Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters, опубликованном в эту среду, не исключил, что Сеул может начать поставки оружия Украине в том случае, если возникнет серьезная опасность мирному населению или если будут грубо «нарушены законы войны». С ситуацией разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«В нашем законодательстве нет положений, запрещающих поставку оружия в воюющие страны за рубежом. И в инструкциях МИД нет положений, которые запрещают оказание военной помощи третьим странам, попавшим в сложную ситуацию», — отметил высокопоставленный представитель администрации лидера Республики Корея.

Так что вполне возможно, что в ближайшее время Сеул примкнет к международной коалиции, участники которой оказывают военную помощь Украине. Как известно, эта коалиция получила название Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group). Также она известна как «формат «Рамштайн».

Возникает вопрос – какую, в каких объемах и в какие сроки военную помощь может оказать Украине Республика Корея?

Для начала напомним, что Сеул имеет один из самых больших оборонных бюджетов (10-е место), $45,83 млрд на 2023 год, и является седьмой по боевым м оперативным возможностям военной силой в мире. К примеру, по количеству боевых самолетов и вертолетов ВВС Республики Корея занимают 5-е место в мире.

За последние 20 лет в Республике Корея созданы мощные и современные вооруженные силы, которые в состоянии вести успешную борьбу с любым потенциальным противником. Практически по всем показателям армия и флот РК входят сегодня в десятку сильнейших ВС мира, особенно с учетом достигнутого уровня боевой и оперативной подготовки.

Оборонно-промышленный комплекс Республики Корея сегодня производит весь спектр современных и перспективных образцов вооружения и военной техники, обладающих весьма высокими тактико-техническими характеристиками.

К таковым относятся баллистические и крылатые ракеты «Хюнму», основные боевые танки К2, боевые машины пехоты К21, самоходные артиллерийские установки К9, учебно-боевые реактивные самолеты Т-50 и боевые корабли различных классов, пользующиеся весьма высоким спросом на мировом оружейном рынке.

В настоящее время военная промышленность РК работает над осуществлением пяти перспективных проектов, включающих вторую фазу разработки истребителя следующего поколения KF-21 «Борамэ», вторую фазу разработки зенитного ракетного комплекса средней дальности KM-SAM, разработку тактической ракеты класса «земля-земля» KTSSM, адаптацию американской зенитной ракеты большой дальности SM-6, начало строительства второй партии эсминцев класса «Квангэтхо».

Что касается возможностей Республики Корея по экспорту вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), то, как отмечается в российском экспертном сообществе, способности Сеула осуществлять очень быстрые поставки ВВСТ сделали из РК практически идеального спецэкспортера.

К тому же следует напомнить, что Республика Корея за последние пять лет признана самым быстрорастущим экспортером оружия. Среди стран Индо-Тихоокеанского региона РК по поставкам на мировой рынок вооружения, военной и специальной техники Сеул уступает в настоящее время только Пекину.

Кроме того, для РК складывается весьма благоприятная, если не сказать большего, обстановка на восточно-европейском оружейном рынке. Страны бывшего соцлагеря в настоящее время продолжают передавать Украине вооружение и военную технику советского производства, запасы которой уже заканчиваются.

А Республика Корея готова в качестве замещения предложить Восточной Европе ВВСТ собственного производства, отличающиеся и высокими тактико-техническими характеристиками, и почти идеально вписывающиеся в критерий «эффективность-качество». К примеру, Польша намерена закупить у Сеула 48 легких штурмовиков FA-50 Golden Eagle, 1000 танков К2 Black Panther и значительное количество 155-мм гаубиц К9 Thunder.

Надо заметить, что оружие Республики Корея весьма высоко котируется на мировом оружейном рынке.

Среди «товаров повышенного спроса» в первую очередь следует назвать основной боевой танк К2 Black Panther, который является единственной в мире боевой машиной четвертого поколения, находящейся на вооружении. Также к корейским оружейным бестселлерам относится и боевая машина пехоты К21, которые сами корейцы считают одной из лучших в мире. В этом плане следует назвать и самоходную артиллерийскую установку К9 Thunder, с которой разве что можно сравнивать китайские PLZ-05A и PLZ-52 и российскую 2С35 «Коалиция-СВ».

Так что Республике Корея есть что предложить Украине. Помимо танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок Сеул может поставлять Киеву стрелковое оружие собственного производства, разнообразную инженерную технику (мостоукладчики, бронированные эвакуационные машины, средства разминирования и пр.), транспортные средства общего назначения, средства связи, радиолокационные станции, оптику и системы ночного видения.

Самое главное – в Республике Корея нет дефицита в патронах ко всем видам стрелкового оружия и 155-мм снарядах к самоходной и буксируемой артиллерии. А в поставках подобных боеприпасов наиболее заинтересована Украина.

Вместе с тем надо отметить, что пока никаких решений по экспорту вооружений на Украину в Республике Корея не принято. И не совсем понятно, кто будет оплачивать поставки. Вряд ли Сеул приступит к передаче Киеву вооружения и военной техники на безвозмездной основе, к тому же Украина в настоящее время по большому счету неплатежеспособна. Плюс ко всему – Республика Корея по отношению к Украине далеко не самый ближний край. И даже это будет иметь определенное значение.

Однако шансы на то, что Сеул все-таки примкнет к Контактной группе по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group), оцениваются как весьма значительные. В этой сфере наверняка скажется и немалое американское давление на власти в Сеуле.

Если же говорить о перспективах, то уже начинает ставиться вопрос о том, что НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех стран – Японии, Австралии и Израиля. Об этом написал в Wall Street Journal экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В этом случае в качестве потенциального члена нового глобального альянса может рассматриваться и Республика Корея. Тогда и вопросы, подобные поставкам оружия на Украину, будут решаться без длительных дебатов и колебаний. Опять-таки – тут надо смотреть как минимум на десятилетие вперед. И вопросы поставок вооружения на Украину по стандартам НАТО гипотетически с годами будут все актуальнее, поскольку перевооружение Киева будет осуществляться в течение еще длительного времени. Вполне возможно, что в Сеуле уже думают и об этом.

Да и двери недавно возникшего блока AUKUS (А – Австралия, UK – United Kingdom – Объединенное Королевство (Великобритания), US – United States – Соединенные Штаты) для новых членов отнюдь не закрыты наглухо. И РК тут тоже может рассматриваться в качестве потенциального кандидата.

В целом Индо-Тихоокеанский регион, без всякого преувеличения, находится на переломе эпох и на этапе больших трансформаций. И роль Республики Корея (и корейского оружия особо) во всех этих процессах будет только нарастать. На этом фоне возможные поставки ВВСТ Украине могут выглядеть как не самое главное, а просто сопутствующее общим евроатлантическим трендам мероприятие.