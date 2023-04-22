Германия и Россия высылают десятки дипломатов на фоне обвинений Берлина

Более 20 российских дипломатов выслал Берлин, Москва ответит выдворением 34 немецких дипломатов, сообщают источники СМИ. Российский МИД РФ уже уведомил посла Германии в России Андреаса фон Гайра об ответе на решение властей ФРГ. Действия немецкой стороны дипломаты РФ назвали «враждебными». СМИ ранее сообщали, что немецкая разведка подозревает российских дипломатов в попытках вербовать политиков, бизнесменов и военных в Германии.

Власти ФРГ решили выслать более 20 российских дипломатов из Берлина. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

РФ отвечает немецкой стороне аналогичным демаршем.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране», — заявили в российском МИДе.

Немецкая газета Bild сообщила, что Москву покинут 34 из 90 немецких дипломатов – или порядка трети всего диппредставительства в России.

«МИД РФ ранее говорил, что это «зеркальный» ответ на действия Берлина. Значит, столько же российских представителей должны уехать из Германии», — говорится в сообщении.

Посол ФРГ в России Андреас фон Гайр был официально уведомлен российским МИДом о намерении Москвы выслать часть немецких дипломатов.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что «является показательным то, что германская сторона, несмотря на неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своем решении представителей СМИ».

Как сообщает Bild на русском, в Берлин утром 22 апреля прибыл правительственный самолет Ил-96. Спустя два часа он вылетел обратно в Москву – во Внуково.

«Неизвестно, вылетели ли именно этим рейсом российские дипломаты, но власти ФРГ сообщили, что у лайнера было «дипломатическое разрешение». Другие российские самолеты не могут летать через воздушное пространство Германии из-за санкций», — сообщили журналисты.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок говорила, что планирует выслать более 30 российских дипломатов, передавал журнал Focus. Германская контрразведка подозревает их в использовании дипломатического иммунитета «для незаконной вербовки немецких осведомителей из политики, бизнеса, науки и вооруженных сил» — якобы чтобы проводить диверсии и сеять дезинформацию.

Источник РИА Новости в МИД РФ заявил 21 апреля, решением о высылке дипломатов власти Германии «продолжают придерживаться пути негативной эскалации в непростых двусторонних взаимоотношениях».

При этом ТАСС сообщал со ссылкой на МИД Германии, что власти ФРГ находятся в контакте с российской стороной по вопросам, касающимся штатов диппредставительств двух стран.

«Федеральное правительство ФРГ находится в контакте с российской стороной по вопросам кадрового состава соответствующих зарубежных представительств», — заявили в МИД страны, комментируя информацию СМИ о том, что Берлин инициировал сокращение российского дипломатического присутствия в Германии.