствующее распоряжение Владимира Путина в среду, 10 мая, опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в тексте.

ДОВСЕ подписали 16 стран Североатлантического альянса и шесть государств-членов Организации Варшавского договора, этот документ был адаптирован в 1997 году.

При этом страны НАТО тогда не ратифицировали обновленную его версию, продолжив придерживаться положений 1990-го, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора, отмечает ТАСС.

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант соглашения. Бессрочный договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений — танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов.

Адаптированный договор ратифицировали четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, хотя документ подписали представители 30 государств.

РФ в 2007 году объявила о моратории на исполнение условий соглашения «до тех пор, пока страны НАТО [его] не ратифицируют и не начнут добросовестно выполнять».

11 марта 2015-го Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего участия в Договоре, но чисто юридически продолжает оставаться в нем. С этого момента интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия, пишет РИА Новости.

Приостановка участия в ДСНВ

Напомним, 28 февраля 2023 года Путин подписал закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Как говорится в пояснительной записке, подписанный в Праге 8 апреля 2010-го договор предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением его положений каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.

«При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности», — следует из текста.

Президент РФ ранее заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

«Продлив это соглашение на пять лет в 2021 году, сразу, как только Джо Байден занял президентское кресло в Белом доме, администрация президента США и ее подразделения стали совершать какие-то алогичные действия, направленные на подрыв этого самого договора. И, на мой взгляд, пытаются не мытьем, так катаньем добиться одностороннего преимущества перед своим партнером.

Складывается впечатление, что одной части администрации этот договор, безусловно, нужен, так как позволяет контролировать развитие стратегических ядерных сил России, а другой — нет: так как служит препятствием к установлению гегемонии Вашингтона в обладании самым грозным и разрушительным оружием. Видимо, ДСНВ, по их мнению, должен быть разрушен как последнее равноправное соглашение, мешающее достижению этой цели», — отмечает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.