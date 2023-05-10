Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 441-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 441-й день

close
100%
Tsitsagi Nikita/Global Look Press
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о срабатывании российской ПВО под Курском, сбит беспилотник. Великобритания собирается признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, пишет The Times. Госсекретарь США Блинкен сообщил о разработке агрегатора с технологией искусственного интеллекта для выявления «дезинформации» РФ в сети. Возможный дефолт по госдолгу США будет иметь катастрофические последствия, заявил Байден. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:01

8:52

Производитель прогнозирует сокращение парка SSJ-100 в пять раз к 2030 году, пишет «Коммерсант». Это связано с обслуживанием горячей части установленных на самолете иностранных двигателей. По мнению части собеседников издания, те SSJ, что активно летали с весны 2022 года, начнут массово «вставать» уже через год.

Базовым двигателем для SSJ является SaM146 совместного производства российского НПО «Сатурн» и французской компании Snecma. Самолет должен получить новый российский двигатель ПД-8, его сертификация ожидается в 2023 году. глава Минпромторга Денис Мантуров в конце 2022 года заявлял, что на уже используемые SSJ с двигателем SaM146 не будут устанавливать ПД-8, двигатель пойдет на новые самолеты.

8:33

Идея вице-спикера Госдумы Сергея Неверова пригласить в парламент основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока не обсуждается на уровне руководства нижней палаты, выяснил «Коммерсант». В администрации президента возможность визита Пригожина в Думу оценивают скептически, хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивает, что депутаты сами решают, кого к себе приглашать.

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»
8:27

8:19

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с зимы альянс и его союзники предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. Помощь, отметил он, заключалась не только в передаче вооружений, но и в обучении военных: он указал, что его прошли более девяти бригад ВСУ (около 45 тыс. человек), которые на данный момент полностью укомплектованы.

8:12

8:10

Переговоры по зерновой сделке 10-11 мая в Стамбуле станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, заявил РИА Новости источник. По словам собеседника агентства, Россия на переговорах показывает конструктивный подход и дожидается выполнения своих условий.

8:08

8:06

Госдепартамент разработал агрегатор с технологией искусственного интеллекта, позволяющий обнаруживать в интернете приписываемую России дезинформацию, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии вашингтонской неправительственной организации Freedom House.

Власти США «работают над решением масштабной проблемы дезинформации в интернете», сказал Блинкен. Он утверждал, что от «России идет непрекращающийся поток дезинформации» о специальной военной операции на Украине. Госсекретарь США не привел доказательств того, что Россия распространяет тексты с дезинформацией.

8:04

Правительство Великобритании собирается в ближайшие недели признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, пишет газета The Times. По информации ее источников, в Лондоне на протяжении двух месяцев готовили юридические обоснования включения ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций с целью «оказания давления на Россию». Наделение ЧВК «Вагнер» соответствующим статусом сделает уголовным преступлением в Великобритании принадлежность к организации, посещение организуемых ею мероприятий, выражение ей своей поддержки или ношение ее символики.

Кроме того, в отношении ЧВК «Вагнер» могут быть введены финансовые санкции, а членам организации может быть запрещено обращаться в британские суды с исками против журналистов и правозащитников.

8:02

Возможный дефолт по госдолгу США будет иметь катастрофические последствия, заявил президент Джо Байден.

Журналисты в Белом доме попросили его прокомментировать слова спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, который допускает возможность дефолта в стране. «Не знаю, что думает спикер Маккарти. Я думаю, он знает лучше. Я думаю, он знает, что дефолт будет катастрофическим. И я думаю, он знает, что то, что он одобрил, не пройдет Конгресс. Это нежизнеспособно», — ответил президент США.

Байден говорил о плане Маккарти по повышению потолка госдолга страны при значительном сокращении бюджетных расходов. Данную инициативу в конце апреля приняла контролируемая республиканцами Палата представителей. Демпартия выступает против плана республиканцев. Эксперты уверены, что контролируемый демократами Сенат Конгресса не поддержит данное предложение.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 440-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Картина дня
«Не как в голливудском фильме». Что известно о предстоящем контрнаступлении ВСУ
Блинкен заявил, что ВСУ получили от Запада все необходимое для успешного контрнаступления
«Все менее эффективны»: на Западе признали, что русские нашли методы борьбы с HIMARS
Military Watch Magazine: в США не понимают, как российские военные подавляют HIMARS на Украине
«Нас не должно это пугать». В Берлине и Киеве отреагировали на Парад Победы в Москве
Канцлер ФРГ Шольц призвал ЕС не бояться «демонстрации силы» в Москве и «сохранять сплоченность»
Минобороны: артиллеристы ВС России сорвали три попытки ВСУ провести ротацию подразделений
Генсек НАТО Столтенберг заявил о беспрецедентной военной помощи Украине с зимы
Генерал ВВС США Бридлав назвал победу Украины на поле боя главным страхом НАТО
Депутат Госдумы Спиридонов предложил штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев
Новости и материалы
В Минздраве предложили передать часть врачебных обязанностей медсестрам
Педро Паскаль снимется в хорроре режиссера фильма «Варвар»
В «ПСЖ» нашли замену Месси
Мессенджер WhatsApp получил очередное обновление
Shot: два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область
Shot: в Ростове-на-Дону ввели план «Сирена» из-за вооруженного мужчины в камуфляже
Греческий генерал назвал недопустимой отправку Афинами С-300 Киеву
Бывший муж Бородиной Омаров снял виллу в Дубае на день рождения возлюбленной
Водолазы подняли со дна реки электросамокат, сброшенный нижегородцем с Мызинского моста
«Ъ»: к 2030 году количество «суперджетов» может снизиться в пять раз
Sankei: на саммите G7 в Хиросиме обсудят вопрос о судьбе замороженных активов граждан РФ
Grayzone: в Европе растет угроза неонацистского террора из-за боевиков на Украине
Экс-боксер Валуев рассказал, как чуть не погиб на СВО
Сенатор Пушков: США проиграли схватку за Сирию и не могут изменить новую реальность
Лера Кудрявцева пожаловалась на замкнутость
Маск анонсировал появление в Twitter видеозвонков и шифрования сообщений
Два человека погибли в ДТП с «КамАЗом» в Иркутской области
Главный тренер сборной Аргентины Скалони о Месси: пусть идет туда, где ему будет комфортно
Все новости
Марина Ярдаева
Все равны, а я особенный
О том, возможен ли индивидуальный подход в массовой школе
Не все методы рабочие. Каким предсказаниям землетрясений стоит доверять
Геофизик Завьялов назвал самые частые предвестники землетрясений
Сын-студент приводит девушку к нам домой, и меня это раздражает
Врач из Москвы – о девушке сына-студента, которая приходит в гости слишком часто
«Еще больше санкций против России». Что глава Еврокомиссии пообещала Украине
Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз примет меры против обхода санкций в отношении России
«У Вечного огня много цветов». Как в Киеве отмечают День Победы
«Страна.ua»: 9 мая люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы в Киеве
«Вся аллея заставлена украинскими флагами». В Варшаве сорвали возложение венков советским воинам
ТАСС: толпа помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить 9 мая венки в Варшаве
Без самолетов: как прошел парад Победы в Москве
«За Россию! За Победу! Ура!». Что сказал Путин на Красной площади
Владимир Путин заявил на параде Победы, что против России вновь развязана война
«У ВСУ нет шансов снова закрепиться на островах». Что происходит на Днепре под Херсоном
РИА Новости: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра
«Это пощечина нашим предкам». Киев заявил о непростительной ошибке своего посла в Германии
Мельник раскритиковал отказ посла Украины в ФРГ возлагать цветы к советскому мемориалу
Тест: как хорошо вы помните песни Булата Окуджавы
Ответьте на шесть вопросов о популярных песнях, которые многие знают наизусть
Военная операция РФ на Украине. День 440-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 440-й день
Кто из мировых лидеров приедет в Москву на Парад Победы
Путин поздравил с Днем Победы всех лидеров стран СНГ, кроме Молдавии Грузии и Украины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях