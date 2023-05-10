Военная операция РФ на Украине. День 441-й

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Производитель прогнозирует сокращение парка SSJ-100 в пять раз к 2030 году, пишет «Коммерсант». Это связано с обслуживанием горячей части установленных на самолете иностранных двигателей. По мнению части собеседников издания, те SSJ, что активно летали с весны 2022 года, начнут массово «вставать» уже через год.

Базовым двигателем для SSJ является SaM146 совместного производства российского НПО «Сатурн» и французской компании Snecma. Самолет должен получить новый российский двигатель ПД-8, его сертификация ожидается в 2023 году. глава Минпромторга Денис Мантуров в конце 2022 года заявлял, что на уже используемые SSJ с двигателем SaM146 не будут устанавливать ПД-8, двигатель пойдет на новые самолеты.