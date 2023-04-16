Военная операция РФ на Украине. День 417-й

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В Финляндии после присоединения к НАТО задумались о том, чтобы отменить демилитаризованный статус Аландских островов, сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

С 1856 года данная территория имеет демилитаризованный статус, это подтверждает ряд соглашений. Однако некоторые финские политики намерены добиться отмены этого статуса. В частности, депутаты парламента страны Ярмо Линдберг и Пекка Товери полагают, что «в связи с агрессивной политикой России» следует пересмотреть вопрос о мирном статусе островов.

Власти Аландских островов, напротив, хотят сохранить демилитаризованный статус.