Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине и в Прибалтике осудили слова посла КНР о суверенитете бывших республик СССР

На Украине и в странах Прибалтики возмутились словами посла Китая во Франции Лю Шайе о суверенитете республик бывшего СССР и принадлежности Крыма. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, критику вызвали слова китайского дипломата о том, что страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран.

Посол указал на то, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по решению действующего на тот моменты главы правительства СССР Георгия Маленкова.

На Украине позицию Лю Шайе назвали противоречащей заявленной позиции Пекина по украинскому конфликту, а Латвия и Эстония вызвали посла Китая.

Ранее Лю Шайе в эфире телеканала LCI ответил на призывы западных стран оказать давление на Российскую Федерацию. Он указал, что Китай не поддерживает подобные методы в отношении какого-либо государства.

До этого министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу во время визита в Москву сообщил, что КНР твердо намеревается усилить стратегическое взаимодействие с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях