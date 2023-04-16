Мало опыта, мало солдат, мало авиации: в Британии усомнились в успехе контратаки ВСУ

Украине будет очень сложно успешно провести грядущее контрнаступление из-за отсутствия превосходства в воздухе, сообщает Financial Times. Без прикрытия авиации бронетехника в авангарде может быть уничтожена российскими самолетами. Да и в целом у ВСУ слишком мало опыта и людей, чтобы синхронно и слаженно провести столь масштабную операцию, уверены британские военные эксперты.

Планируемое в ближайшие месяцы украинское наступление будет крайне сложным для Киева и может обернуться большими потерями. Об этом пишет Financial Times, которая вместе с британскими военными экспертами проанализировала состояние ВСУ, их возможности, сильные и слабые стороны.

«Им будет не хватать надежного прикрытия с воздуха, чтобы остановить атаки российских истребителей, которые могут раздавить специализированную инженерную технику Украины, когда она попытается прорвать российские укрепления», — цитирует газета бывшего офицера Королевских инженерных войск Ника Ганнелла.

Отсутствие превосходства в воздухе (да и в принципе слабые возможности авиации) аналитики видят как одно из главных препятствий грядущего контрнаступления.

«Классический подход в наземном наступлении заключается в том, чтобы прорваться в тыл врага в одном или нескольких районах и нанести концентрированный удар по центру тяжелой техники противника. Успешные примеры такой тактики без превосходства в воздухе редки», — сказал Бен Барри, бывший командир британского бронетанкового пехотного батальона.

При этом он напомнил, что авангардом ВСУ выступит западная бронетехника, прежде всего — немецкие танки Leopard и британские Challeger. Последнее крупное сражение с применением танков НАТО произошло в 2003 году в Ираке, тогда им противостояли Т-72 советского производства. Но тогда преимущество западной коалиции на земле обеспечивали именно истребители и вертолеты «Апач».

Еще одной трудностью, с которой, вероятно, столкнутся ВСУ, является боевая слаженность.

«Операции по прорыву фронта крайне сложны для выполнения, так как требуют синхронной работы всех воинских частей — от артиллерии и танков до сбора разведданных и инженеров. Для этого требуется гигантская координация общевойсковых соединений. Каждый должен сыграть свою роль. Это очень высокий риск», — подчеркнул Ганнелл.

По данным FT, 35-тысячному корпусу ВСУ будет противостоять 140-тысячная российская армия на линии соприкосновения протяженностью 950 км. Между ними растянется «смертоносная полоса препятствий» в виде минных полей, земляных валов, противотанковых бетонных тетраэдров, которые в ВС РФ называют зубами дракона.

Газета отмечает, что направление предстоящего удара украинских войск держится в строжайшем секретом, но указывает одно из наиболее вероятных — наступление в Запорожской области через Мелитополь. Это позволит разделить российскую группировку войск на две части, оставив без сухопутного обеспечения часть армии, расположенную в Херсонской области и Крыму.

Выбор места прорыва, по словам Ганнелла, является ключевым пунктом. «Это может быть место, где у Украины поблизости есть хорошее тыловое обеспечение, или самое слабое место России — хотя это может быть и самое слабое место Украины», — добавил он.

Эксперты описали ход будущей атаки. Первым шагом станет выстрел специальным снарядом, который должен расчистить пятиметровую просеку в минном поле. По ней уже может идти другая техника и танки. Следующим этапом станет создание брешей в линиях зубов дракона: для этого может использоваться как специализированная инженерная бронетехника, так и танки с отвалами и плугами. После этого инженерные войска должны будут наладить переправы через насыпи и искусственные рвы.

«Все дело в импульсе и скорости. Но что-то всегда идет не так. Например, танковый плуг выходит из строя, его нужно восстановить или подготовить вторую полосу», — объяснил Ганнел.

Аналитики говорят, что самое сложное — это синхронизировать действия разных подразделений. А украинская армия, хотя и умеет проводить небольшие маневры, но имеет ограниченный опыт общевойсковых операций такого масштаба. FT указывает еще на одно препятствие будущего наступления — человеческие резервы.

«Украинские силы потеряли большую часть своих самых опытных солдат — около 120 000 человек. В слитых документах американской разведки говорится, что наступательные возможности могут «в значительной степени не соответствовать» целям Киева», — отмечает газета.