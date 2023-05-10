Военная операция РФ на Украине. День 441-й

Производитель прогнозирует сокращение парка SSJ-100 в пять раз к 2030 году, пишет «Коммерсант». Это связано с обслуживанием горячей части установленных на самолете иностранных двигателей. По мнению части собеседников издания, те SSJ, что активно летали с весны 2022 года, начнут массово «вставать» уже через год.
Базовым двигателем для SSJ является SaM146 совместного производства российского НПО «Сатурн» и французской компании Snecma. Самолет должен получить новый российский двигатель ПД-8, его сертификация ожидается в 2023 году. глава Минпромторга Денис Мантуров в конце 2022 года заявлял, что на уже используемые SSJ с двигателем SaM146 не будут устанавливать ПД-8, двигатель пойдет на новые самолеты.
Идея вице-спикера Госдумы Сергея Неверова пригласить в парламент основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока не обсуждается на уровне руководства нижней палаты, выяснил «Коммерсант». В администрации президента возможность визита Пригожина в Думу оценивают скептически, хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивает, что депутаты сами решают, кого к себе приглашать.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с зимы альянс и его союзники предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. Помощь, отметил он, заключалась не только в передаче вооружений, но и в обучении военных: он указал, что его прошли более девяти бригад ВСУ (около 45 тыс. человек), которые на данный момент полностью укомплектованы.
Переговоры по зерновой сделке 10-11 мая в Стамбуле станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, заявил РИА Новости источник. По словам собеседника агентства, Россия на переговорах показывает конструктивный подход и дожидается выполнения своих условий.
Госдепартамент разработал агрегатор с технологией искусственного интеллекта, позволяющий обнаруживать в интернете приписываемую России дезинформацию, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии вашингтонской неправительственной организации Freedom House.
Власти США «работают над решением масштабной проблемы дезинформации в интернете», сказал Блинкен. Он утверждал, что от «России идет непрекращающийся поток дезинформации» о специальной военной операции на Украине. Госсекретарь США не привел доказательств того, что Россия распространяет тексты с дезинформацией.
Правительство Великобритании собирается в ближайшие недели признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, пишет газета The Times. По информации ее источников, в Лондоне на протяжении двух месяцев готовили юридические обоснования включения ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций с целью «оказания давления на Россию». Наделение ЧВК «Вагнер» соответствующим статусом сделает уголовным преступлением в Великобритании принадлежность к организации, посещение организуемых ею мероприятий, выражение ей своей поддержки или ношение ее символики.
Кроме того, в отношении ЧВК «Вагнер» могут быть введены финансовые санкции, а членам организации может быть запрещено обращаться в британские суды с исками против журналистов и правозащитников.
Возможный дефолт по госдолгу США будет иметь катастрофические последствия, заявил президент Джо Байден.
Журналисты в Белом доме попросили его прокомментировать слова спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, который допускает возможность дефолта в стране. «Не знаю, что думает спикер Маккарти. Я думаю, он знает лучше. Я думаю, он знает, что дефолт будет катастрофическим. И я думаю, он знает, что то, что он одобрил, не пройдет Конгресс. Это нежизнеспособно», — ответил президент США.
Байден говорил о плане Маккарти по повышению потолка госдолга страны при значительном сокращении бюджетных расходов. Данную инициативу в конце апреля приняла контролируемая республиканцами Палата представителей. Демпартия выступает против плана республиканцев. Эксперты уверены, что контролируемый демократами Сенат Конгресса не поддержит данное предложение.