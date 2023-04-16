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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 417-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 417-й день

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Андрей Рубцов/ТАСС
Один человек погиб, шесть получили ранения при обстреле ВСУ Спасо-Преображенского собора в центре Донецка во время Пасхальной литургии, сообщил врио главы ДНР Пушилин. Большая часть западных компаний после заявлений об уходе из России продолжили работу в стране, пишет The Washington Post. Глава Чечни Кадыров призвал освобожденных из плена чеченских бойцов вернуться на передовую в зоне СВО. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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8:32

В Финляндии после присоединения к НАТО задумались о том, чтобы отменить демилитаризованный статус Аландских островов, сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

С 1856 года данная территория имеет демилитаризованный статус, это подтверждает ряд соглашений. Однако некоторые финские политики намерены добиться отмены этого статуса. В частности, депутаты парламента страны Ярмо Линдберг и Пекка Товери полагают, что «в связи с агрессивной политикой России» следует пересмотреть вопрос о мирном статусе островов.

Власти Аландских островов, напротив, хотят сохранить демилитаризованный статус.

8:08

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал освобожденных из плена чеченских бойцов вернуться на передовую.

По мнению Кадырова, у военнослужащих его подразделения «нет причин оказываться в плену», и чтобы доказать, что плен был вынужденным, им необходимо вернуться в зону боевых действий.

8:03

Один мирный житель погиб, еще шесть получили ранения при обстреле ВСУ Спасо-Преображенского собора в центре Донецка во время Пасхальной литургии, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что «в результате попадания украинского снаряда в детский сад произошло возгорание, разрушения фиксируются на Крытом рынке, [в] близлежащих магазинах, аптеке».

8:01

Большая часть компаний после заявлений об уходе из России продолжили работу в стране, пишет The Washington Post.

В материале газеты приводятся экспертные оценки, согласно которым «из сотен компаний, которые обещали покинуть Россию» после начала спецоперации, «лишь небольшой процент» это сделал. Как подчеркивает издание, «западные компании, которые остались, часто сильно зависят от бизнеса в России, потери от ухода, вероятно, перевешивают возможный ущерб для их брендов». По информации газеты, некоторые предприятия даже захватили большую долю рынка в свете ухода конкурентов.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 416-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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