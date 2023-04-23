На Украине и в Прибалтике осудили слова посла КНР о суверенитете бывших республик СССР

На Украине и в странах Прибалтики возмутились словами посла Китая во Франции Лю Шайе о суверенитете республик бывшего СССР и принадлежности Крыма. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, критику вызвали слова китайского дипломата о том, что страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран.

Посол указал на то, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по решению действующего на тот моменты главы правительства СССР Георгия Маленкова.

На Украине позицию Лю Шайе назвали противоречащей заявленной позиции Пекина по украинскому конфликту, а Латвия и Эстония вызвали посла Китая.

Ранее Лю Шайе в эфире телеканала LCI ответил на призывы западных стран оказать давление на Российскую Федерацию. Он указал, что Китай не поддерживает подобные методы в отношении какого-либо государства.

До этого министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу во время визита в Москву сообщил, что КНР твердо намеревается усилить стратегическое взаимодействие с Россией.